Jak nastavit spolupráci s investorem?

Jaké typy investorů existují?

Platí, že není podnikání jako podnikání a není také investor jako investor. Na jaké typy investorů tedy můžete narazit a jaké jsou mezi nimi klíčové rozdíly?

Finanční investor

Cílem finančního investora neboli kapitálového investora, který je někdy označovaný i jako bankovní investor, je investovat kapitál tak, aby mu v budoucnu přinesl zisk. Typickým příkladem finančních investorů jsou fondy. Finanční investoři se nijak nepodílejí na chodu firmy.

Strategický investor

Strategickému investorovi oproti finančnímu investorovi nejde jen čistě o zisk. Většinou je strategickým investorem osoba nebo firma, jejímž primárním cílem je strategický rozvoj v daném oboru formou akvizice. Strategický investor obvykle poskytuje nejen finance, ale také například know-how nebo kontakty. Většinou se jedná o člověka, který podniká v podobném nebo stejném oboru jako vy.

Andělský investor

Andělští investoři, známí také jako angel investors, business angels nebo private investores, jsou investoři, kteří pomáhají firmám v raném stádiu jejich rozvoje, a to zejména tím, že poskytnou kapitál.

Andělský investor by měl však přinést nejen peníze, ale i schopnosti a zkušenosti, aby mohl podnikatelům pomoci i jiným způsobem. Může se jednat například o kontakty nebo cenné rady. Andělský investor by ale neměl firmu řídit, ale stát v pozadí, sledovat ji a radit. Obvykle do firmy vstupuje jako nový společník.

Proč je důležité správně nastavit spolupráci s investorem?

V případě spolupráce s investorem je však velmi důležité tuto spolupráci nastavit tak, aby vyhovovala oběma stranám. Jak na to? Odborníci se shodují na tom, že základem pro to, aby byl vztah mezi podnikatelem a investorem úspěšný, je vzájemná důvěra a také spokojenost na obou stranách. Pokud přistoupíte na podmínky, se kterými nebudete zcela ztotožnění, v budoucnu to pravděpodobně povede k frustraci a problémům.

Jak by měla spolupráce s investorem ideálně vypadat?

Pro začínající podnikatele je bezesporu největším přínosem, pokud se jim podaří najít takového investora, který jim poskytne jak finance, tak i cenné rady a kontakty.

Ideální investor by měl přinášet do firmy nápady a informace, měl by vás seznamovat se zajímavými lidmi a měl by vám být schopný poradit, konečné rozhodnutí by však mělo být čistě ve vašich rukách. Investor by měl také pomáhat s nastavováním klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Naopak by vás neměl nutit do častých schůzek, které jsou postavené jen na reportingu čísel, a neměl by vás blokovat v důležitých rozhodnutích.

„Když jsem se v roce 2016 rozhodoval, jakého investora zvolím, měl jsem na výběr 2 možnosti. Finančního investora, který nabízel větší finanční zdroje na začátku projektu, a pak Angel investora, který do byznysu naopak může přinést více know-how, kontaktů a zkušeností. Je potřeba si dobře uvědomit, co byznys aktuálně potřebuje. Někdy jsou to peníze, a někdy naopak kontakty a zkušenosti. Před lety jsem se rozhodl pro Angel investora a rozhodnutí nelituji,“ říká Miroslav Majer, zakladatel fintech startupu pro lepší bydlení hyponamiru.cz.

Na co si dát pozor?

Existuje několik opakujících se chyb podnikatelů, které mohou vést k tomu, že investor od spolupráce odstoupí. Na co si tedy dát při jednání s investorem pozor? V první řadě nikdy nechoďte na schůzky nepřipravení a neimprovizujte.

Autor: canva.com

Pro investory je důležité, aby před nimi stál člověk, který svému businessu 100% rozumí. Nenabízejte také investorům něco, co nejste schopni dodržet a investorovi při jednání naslouchejte a nevystupujte příliš autokraticky.

„Investor potřebuje jasně vidět plán zhodnocování investic, kvalitní a podrobné růstové teze a alokaci zdrojů do jednotlivých zdrojů růstu. Bez nich nelze učinit investiční rozhodnutí,“ říká Michael Zelinka, CEO Biano.

Zásady vyjednávání s investory

Pokud investor o vaši firmu projeví zájem, přichází na řadu fáze vyjednávání. Investor vám předloží takzvaný term sheet, tedy dokument, který shrnuje všechny důležité informace spojené se spoluprací, tedy například výši podílu nebo povinnosti, které ze spolupráce vyplývají. Poté, co si dokument důkladně pročtete, mělo by následovat vyjednávání podmínek tak, aby pro vás byly co možná nejvýhodnější.

„Důležité je s investorem sladit očekávání. Stavíte firmu pro rychlý prodej velké korporaci? Nebo jsou obě strany ochotné v byznysu setrvat deset let? Jak se investor tváří na případná další investiční kola? Chcete firmu co nejdříve dostat do zisku, nebo je priorita růst? To vám odpoví na to, přes jaké podmínky nejede vlak, a v čem naopak budete ochotní ustoupit,“ říká Dominik Gazdoš, zakladatel knihobot.cz.

Jakmile dojde ke shodě na obou stranách, obvykle následuje podpis smlouvy. Během vyjednávání je klíčová oboustranná důvěra, na vyjednávání byste měli být také dokonale připravení a mít jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. S investory byste měli jednat sebevědomě a využít veškeré relevantní argumenty, které máte k dispozici.

Zaměřte se na kvalitně sepsanou společenskou smlouvu

Při spolupráci s investorem je potřeba nejen vyjednat podmínky tak, aby vyhovovaly oběma stranám, ale mít také uzavřenou kvalitní společenskou smlouvu. V této smlouvě by mělo být jasně uvedené, jak bude společnost fungovat i jakým způsobem bude investor do firmy investovat peníze. Kromě finanční stránky by měly být ve smlouvě upravené i nefinanční investice, ať už se jedná například o know-how nebo mentoring.

Jak vůbec investora najít?

Pokud jste už ve fázi vyjednávání s investorem, máte skvěle nakročené k tomu, aby se vaše podnikání rozjelo. Jak ale postupovat v případě, že teprve investora hledáte?

Možností, kde správného investora najít, je více. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo podniká, můžete začít právě u těchto kontaktů a poptat se, zda nemají zkušenosti s investory, které mohou doporučit. Investory můžete najít i na specializovaných veletrzích a konferencích nebo můžete využít podnikatelské inkubátory či sociální sítě. Dobře si však promyslete, jaké investory oslovíte a neposílejte nabídky náhodně. Jak už jsme nastínili, investor by měl být pro vaše podnikání nejen finančním přínosem, ale také rádcem a partnerem.

„V rámci hledání bych doporučil trpělivost a nebrat první nabídku. Sám jsem se rozhodoval více než rok. Co se týče hledání samotných investorů, je to hodně o aktivitě i štěstí, že najdete člověka, se kterým si rozumíte jak lidsky, tak byznysově,“ dodává Miroslav Majer.

Spolupráce s investorem v kostce

Ideální investor by měl do firmy vkládat nejen kapitál, ale také know-how a zkušenosti.

Investor by měl radit a pomáhat, neměl by však zasahovat do rozhodnutí majitele.

Spolupráce s investorem by měla být nastavena tak, aby vyhovovala oběma stranám.

by měla být nastavena tak, aby vyhovovala oběma stranám. Základem spolupráce s investorem je vzájemná důvěra a také kvalitně sepsaná společenská smlouva.

Při vyjednávání s investorem by měl být podnikatel dokonale připravený, vědět, co chce, a vystupovat sebevědomě, ale s respektem.

Závěr

Správně nastavená spolupráce s investorem může být pro vaše podnikání obrovským přínosem. Pokud spolupráci nastavíte k oboustranné spokojenosti, posunete své podnikání o obrovský krok směrem k úspěchu.