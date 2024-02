Jak najít vhodnou alternativu ke spořícímu účtu?

V únoru 2024 došlo na zasedání ČNB k dalšímu snížení základní úrokové sazby o půl procentního bodu na 6,25 %. Po prosincovém zasedání, kdy klesla sazba o čtvrt procentního bodu ze 7,00 %, se jedná již o druhé snížení a analytici nejsou překvapeni. V roce 2024 podle nich ke snižování úrokových sazeb bude docházet, i když rozchází se v odhadu, o jak výrazný pokles půjde.

V prostředí nižších úrokových sazeb je pro komerční banky výhodnější půjčovat si kapitál přímo od ČNB. Nemusí se tak spoléhat na vklady od svých klientů a lákat je vyššími úroky na spořících účtech. Je proto pravděpodobné, že v roce 2024 bude stále míň bank nabízet 5–6% úroky na svých spořících účtech, jak jsme tomu byli doteď zvyklí. Kde tedy hledat vhodnou alternativu?

Investiční trend posledních desetiletí – pasivní ETF fondy

ETF (exchange-traded funds) nejsou na trhu s investičními produkty žádnou novinkou. Od 90. let, kdy byly uvedeny na trh, však způsobily v oblasti pasivních investic doslova revoluci. Jen těžko byste tak v dnešní době našli pasivní investiční nástroj, který nabízí tak širokou škálu výhod a možností, a to mnohdy od 500Kč měsíčně. Není tedy divu, že jejich popularita neustále roste.

Rostoucí popularita ETF je evidentní (Celkový počet ETF fondů, zdroj: Statista) Autor: Purple Trading

Co jsou to ETF fondy

Jedná se o soubory aktiv (akcií, dluhopisů, komodit, aj.), které lze obchodovat na burze, podobně jako standardní akcie. ETF fondy spatřily světlo světa na začátku 90. let, a to za účelem poskytnutí jednoduššího a přístupnějšího způsobu k diverzifikaci investic.

Jak vidíte na grafu výše, oblíbenost ETF neustále roste a zejména v zahraničí jsou pro svou jednoduchost, srozumitelnost a dostupnost často voleny jako rizikovější alternativa ke spořícím účtům. Rizikovější z toho důvodu, že ETF jsou stále investičním produktem, který se obchoduje na finančních trzích, a tak s sebou nese určitou míru rizika.

Mezi nejčastější ETF patří například ty, které kopírují akciové indexy jako S&P 500 či NASDAQ, avšak v dnešní době můžeme najít ETF v podstatě s jakýmkoliv zaměřením. Například letos v lednu bylo na trh uvedeno historicky první ETF na bitcoin.

Jaké jsou hlavní výhody ETF fondů

Umožňují diverzifikaci

Díky ETF fondům máte možnost jedním kliknutím nakoupit celý index či odvětví (akcií, komodit, aj.), avšak za výrazně nižší náklady než v případě nákupu jednotlivých akcií či komodit a dluhopisů. S jedním ETF navíc můžete držet až stovky akciových titulů a dalších instrumentů.

Nízké náklady

Patrně největší výhoda a lákadlo ETF je jejich nízká pořizovací cena oproti standardním akciím. Zatímco při koupi několika desítek akcií byste museli sáhnout hluboko do kapsy, díky ETF zaplatíte pouze zlomek poplatku a poté jednou ročně další poplatek za správu ETF (tzv. TER poplatek). Tyto poplatky jsou však téměř až zanedbatelné, a to díky vysoké konkurenci ETF na trhu, kdy se brokeři navzájem předhánějí v nabízení levnějších a dostupnějších ETF.

Lze s nimi pasivně investovat

Mnohé ETF fondy fungují jako klasická pasivní investice, kdy si nastavíte trvalý příkaz pro periodické menší investice a dále už se nestáráte. Tato vlastnost je ještě lepší u ETF portfolií, která jsou k pasivnímu investování vhodnější než ETF fondy.

ETF portfolia – blíže spořícímu účtu než ETF fondy

ETF portfolia jsou častou volbou těch, kteří hledají alternativu ke spořícímu účtu. Může za to fakt, že zatímco ETF fondy pod sebe sdružují určitá aktiva (například akcie velkých farmaceutických firem; státní dluhopisy; akcie společností z ropného průmyslu), ETF portfolia tyto soubory (ETF fondy) dále seskupují pod jeden investiční produkt. ETF portfolio je tedy investiční produkt sestávající se z vícero ETF fondů.

Uveďme si příklad:

Máme určitý kapitál, který chceme investovat do ETF fondů sdružujících nejvýkonější společnosti USA, ale také nejvykonější společností Evropy. No a protože nejsme v investování žádnými nováčky, chceme ještě více diverzifikovat a přihodit do našeho mixu také akcie dravých společností z rozvojových regionů světa. Musíme si tedy najít brokera, který tyto 3 ETF fondy (USA, Evropa, rozvojové regiony) nabízí a do každého z nich zvlášť investovat.

Zatímco dobrý Forex broker vám nabídne podobné ETF fondy – ten nejlepší Forex broker má ve své nabídce všechny tyto 3 ETF fondy pod hlavičkou jednoho ETF portfolia. Pokud brokera s podobnými ETF najdete, výrazně ušetříte čas i vaši peněženku.

Výše zmíněné složení (akcie firem USA, Evropy a rozvojových regionů) tak například splňuje globální akciové ETF portfolio od Purple Trading.

Další výhodou pro vás je, že k investování do ETF portfolií nemusíte instalovat software, jakým například bývá u velké části Forex brokerů MT4 platforma (MetaTrader 4). U Purple Trading tak například investování zvládnete během několika málo kliků v klientské zóně PurpleZone, kam se dostanete ze svého prohlížeče po založení reálného obchodního účtu.

Žádné stahování aplikací ani programů, investování do ETF portfolií od Forex brokera Purple Trading lze provádět přímo z internetového prohlížeče. Autor: Purple Trading

Jak velké potenciální zhodnocení lze u ETF portfolií očekávat?

Pojďme nyní přejít k tomu, co vás určitě zajímá nejvíc - jak velké potenciální zhodnocení vám mohou ETF portfolia nabídnout. To totiž záleží na mnoha faktorech, od rizikovosti, kterou jste schopní tolerovat, přes investiční horizont, který hodláte dodržet.

Jako příklad uvedeme 2 ETF portfolia od brokera Purple Trading

Vyvážené ETF portfolio

Možný výnos: 4 – 6 % ročně

Investiční horizont 2 roky

Rizikovost: Nižší

Minimální vklad: 500kč

Toto ETF portfolio se skládá ze dvou ETF fondů v takovém poměru, že se nejvíce podobá standardnímu spořícímu účtu. První část je investována do fondu iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF, poskytující expozici kvalitním akciím z celosvětového trhu. Druhá část je alokována do iShares Core € Corp Bond UCITS ETF – tato část investuje do investičních dluhopisů v eurech a slouží k tomu, aby diverzifikačně vyvažovala část první.

Sektorové akciové ETF portfolio

Možný výnos: 6–10 %

Investiční horizont: 10+ let

Rizikovost: Vyšší

Minimální vklad: 500kč

Pokud hledáte rizikovější investici, avšak potenciálně vyšší návratností, mohlo by vás zaujmout toto ETF portfolio. Je složeno čistě jen z akcií, a to konkrétně firem zaměřených na určitý sektor. Složení tohoto ETF portfolia se může měnit v závislosti na ekonomickém cyklu a na tom, jak určité akcie zrovna “táhnou”. Cílem je však zachovat složení pokud možno co nejdéle stejné. Aktuálně se sektorové akciové ETF portfolio skládá z firem z odvětví zdravotní péče a odvětví věnujícímu se stárnutí populace. Toto portfolio je vhodné pro pravidelné investice.

Závěrem

Aktuální prostředí klesajících úrokových sazeb může vést ke snižování úroků na spořících účtech a lákat tak k alternativě v podobě ETF. Nesmíte však zapomínat, že ETF fondy i ETF portfolia jsou stále investičním produktem a narozdíl od spořících účtů představují určitou míru rizika.

To, co přibližuje ETF spořícím účtům tak není bezrizikovost, ale jejich nízké náklady na investice (minimální vklad se často pohybuje kolem 500kč). To z nich činí daleko dostupnější investiční produkt, než jakým jsou například akcie.

Pokud vás tento článek zaujal a chcete prozkoumat možnosti ETF portfolií, budete muset využít služeb brokerů Forexového ražení. V dnešní době se jich na trhu objevuje spousta, ti nejlepší Forex brokeři se však vyznačují vysokou mírou transparentnosti, ochranou vašeho kapitálu a příznivými obchodními podmínkami. Například u Purple Trading můžete počítat s téměř nulovými poplatky za správu vašeho ETF portfolia.