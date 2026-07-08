Jak funguje výkup nemovitostí

Většina lidí si při prodeji automaticky představí spolupráci s realitní kanceláří. Tento způsob je stále nejrozšířenější, není však jedinou možností. V posledních letech se stále více vlastníků rozhoduje pro výkup nemovitostí, který nabízí především rychlost, jistotu a jednoduchost celého procesu.
Přesto kolem výkupu nemovitostí stále panuje řada mýtů. Někteří lidé se domnívají, že jde o službu určenou pouze pro majitele nemovitostí v exekuci nebo ve finančních problémech. Jiní mají obavy, že při výkupu přijdou o velkou část hodnoty své nemovitosti nebo že celý proces není dostatečně bezpečný.
Ve skutečnosti je profesionální výkup nemovitostí běžnou obchodní službou, kterou využívají lidé v celé řadě životních situací. Pro někoho představuje způsob, jak rychle získat finanční prostředky. Jiný potřebuje prodat zděděný byt bez několikaměsíčního čekání na kupce. Další hledá jednoduché řešení při rozvodu, stěhování nebo prodeji investiční nemovitosti.
Jaký je rozdíl mezi výkupem a klasickým prodejem?
Aby bylo možné správně posoudit, zda je výkup vhodným řešením, je dobré pochopit rozdíly oproti běžnému prodeji.
Při klasickém prodeji většinou oslovíte realitní kancelář nebo prodáváte sami. Následuje příprava inzerce, fotografování, propagace, organizace prohlídek, jednání se zájemci, vyjednávání o ceně a čekání na kupujícího. Pokud kupující financuje nákup hypotékou, přidává se schvalovací proces banky, který může celý obchod prodloužit o několik týdnů.
Není výjimkou, že od zveřejnění inzerátu až po připsání kupní ceny na účet uplyne několik měsíců. V některých lokalitách nebo u specifických typů nemovitostí může být tato doba ještě delší.
Výkup nemovitostí a podílů na nemovitostech funguje jinak. Nemovitost nekupuje veřejnost, ale společnost, která má připravené vlastní zdroje nebo spolupracuje s investory. Díky tomu není třeba hledat kupce ani čekat na schválení financování.
Rozdíl nespočívá pouze v rychlosti. Pro mnoho prodávajících je důležitá také jistota, že obchod nebude na poslední chvíli zrušen kvůli zamítnuté hypotéce nebo změně rozhodnutí kupujícího.
Pro koho je výkup nemovitostí vhodný?
Často se setkáváme s představou, že výkup využívají pouze lidé v tíživé finanční situaci. Takové tvrzení je dnes velmi zjednodušující. Ve skutečnosti jde o službu, kterou využívají lidé s velmi odlišnými potřebami.
Majitelé, kteří potřebují prodat rychle
Nejčastější skupinou jsou lidé, kteří nemají čas čekat několik měsíců na kupce.
Může se jednat například o:
- stěhování za zaměstnáním,
- koupi jiné nemovitosti,
- odchod do zahraničí,
- vypořádání majetku mezi rodinnými příslušníky.
V těchto situacích bývá rychlost důležitější než maximální možná prodejní cena.
Lidé řešící dědictví
Dědictví bývá často spojeno s emocemi, ale také s praktickými komplikacemi.
Pokud nemovitost zdědí více dědiců, nemusí se shodnout na dalším využití. Někteří chtějí nemovitost ponechat, jiní ji pronajímat a další preferují okamžitý prodej.
Výkup může představovat rychlé řešení, které umožní majetkové vypořádání bez dlouhých sporů a nejistoty.
Rozvod nebo rozchod partnerů
Rozdělení společného majetku patří mezi nejčastější důvody prodeje nemovitosti.
Bývalí partneři často potřebují majetkové vypořádání uzavřít co nejrychleji, aby mohli začít novou životní etapu.
Dlouhé čekání na kupujícího může celý proces zbytečně komplikovat.
Zadlužené nemovitosti
Řada lidí se mylně domnívá, že pokud je na nemovitosti hypotéka nebo zástavní právo, není možné ji prodat.
Ve skutečnosti jde o běžnou situaci.
Profesionální výkupní společnosti mají zkušenosti s komunikací s bankami i dalšími věřiteli. Součástí procesu může být splacení stávající hypotéky nebo vypořádání jiných závazků přímo z kupní ceny.
Nemovitosti v exekuci
Právě zde může být rychlost rozhodující.
Pokud je situace řešena včas, lze prodejem předejít nucené dražbě, při které bývá dosažená cena výrazně nižší než při standardním prodeji.
Výkup tak může představovat způsob, jak minimalizovat finanční ztráty a získat větší kontrolu nad celým procesem.
Investoři
Výkup nevyužívají pouze lidé řešící životní komplikace.
Častými klienty jsou také investoři, kteří prodávají jednu nemovitost, aby mohli rychle financovat další investiční příležitost.
V těchto případech je čas často cennější než několik procent navíc při dlouhodobém prodeji.
Proč zájem o výkup nemovitostí roste?
Realitní trh se v posledních letech výrazně změnil.
Kupující jsou opatrnější, banky důsledněji posuzují žádosti o hypotéky a celý proces financování bývá delší než dříve.
Zároveň lidé stále více oceňují jednoduchost a úsporu času.
Podobně jako využíváme online bankovnictví místo návštěvy pobočky nebo elektronické podpisy místo osobních schůzek, hledají i při prodeji nemovitosti efektivnější řešení.
Výkup nemovitostí představuje právě takovou alternativu. Neznamená, že je vhodný pro každého, ale pro mnoho vlastníků nabízí kombinaci rychlosti, právní jistoty a minimální administrativní zátěže.
Důležité je však spolupracovat se společností, která jedná transparentně, poskytuje kompletní právní servis a dokáže srozumitelně vysvětlit každý krok celého procesu.
Jak probíhá výkup nemovitosti krok za krokem
Jednou z největších předností výkupu nemovitostí je jeho jednoduchost. Zatímco při klasickém prodeji musí prodávající často řešit desítky telefonátů, organizovat prohlídky, vyjednávat s potenciálními kupci a čekat na schválení hypotečního úvěru, při výkupu probíhá celý proces mnohem přímočařeji.
To však neznamená, že je uspěchaný nebo postrádá právní jistotu. Naopak. Kvalitní výkupní společnosti mají přesně nastavený postup, který chrání jak prodávajícího, tak kupujícího. Každý krok má svůj význam a cílem je zajistit bezpečný převod vlastnického práva i kupní ceny.
Podívejme se proto na celý proces podrobně.
1. První kontakt a nezávazná konzultace
Vše začíná prvním kontaktem. Ten může proběhnout telefonicky, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem.
V této fázi není potřeba připravovat rozsáhlé podklady ani složitou dokumentaci. Výkupní společnost si zpravidla vyžádá pouze základní informace, například:
- adresu nemovitosti,
- typ nemovitosti,
- velikost a dispozici,
- přibližný technický stav,
- informaci o případné hypotéce nebo jiném zajištění,
- důvod prodeje (není povinný, ale může pomoci navrhnout vhodné řešení).
První konzultace bývá nezávazná a bezplatná. Jejím cílem není uzavřít obchod za každou cenu, ale zjistit, zda je výkup pro danou situaci skutečně vhodným řešením.
Seriózní společnost vám již během prvního rozhovoru vysvětlí, jak bude celý proces probíhat, jaké dokumenty budete potřebovat a přibližně jak dlouho může obchod trvat.
2. Posouzení nemovitosti
Po úvodní konzultaci následuje odborné posouzení nemovitosti.
Mnoho lidí se domnívá, že výkupní společnosti určují cenu pouze podle adresy nebo orientačních cen na internetu. Ve skutečnosti je ocenění výrazně komplexnější.
Každá nemovitost je jedinečná a její hodnota závisí na celé řadě faktorů.
Odborníci obvykle posuzují:
Lokalitu
Poloha nemovitosti patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující její hodnotu.
Hodnotí se například:
- atraktivita lokality,
- občanská vybavenost,
- dostupnost škol, zdravotnických zařízení a obchodů,
- dopravní spojení,
- budoucí rozvoj oblasti,
- poptávka po obdobných nemovitostech.
Dva stejné byty mohou mít výrazně odlišnou hodnotu jen proto, že se nacházejí v různých částech města.
Technický stav
Důležitou roli hraje také aktuální stav nemovitosti.
Posuzuje se například:
- stáří budovy,
- kvalita konstrukce,
- stav střechy,
- rozvody elektřiny,
- vodovodní a odpadní instalace,
- vytápění,
- okna,
- zateplení,
- energetická náročnost,
- případná potřeba rekonstrukce.
Je důležité zdůraznit, že horší technický stav automaticky neznamená, že výkup není možný. Profesionální společnosti běžně vykupují i nemovitosti určené ke kompletní rekonstrukci.
Právní stav
Vedle technického stavu je stejně důležitý i stav právní.
Prověřuje se například:
- vlastnictví,
- spoluvlastnické podíly,
- zástavní práva,
- věcná břemena,
- exekuce,
- insolvenční řízení,
- předkupní práva,
- nájemní smlouvy.
Tyto informace jsou veřejně dostupné v katastru nemovitostí, přesto je jejich správné vyhodnocení velmi důležité.
3. Prohlídka nemovitosti
Ve většině případů následuje osobní návštěva nemovitosti.
Mnoho klientů má obavu, že cílem prohlídky bude hledání důvodů ke snížení ceny.
Ve skutečnosti tomu tak není.
Účelem prohlídky je především:
- ověřit skutečný stav nemovitosti,
- zjistit případné technické vady,
- ověřit rozsah případné rekonstrukce,
- získat podklady pro přesnější ocenění.
Zkušený odborník dokáže zároveň odpovědět na otázky týkající se celého prodeje a upozornit na případné právní nebo technické souvislosti.
4. Stanovení výkupní ceny
Jedním z nejčastějších dotazů bývá otázka:
Jak se vlastně určuje výkupní cena?
Neexistuje univerzální ceník ani pevně stanovené procento.
Každá nabídka vzniká individuálně.
Při výpočtu se zohledňuje zejména:
- tržní hodnota nemovitosti,
- lokalita,
- technický stav,
- právní stav,
- náklady na případnou rekonstrukci,
- očekávaný vývoj trhu,
- rychlost požadované realizace.
Je třeba si uvědomit, že výkupní společnost přebírá část rizika, které by při běžném prodeji nesl prodávající. Zajišťuje vlastní financování, právní servis a často také řeší komplikované právní či technické situace.
Proto může být výkupní cena nižší než nejvyšší možná cena dosažitelná při dlouhodobém prodeji na otevřeném trhu. Na druhou stranu prodávající získává jistotu rychlé realizace, nemusí investovat do propagace ani čekat na vhodného kupujícího.
Rozhodnutí proto není jen otázkou ceny, ale také času, komfortu a míry rizika, kterou je prodávající ochoten podstoupit.
5. Předložení cenové nabídky
Jakmile je ocenění dokončeno, připraví výkupní společnost konkrétní nabídku.
Ta zpravidla obsahuje:
- kupní cenu,
- předpokládaný harmonogram,
- způsob financování,
- informace o právním servisu,
- podmínky převodu vlastnického práva.
Seriózní společnost ponechá klientovi dostatek času na prostudování nabídky. Neměla by vytvářet nátlak ani požadovat okamžité rozhodnutí.
Naopak je běžné, že klient nabídku konzultuje s rodinou, účetním nebo vlastním právníkem.
6. Příprava smluvní dokumentace
Pokud obě strany dospějí k dohodě, následuje příprava smluv.
Právní dokumentace je jedním z nejdůležitějších kroků celého procesu.
Standardně zahrnuje:
- kupní smlouvu,
- návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
- smlouvu o advokátní nebo notářské úschově (pokud je využita),
- případně další dokumenty podle konkrétní situace.
Kvalitní výkupní společnosti spolupracují s advokátními kancelářemi, které se specializují na převody nemovitostí.
To přináší jistotu, že dokumentace odpovídá platné legislativě a chrání zájmy všech zúčastněných stran.
7. Jak funguje advokátní úschova?
Právě advokátní úschova patří mezi nejdůležitější prvky bezpečného převodu nemovitosti.
Jejím účelem je zajistit, aby ani prodávající, ani kupující nenesli zbytečné riziko.
Princip je jednoduchý.
Kupující odešle kupní cenu na zvláštní účet advokáta.
Tyto prostředky nejsou okamžitě vyplaceny prodávajícímu.
Advokát je uvolní až ve chvíli, kdy jsou splněny podmínky sjednané ve smlouvě. Nejčastěji jde o zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí.
Prodávající tak získává jistotu, že kupní cena je skutečně připravena, zatímco kupující ví, že peníze budou vyplaceny až po úspěšném převodu vlastnického práva.
Podobným způsobem funguje také notářská nebo bankovní úschova.
8. Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Po podpisu smluv následuje podání návrhu na vklad vlastnického práva.
Tento krok zajišťuje zpravidla advokát nebo přímo výkupní společnost.
Katastr nemovitostí následně zahájí řízení, během kterého provede kontrolu předložených dokumentů.
Pokud je vše v pořádku, zapíše nového vlastníka.
Teprve poté dochází podle smluvních podmínek k uvolnění kupní ceny z advokátní úschovy.
9. Vyplacení kupní ceny
Po dokončení převodu obdrží prodávající sjednanou kupní cenu.
V závislosti na konkrétním případu může celý proces trvat pouze několik pracovních dnů nebo několik týdnů.
Ve srovnání s klasickým prodejem jde zpravidla o výrazně kratší dobu.
Jaké dokumenty budete při výkupu potřebovat?
Přesný seznam se může lišit podle typu nemovitosti, obvykle však budete potřebovat:
- občanský průkaz,
- dokument potvrzující vlastnictví (výpis z katastru si většinou zajistí kupující),
- nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva nebo usnesení o dědictví),
- energetický průkaz budovy, pokud je vyžadován,
- případnou projektovou dokumentaci,
- dokumentaci k hypotéce nebo jiným závazkům, pokud existují.
Ve většině případů vám výkupní společnost pomůže s kompletací potřebných podkladů.
Je možné celý proces urychlit?
Ano. Pokud má prodávající připravené všechny potřebné dokumenty a právní stav nemovitosti je přehledný, lze některé kroky výrazně zkrátit.
Na délku procesu mají největší vliv:
- složitost právního stavu,
- počet vlastníků,
- existence zástav nebo exekucí,
- rychlost dodání potřebných dokumentů,
- lhůty katastru nemovitostí.
Právě zkušenosti výkupní společnosti mohou v těchto situacích sehrát zásadní roli. Profesionální tým dokáže většinu administrativních kroků zajistit za klienta, čímž celý proces významně zjednoduší.
Kdy se výkup nemovitostí skutečně vyplatí?
Výkup nemovitostí není řešením pro každého. Pokud vlastníte atraktivní byt v žádané lokalitě, nikam nespěcháte a nevadí vám několik měsíců čekat na ideálního kupujícího, může být klasický prodej prostřednictvím realitní kanceláře vhodnou volbou.
Existuje však mnoho situací, kdy je důležitější rychlost, právní jistota nebo jednoduchost celého procesu než dosažení absolutně nejvyšší možné prodejní ceny. Právě v těchto případech může být výkup nemovitosti rozumným řešením.
Podívejme se na nejčastější životní situace, ve kterých lidé tuto službu využívají.
Potřebujete peníze v krátkém čase
Jedním z nejčastějších důvodů bývá potřeba rychle získat finanční prostředky.
Může jít například o situaci, kdy:
- kupujete jinou nemovitost,
- potřebujete financovat podnikání,
- řešíte mimořádné rodinné výdaje,
- chcete splatit jiné závazky,
- potřebujete uvolnit kapitál pro další investici.
Při klasickém prodeji nikdy nelze přesně odhadnout, kdy se objeví vhodný kupující. Nemovitost může být prodána během několika týdnů, ale také až za několik měsíců.
Výkup tento problém výrazně omezuje. Pokud je vše připraveno, lze obchod uzavřít v řádu dnů nebo několika týdnů.
Pro mnoho vlastníků představuje právě čas největší hodnotu.
Řešíte dědictví
Dědictví bývá spojeno nejen s emocemi, ale také s praktickými otázkami.
Poměrně často nastává situace, kdy nemovitost zdědí několik osob.
Každý z dědiců může mít jinou představu o dalším využití.
Někdo chce nemovitost pronajímat.
Jiný by ji rád využíval rekreačně.
Další preferuje okamžitý prodej.
Najít společnou shodu nemusí být jednoduché.
Dalším problémem bývá financování provozu nemovitosti. I prázdný byt nebo dům generuje pravidelné náklady.
Majitelé musí hradit:
- energie,
- pojištění,
- příspěvky do fondu oprav,
- daň z nemovitých věcí,
- běžnou údržbu.
Pokud se prodej zbytečně protahuje, mohou tyto náklady představovat významnou finanční zátěž.
Výkup umožňuje majetkové vypořádání urychlit a získané finanční prostředky rozdělit mezi dědice podle jejich podílů.
Rozvod nebo vypořádání společného jmění
Rozvod představuje jednu z nejčastějších životních situací, kdy je potřeba společnou nemovitost prodat.
Bývalí partneři zpravidla potřebují majetkové vztahy uzavřít co nejdříve.
Čím déle zůstává nemovitost ve společném vlastnictví, tím více komplikací může vznikat.
Typickými problémy bývají:
- neshody ohledně prodejní ceny,
- financování provozu domácnosti,
- splácení hypotéky,
- péče o nemovitost,
- organizace prohlídek.
Rychlý výkup může celý proces významně zjednodušit.
Obě strany znají předem kupní cenu, harmonogram i termín vyplacení finančních prostředků.
Tím odpadá nejistota, která bývá při rozvodových řízeních jedním z největších zdrojů konfliktů.
Nemovitost je zatížena hypotékou
Velká část prodávaných nemovitostí je stále financována hypotečním úvěrem.
To však rozhodně neznamená, že ji nelze prodat.
Naopak.
Prodej nemovitosti s hypotékou patří mezi běžné situace.
Při výkupu se zpravidla nejprve zjistí aktuální výše nesplaceného úvěru.
Po uzavření obchodu bývá hypotéka z kupní ceny splacena přímo bance a zbývající část kupní ceny je vyplacena prodávajícímu.
Výhodou je, že celý proces koordinují odborníci, kteří komunikují s bankou i ostatními institucemi.
Prodávající se tak nemusí orientovat ve všech administrativních náležitostech.
Hrozí exekuce
Téma exekuce bývá citlivé, přesto je důležité o něm otevřeně mluvit.
Pokud vlastník situaci řeší včas, může být prodej nemovitosti výrazně výhodnější než následná dražba.
Při dobrovolném prodeji má prodávající mnohem větší kontrolu nad celým procesem.
Může se podílet na výběru kupujícího, zná kupní cenu a celý obchod probíhá standardní smluvní cestou.
Naproti tomu při nucené dražbě bývá dosažená cena často nižší a možnosti vlastníka jsou výrazně omezenější.
Je však důležité zdůraznit, že každá exekuce je individuální.
Proto je vhodné situaci řešit co nejdříve a konzultovat možnosti s odborníky.
Nemovitost se dlouhodobě nedaří prodat
Některé nemovitosti zůstávají na trhu měsíce.
Důvodů může být mnoho.
Například:
- specifická lokalita,
- vyšší požadovaná cena,
- horší technický stav,
- komplikovaný právní stav,
- neobvyklá dispozice,
- spoluvlastnické vztahy.
Každý měsíc čekání přitom znamená další náklady.
Majitel stále platí:
- energie,
- pojištění,
- fond oprav,
- údržbu,
- případně splátky úvěru.
Výkup může představovat alternativu, pokud se běžný prodej dlouhodobě nedaří realizovat.
Nemovitost vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci
Starší domy nebo byty často potřebují investice v řádu stovek tisíc korun.
Ne každý vlastník má chuť nebo finanční možnosti rekonstrukci realizovat.
Mnoho kupujících navíc hledá nemovitosti připravené k okamžitému bydlení.
To může výrazně prodloužit dobu prodeje.
Výkupní společnosti naopak často počítají s tím, že budou nemovitost následně rekonstruovat.
Proto mohou odkoupit i objekty ve špatném technickém stavu.
Prodáváte spoluvlastnický podíl
Spoluvlastnické podíly patří mezi nejsložitější případy na realitním trhu.
Najít kupujícího není jednoduché.
Mnoho zájemců o koupi podílu vůbec neuvažuje.
Výkupní společnosti mají s podobnými situacemi zkušenosti a často umí navrhnout řešení, které by běžný kupující nepřijal.
Potřebujete se rychle přestěhovat
Někdy rozhoduje zaměstnání.
Jindy zdravotní stav.
Nebo rodinné důvody.
Pokud je potřeba změnit bydliště během několika týdnů, může být dlouhé čekání na kupce velmi komplikované.
Výkup umožňuje přesně naplánovat termín prodeje i následného stěhování.
To přináší větší jistotu než situace, kdy není jasné, kdy se podaří najít kupujícího.
Investoři a developeři
Výkup dnes využívají také profesionální investoři.
Pro ně představuje rychlý prodej způsob, jak uvolnit kapitál pro další investici.
V některých případech může být výhodnější prodat nemovitost okamžitě a získané prostředky investovat do projektu s vyšším výnosem, než několik měsíců čekat na maximální prodejní cenu.
Právě proto není pravda, že výkup využívají pouze lidé v tíživé životní situaci.
Kdy se výkup naopak nemusí vyplatit?
Je důležité říci také druhou stranu.
Výkup není univerzálně nejlepší řešení.
Pokud:
- na prodej nijak nespěcháte,
- vlastníte atraktivní nemovitost ve velmi žádané lokalitě,
- jste ochotni několik měsíců čekat,
- nevadí vám organizace prohlídek,
- chcete maximalizovat prodejní cenu,
může být vhodnější klasický prodej prostřednictvím realitní kanceláře nebo vlastní cestou.
Seriózní výkupní společnost by vám tuto skutečnost měla otevřeně sdělit. Jejím cílem by nemělo být přesvědčit každého vlastníka k okamžitému prodeji, ale nabídnout řešení tam, kde skutečně dává smysl.
Jak se správně rozhodnout?
Před konečným rozhodnutím je vhodné položit si několik jednoduchých otázek.
- Jak rychle potřebuji nemovitost prodat?
- Mohu čekat několik měsíců?
- Jaké náklady budu během čekání hradit?
- Kolik času mohu věnovat organizaci prodeje?
- Jsem připraven řešit desítky prohlídek a jednání s kupujícími?
- Co je pro mě důležitější – nejvyšší možná cena, nebo rychlost, jistota a pohodlí?
Neexistuje správná odpověď pro všechny.
Každý prodej je jiný a záleží na konkrétní životní situaci.
Právě proto by kvalitní výkupní společnost měla nejprve porozumět potřebám klienta a až následně navrhnout vhodné řešení.
V některých případech skutečně doporučí výkup. Jindy může být vhodnější klasický prodej nebo jiný postup. Transparentnost a otevřená komunikace jsou jedním z hlavních znaků profesionálního partnera.
Modelové situace z praxe
Každý prodej nemovitosti je jedinečný. Liší se nejen samotnou nemovitostí, ale především životní situací jejího vlastníka. To, co je ideálním řešením pro jednoho člověka, nemusí být vhodné pro jiného.
Následující modelové příklady ukazují situace, se kterými se společnosti zabývající se výkupem nemovitostí setkávají poměrně často. Nejde o skutečné příběhy konkrétních klientů, ale o typické scénáře, které ilustrují, kdy může být rychlý výkup rozumnou volbou.
Příklad č. 1 – Dědictví po rodičích
Manželé Novotní zdědili po rodičích rodinný dům na Vysočině společně se svými dvěma sourozenci.
Ani jeden z dědiců neměl zájem dům využívat. Přesto bylo nutné pravidelně hradit pojištění, energie, základní údržbu a starat se o zahradu.
Sourozenci se navíc nemohli shodnout na požadované prodejní ceně. Jeden preferoval dlouhodobý prodej prostřednictvím realitní kanceláře, druhý chtěl nemovitost zrekonstruovat a třetí potřeboval svůj podíl co nejdříve vyplatit.
Po několika měsících bez výsledku se rozhodli oslovit společnost specializující se na výkup nemovitostí.
Po ocenění obdrželi konkrétní nabídku, se kterou všichni souhlasili. Prodej proběhl během několika týdnů a kupní cena byla rozdělena mezi jednotlivé dědice podle jejich spoluvlastnických podílů.
Co bylo hlavní výhodou?
- rychlé majetkové vypořádání,
- ukončení sporů mezi dědici,
- žádné další náklady na údržbu domu,
- jistota termínu prodeje.
Příklad č. 2 – Rozvod manželů
Manželé vlastnili společně byt, na kterém stále spláceli hypotéku.
Po rozvodu chtěl každý začít bydlet samostatně, ale nebylo možné se dohodnout na tom, kdo si byt ponechá.
Klasický prodej by znamenal několik měsíců společného vlastnictví, další splácení hypotéky a nejistotu ohledně termínu prodeje.
Rozhodli se proto pro výkup.
Kupní cena byla použita na doplacení hypotéky a zbývající část byla rozdělena mezi oba bývalé manžele.
Díky tomu mohli uzavřít majetkové vypořádání během krátké doby a vyhnuli se dalším sporům.
Co bylo hlavní výhodou?
- rychlé ukončení společného vlastnictví,
- splacení hypotéky,
- jasně stanovený harmonogram,
- minimum administrativy.
Příklad č. 3 – Stěhování za novou prací
Paní Jana získala zajímavou pracovní nabídku v jiném kraji.
Nové zaměstnání vyžadovalo nástup během šesti týdnů.
Byt, který vlastnila, potřebovala prodat co nejrychleji, aby mohla financovat koupi nového bydlení.
Při běžném prodeji nebylo možné předem odhadnout, zda se kupující objeví včas.
Výkup jí umožnil přesně naplánovat stěhování i financování nové nemovitosti.
Co bylo hlavní výhodou?
- jistota termínu prodeje,
- rychlé získání finančních prostředků,
- možnost navázat koupi nové nemovitosti.
Příklad č. 4 – Nemovitost určená ke kompletní rekonstrukci
Rodinný dům z 60. let byl dlouhá léta neobývaný.
Vyžadoval novou střechu, výměnu rozvodů, oken i vytápění.
Majitelé uvažovali o klasickém prodeji, ale zájemci požadovali výrazné slevy nebo od koupě po prohlídce odstoupili.
Výkupní společnost dům odkoupila s vědomím, že bude následovat rozsáhlá rekonstrukce.
Majitelé nemuseli investovat vlastní prostředky ani organizovat stavební práce.
Co bylo hlavní výhodou?
- žádné investice do oprav,
- rychlé uzavření obchodu,
- odpadla nejistota spojená s hledáním kupujícího.
Příklad č. 5 – Exekuce
Pan Petr měl několik závazků po neúspěšném podnikání.
Na jeho nemovitost byla vedena exekuce.
Obával se, že o dům přijde v dražbě.
Po konzultaci s odborníky se podařilo připravit dobrovolný prodej formou výkupu.
Z kupní ceny byly uhrazeny závazky vůči věřitelům a zbývající část finančních prostředků byla vyplacena majiteli.
Každá situace spojená s exekucí je individuální, proto je vždy důležité jednat co nejdříve a hledat řešení ještě před zahájením nucené dražby.
Co bylo hlavní výhodou?
- možnost řešit situaci aktivně,
- vyšší kontrola nad průběhem prodeje,
- vypořádání závazků z kupní ceny.
Příklad č. 6 – Investor potřebuje rychle uvolnit kapitál
Majitel několika investičních bytů objevil zajímavou příležitost ke koupi činžovního domu.
Potřeboval však během krátké doby získat část vlastních prostředků.
Čekání na běžný prodej by znamenalo riziko, že o novou investici přijde.
Rozhodl se proto jeden ze svých bytů prodat prostřednictvím výkupu.
Přestože mohl při klasickém prodeji získat o něco vyšší cenu, rychlost transakce mu umožnila realizovat výnosnější investici.
Co bylo hlavní výhodou?
- okamžitá likvidita,
- možnost využít novou investiční příležitost,
- předvídatelný průběh obchodu.
Co mají všechny tyto situace společné?
Na první pohled se může zdát, že jde o zcela odlišné příběhy. Ve skutečnosti je spojuje několik důležitých okolností.
Majitelé nemovitostí většinou neřeší pouze samotný prodej. Současně potřebují vyřešit širší životní situaci – rozvod, dědictví, stěhování, podnikání nebo finanční závazky.
V takových případech není jediným kritériem nejvyšší možná kupní cena. Stejně důležitou roli hraje rychlost, právní jistota, jednoduchost celého procesu a možnost přesně plánovat další kroky.
Právě proto je vhodné při rozhodování porovnat nejen nabízenou cenu, ale také celkové náklady spojené s dlouhodobým prodejem. Patří mezi ně například splátky hypotéky, energie, pojištění, fond oprav, údržba nemovitosti nebo čas věnovaný organizaci prohlídek a jednání se zájemci.
Ve výsledku může být rychlý a dobře připravený výkup pro některé vlastníky ekonomicky i prakticky výhodnějším řešením než několikaměsíční čekání na kupujícího.