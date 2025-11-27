Jak funguje pasivní příjem a proč je právě nyní ten správný čas investovat?

Od koronavirové krize, války na Ukrajině, nejvyšší inflace a úrokových sazeb za poslední desítky let až po obchodní války vedené Spojenými státy. Z toho důvodu je stále hodně Čechů, co se bojí investovat. Ale jak uvádí investiční legenda Warren Buffett, když se všichni bojí, je právě naopak ten správný čas začít.
Jaké formy pasivního příjmu Češi nejčastěji využívají
Pasivní příjem se v posledních letech stal jedním z nejčastěji skloňovaných témat mezi českými investory. Lidé si však někdy pod pojmem pasivní příjem představují peníze, které přicházejí úplně samy.
Ve skutečnosti jde o příjem, který není závislý na každodenní aktivní práci. Investor musí udělat zásadní rozhodnutí na začátku, zvolit strategii a investici průběžně sledovat (ne příliš), ale samotné výnosy přicházejí bez nutnosti věnovat jim svůj veškerý čas, takže se investor může pohodlně věnovat podnikání nebo zaměstnání.
Možností, jak si vytvořit pasivní příjem, existuje několik. Mezi dlouhodobě nejoblíbenější patří investice do akcií a ETF fondů. Tyto nástroje umožňují získat pravidelné dividendy nebo výnosy z dlouhodobého růstu trhů. Výhodou je nízká časová náročnost a možnost investovat i malé částky, což je přístupné široké veřejnosti.
Hotovost a bankovní vklady tvoří horentních 4,7 bilionu korun z celkových finančních aktiv domácností ve výši 11,7 bilionu korun.
Další cestou jsou investice na specializovaných online platformách, kde je možné směřovat kapitál do úvěrů, startupů nebo realitních projektů. Tyto platformy často nabízejí vyšší výnosy, protože spojují investory přímo s projekty a vynechávají část tradičních prostředníků.
Nejčastější volbou je však stále příjem z nemovitostí, především díky jejich dlouhodobému růstu hodnoty a stabilním příjmům z nájmů. Pro mnoho domácností je byt k pronájmu jasným symbolem pasivního příjmu. Proto právě realitní sektor zůstává v Česku tradičně nejvíce preferovaným způsobem, jak si lidé budují finanční jistotu.
Co říkají průzkumy o finančních návycích Čechů
Podle nedávných průzkumů je zájem o investování v Česku na historickém maximu. Více než polovina Čechů aktivně hledá způsoby, jak si vytvořit finanční rezervu do budoucna. Přesto je podíl populace, který pravidelně investuje, relativně nízký. Pravidelně investuje jenom 28 % Čechů, 34 % mužů a 23 % Češek. Oproti minulé dekády je to posun vpřed, ale stále spousta lidí drží své vydělané peníze na spořicích nebo běžných účtech s nízkým výnosem.
Investující Češi nejčastěji zmiňují právě nákup nemovitosti, pak investování do fondů a až poté přicházejí alternativní platformy. Mladší investoři navíc čím dál častěji kombinují různé nástroje, protože se orientují ve světě financí sebevědoměji než starší generace.
Češi zároveň stále více dbají na nízké riziko. V průzkumech se opakovaně objevuje, že stabilita je důležitější než maximální možný výnos. To vysvětluje, proč jsou nájemní nemovitosti a konzervativnější fondy nejčastější volbou pro dlouhodobou investiční strategii.
Proč je právě nyní ten správný čas na investování?
Přestože je situace vůbec nejklidnější za posledních pět let, Češi mají tendenci se pořád bát investovat. Přitom právě období stability je ten správný čas pro učinění správných investičních rozhodnutí bez emocí.
Stabilní cenové a měnové prostředí je pro investování klíčové, protože má běžný investor mnohem vyšší potenciál výnosu při nízkém riziku. V České republice se inflace nachází na nejnižších úrovních od roku 2018 (2,5 %). Čili má investor jistotu stabilního cenového prostředí. Zatímco základní úroková sazba České národní banky klesla ze 7 % o 3,5 procentního bodu na 3,5 %.
To je nejnižší úroveň od začátku roku 2022 a pravděpodobně už níže nepůjdeme, protože k dalšímu uvolnění měnové politiky nemá centrální banka důvod. Měnově-politické prostředí je tudíž také stabilní.
Dalším důkazem, že je nyní právě ten čas investovat, jsou úrokové swapy. Úrokové swapy umožňují výměnu pevné úrokové sazby a fungují jako benchmark pro určování budoucích sazeb hypoték. To znamená, že fungují jako referenční hodnota pro náklady financování.
Úrokové swapy se nyní pohybují blízko mnohaletých nejnižších úrovní, takže nelze očekávat, že by úvěry nadále zlevňovaly. Spíše naopak, mohou i mírně zdražovat.
Ronda Invest: Kombinace atraktivního výnosu a nízkého rizika
Kromě tradičních forem pasivního příjmu se v Česku do popředí dostávají i modely, které spojují nízké riziko s atraktivním výnosem a minimální časovou náročností. Jedním z příkladů jsou investiční platformy typu Ronda Invest, které lidem umožňují investovat do zajištěných úvěrů poskytnutých developerům a firmám, přičemž investoři dostávají fixní výnos.
Tudíž se podílí na investici do úvěru zajištěného nemovitostí. Je to tedy alternativa bez nutnosti řešit provoz, nájemníky nebo údržbu v případě koupě investiční nemovitosti. Rizikovost investice je velmi nízká, protože je zajištěna samotnou nemovitostí. Investor má proto jistotu, že svou investici dostane zpátky.
Výhodou tohoto modelu je, že investor investuje do úvěru, průběžně dostává výnosy a po ukončení investičního období, což se stane po splacení úvěru, obdrží zpět i původně investovanou částku. Historicky každý investor získal své peníze i výnosy zpět, což zvyšuje důvěru v tento způsob tvorby pasivního příjmu. Pro mnoho lidí je to možnost, jak dosáhnout stabilního výnosu téměř bez práce a bez nutnosti angažovat se kolem nepříjemných činností, které s investováním do realit souvisí.
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. | Obchodní řediel RONDA INVEST