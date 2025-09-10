Měšec.cz  »  Články  »  Investujte do klenotu Prahy. Ikonická budova Stará Celnice je vlajkovou lodí Fio realitního fondu.

Zdroj: Fio investiční společnost
Autor: Fio investiční společnost
Vlajkovou lodí portfolia Fio realitního fondu je jedna z nejprestižnějších komerčních budov v Praze – ikonická kancelářská a maloobchodní budova Stará Celnice na Náměstí Republiky. Díky jejímu zařazení do fondu se mohou čeští investoři jednoduše podílet na výnosech ze špičkové nemovitosti v srdci metropole a profitovat z její stability a exkluzivity. Pro podílníky fondu představuje toto prémiové aktivum s dlouhodobě stabilními nájemci jeden z klíčových pilířů jejich investice.
Vaše příležitost: Profitujte z prémiové nemovitosti bez starostí

Investice do nemovitostí v centru Prahy se může zdát jako výsada miliardářů. Fio realitní fond tuto bariéru boří. Díky němu se nemusíte starat o správu, údržbu ani shánění nájemců. Místo toho se stáváte akcionářem fondu, který vše zařídí za vás.

Fio BankaZdroj: Fio investiční společnost

Co investicí do Fio realitního fondu získáte?

Podíl na zisku z nájmu: Fond generuje výnosy z nájemného od bonitních, stabilních firem sídlících ve Staré Celnici a dalších prémiových budovách, které tvoří portfolio fondu.

Dostupnost: Investovat můžete už s menšími částkami, nepotřebujete miliony na účtu.

Profesionální správa: Tým expertů Fio investiční společnosti se stará o veškerou agendu a zajišťuje, aby nemovitosti v portfoliu prosperovaly.

Okamžitá diverzifikace: Vaše investice se rozloží nejen do Staré Celnice, ale i do dalších kancelářských, obchodních a logistických areálů, což snižuje celkové riziko investice.

Prestiž: Vaše peníze jsou spojeny s reálnou a ikonickou budovou, na kterou si můžete doslova sáhnout.

Proč je Stará Celnice skvělou součástí portfolia?

Stará Celnice není jen architektonický skvost, ale především vysoce funkční a ekonomicky atraktivní aktivum.

  • Prvotřídní lokalita: Na pomezí Starého a Nového Města, vedle Obecního domu a nové Masaryčky. Lepší adresa v Praze se hledá jen těžko.
  •  100% obsazenost: Budova je plně pronajata renomovaným nájemcům, což zajišťuje stabilní a předvídatelný tok výnosů.
  •  Špičková dopravní dostupnost: Přímo u stanice metra B, tramvajových zastávek a Masarykova nádraží.
  •  Unikátní spojení historie a moderny: Budova přitahuje ty nejnáročnější nájemce díky svému jedinečnému charakteru a nejvyššímu standardu kancelářských prostor o rozloze přes 11 500 m².

„Zařazení Staré Celnice do našeho portfolia bylo strategickým milníkem,“ říká Václav Kubáček, investiční ředitel Fio realitního fondu. „Jsme hrdí, že můžeme našim investorům nabídnout podíl na takto unikátní nemovitosti. Spojení historie, moderní architektury a prvotřídní lokality je přesně ten typ hodnoty, který v rámci kancelářského segmentu našeho fondu pro jeho investory dlouhodobě vyhledáváme.“

Příběh budovy: Kde se snoubí historie s budoucností

Úspěch Staré Celnice tkví v citlivém propojení původní historické budovy s odvážnou vizí 21. století. Architekti zachovali původní tvar do „U“, který zastřešili a proměnili ve velkolepé prosklené atrium. Nad střechou historické části se jakoby vznáší moderní prosklená novostavba, která respektuje panorama Prahy. Tento dialog starého a nového vytváří nejen úchvatný vizuální dojem, ale i dokonale funkční prostory, které si oblíbili prestižní nájemci, obchody, restaurace a dokonce i muzeum.

Zdroj: Fio investiční společnost
Zdroj: Fio investiční společnost

Staňte se součástí úspěchu. Investujte ještě dnes.

Nenechte si ujít příležitost podílet se na vlastnictví jednoho z nejzajímavějších komerčních objektů v Praze. Zhodnoťte své finance chytře, stabilně a s příběhem, který přetrvá generace.

Fio BankaZdroj: Fio investiční společnost

Zjistěte více o Fio realitním fondu a začněte investovat na fiofondy.cz.

