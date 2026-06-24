Excel vám na účetnictví přestává stačit? 5 signálů, že je čas na změnu

Kdy Excel přestává stačit
Jak spolehlivě poznáte, že je čas opustit Excel? Toto jsou hlavní signály:
- DPH přiznání vám zabere celé odpoledne: Místo, abyste se věnovali zakázkám, ručně sčítáte částky, kontrolujte data v řádcích a přepisujete je do daňového portálu. Stačí nepozorně zkopírovat jednu buňku a můžete začít znovu.
- Ztrácíte přehled o zaplacených a nezaplacených fakturách: Bez automatického propojení s bankou musíte neustále ručně kontrolovat bankovní výpisy a složitě dohledávat, který zákazník vám už poslal peníze. Snadno se pak stane, že přehlédnete dlužníka po splatnosti, nebo naopak urgujete klienta, který vám fakturu dávno poctivě uhradil.
- Potřebujete přístup pro dalšího člověka: Sdílení jedné tabulky s externí účetní nebo kolegou s sebou nese velké riziko, protože klasický Excel neumí zajistit bezpečnou práci více uživatelů najednou. Stačí jedno neopatrné kliknutí, abyste si navzájem přepsali důležitá data.
- Zaměstnanci a mzdy v Excelu: Počítat výplaty, hlídat zákonné limity u brigádníků na dohody a ručně generovat výplatní pásky v tabulce znamená permanentní nejistotu. S každou ruční úpravou se totiž zvyšuje riziko, že přehlédnete neustálé legislativní změny a vystavíte se hrozbě vysokých pokut od úřadů.
Co umí účetní program navíc
Moderní ekonomický software vám na rozdíl od tabulek v Excelu uvolní ruce díky automatizaci. Programy dokážou automaticky sestavovat výkazy k DPH a kontrolní hlášení. Formuláře za vás program sám zkontroluje a díky přímému napojení na datové schránky je odešlete úřadům na pár kliknutí přímo z rozhraní programu, aniž byste museli soubory složitě exportovat.
Pravidelná aktualizace programu navíc garantuje, že vaše účetnictví bude vždy stoprocentně v souladu s platnými zákony.
Systém se také propojí s vaší bankou, sám naimportuje výpisy a spáruje platby s vystavenými fakturami. Odpadá každodenní přihlašování do internetového bankovnictví a ruční kontrola. Okamžitě vidíte reálný stav cash flow a systém za vás dokonce sám ohlídá dlužníky, kterým dokáže automaticky odeslat přednastavené e-mailové upomínky.
Velkou výhodou je také bezpečný přístup pro více uživatelů, kdy můžete nastavit různá oprávnění pro své zaměstnance nebo externí účetní. Brigádník ve skladu tak uvidí pouze stav zásob, zatímco citlivá data o mzdách nebo celkových ziscích firmy zůstanou přístupná jen vám.
Všechny tyto možnosti nabízí například oblíbený český systémMoney S3, který dokáže růst společně s vaší firmou – od jednoduché daňové evidence až po komplexní agendu.
Jak na samotný přechod
Přechod z excelových tabulek na profesionální software není tak složitý, jak se na první pohled zdá. Vše stojí na správné přípravě dat. Základem je vyčištění stávající tabulky tak, aby platilo pravidlo: jeden řádek rovná se jeden logický záznam. Než s importem začnete, nezapomeňte si stávající excelový soubor zálohovat.
Díky speciálnímu vestavěnému modulu zvládnete samotný import během jediného odpoledne. Součástí programu je Průvodce, který vám nejprve pomůže založit novou agendu – stačí zadat vaše IČO a systém sám načte dostupné firemní údaje z databáze ARES. Poté můžete do účetního programu hromadně naimportovat adresář klientů, ceníky nebo skladové karty. Využít lze také XML import pro přenos jednotlivých vystavených faktur či pohledávek.
Posledním krokem je navedení počátečních stavů, kde do systému zadáte aktuální zůstatky na bankovních účtech a pokladnách. Správnost celého přenosu si nakonec snadno ověříte vystavením zkušební faktury, na které zkontrolujete sazby DPH i návaznost na číselné řady.
Konkrétní postup, jak data z Excelu naimportovat krok za krokem, popisuje podrobný návod na blogu Money.cz:přechod z Excelu na účetní program.
Důležité je poznat kdy je čas na změnu
Excel je skvělý sluha v začátcích, ale špatný pán ve chvíli, kdy firma roste a administrativa vám začíná přerůstat přes hlavu. Klíčem k úspěchu je včas rozpoznat tento zlomový bod, přejít na účetní program a neskončit tak v pasti ruční administrativy. Přechodem na profesionální systém získáte nejen jistotu ohledně legislativy, ale hlavně ušetříte spoustu času.
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