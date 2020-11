Equa bank nabízí jako první banka e‑shopům a jejich zákazníkům odložené platby

Odloženou platbu PlatímPak si zákazník sjedná během minuty a zboží stačí zaplatit kdykoliv do 30 dnů od nákupu. E-shopům přináší možnost růstu počtu zákazníků bez rizika nezaplacení. A to ocení zejména nyní v období předvánočních nákupů.

Jak PlatímPak funguje z pohledu zákazníka?

„PlatímPak funguje jednoduše. Zákazník e-shopu si tuto platbu při nákupu zvolí jako platební metodu. Zadá nezbytné minimum údajů a my žádost během desítek vteřin vyhodnotíme. Následně zboží uhradíme přímo obchodníkovi,“ řekla Kateřina Tauchmanová, E-commerce Products Manager, Equa bank.

Banka zákazníkovi pošle e-mailem potvrzení o uhrazení objednávky obchodníkovi a přesné platební instrukce k následné úhradě odložené platby. Zákazník dostane zboží, které si může v klidu prohlédnout, vyzkoušet a zkontrolovat. Zboží si buď ponechá a zaplatí ho Equa bank do 30 dnů, nebo ho obchodníkovi vrátí. Služba je přitom zdarma, zákazník zaplatí pouze cenu objednávky.

Pokud zákazník zboží vrátí, pošle obchodník peníze převodem zpět přímo do Equa bank. Zákazníkovi se tak nezaplacená částka u banky zcela vyrovná nebo při vrácení pouze části zboží adekvátně poníží. Je to pro něj tedy zcela bez starostí.

Prostřednictvím PlatímPak lze uhradit zboží až do výše 25 000 Kč za jeden nákup, a to i opakovaně. Pokud zákazník nezaplatí bance objednávku do 30 dnů, může požádat o převedení na pravidelné měsíční splátky. Neuhrazená platba se tak převede na spotřebitelský úvěr u Equa bank s výhodnou sazbou.





Růst objemu obchodů a počtu zákazníků pro e-shopy

„Služba PlatímPak je výhodná nejen pro zákazníky, ale samozřejmě i pro e-shopy, kterým přináší možnost růstu počtu zákazníků bez rizika nezaplacení. Jedná se o moderní metodu nahrazující zastaralou a dražší formu dobírky, která zvyšuje komfort a bezpečnost platby pro zákazníka. Implementace PlatímPak do platebních metod je zdarma, stejně jako provoz. PlatímPak rozšiřuje majitelům e-shopů skupinu potenciálních zákazníků – o ty, kteří například nechtějí platit na internetu kartou nebo nemají momentálně dostatek financí a chtějí zaplatit později,“ vysvětluje Kateřina Tauchmanová, E-commerce Products Manager, Equa bank.

PlatímPak je určeno zejména pro e-shopy, u nichž maximální výše nákupního košíku nepřesahuje částku 25 000 Kč. Tato částka je totiž maximální možná výše, která se prostřednictvím PlatímPak dá za jeden nákup uhradit.

Připojit e-shop k PlatímPak je možné dvěma způsoby: prostřednictvím platformy Shoptet pomocí doplňku nebo přes rozhraní API. Samotná implementace je jednoduchá.

Proč si vybrat pro svůj e-shop PlatímPak?

Zvýšení konverze bez rizika nezaplacení zákazníkem.

První odložená platba od banky.

Sjednání platby do minuty.

Zapojení do marketingových aktivit banky s bází 450 000 klientů.

Do 24 hodin máte peníze na vašem účtu.

Více informací získáte na www.platimpak.cz