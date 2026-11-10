EET 2.0, daňové slevy i změny v účetnictví. Co přinese rok 2027?

Nová podoba elektronické evidence tržeb, změny v zaměstnaneckých benefitech, osvobození spropitného nebo návrat některých slev na dani. To jsou témata, která mohou v roce 2027 ovlivnit podnikatele, zaměstnavatele i účetní.
Přehled připravovaných novinek nabídne online školení Daňové a účetní novinky roku 2027, které se uskuteční 6. ledna 2027 od 9 do 13 hodin. Školením provede daňový poradce a vysokoškolský učitel Jan Molín.
Jak bude fungovat EET 2.0 a co se změní v daních?
Hlavním tématem školení bude EET 2.0. Účastníci se seznámí s novými povinnostmi a praktickými dopady na podnikatele.
Prostor dostanou také daňové změny související s novou podobou evidence tržeb. Patří mezi ně například osvobození spropitného, režim EET-OFF, úpravy zaměstnaneckých benefitů, návrat některých daňových slev nebo změny v DPH.
Novinky pro zaměstnavatele i účetní
Další část programu se zaměří na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a na jeho předpokládaný vývoj.
Školení představí také další připravované daňové změny, například v souvislosti se zákonem o platformové práci nebo zákonem o startupech.
Chybět nebudou ani účetní novinky. Řeč přijde na nové interpretace Národní účetní rady, přípravu nového zákona o účetnictví a parametrické změny na přelomu roku.
Školení proběhne online, k dispozici bude i záznam
Školení je určeno účetním, finančním ředitelům i podnikatelům, kteří chtějí mít přehled o připravovaných změnách.
Proběhne 6. ledna 2027 od 9:00 do 13:00 prostřednictvím aplikace Zoom a účastníkům bude k dispozici také záznam.
Podrobný program a možnost registrace na školení najdete na stránce Daňové a účetní novinky roku 2027.