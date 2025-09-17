Investoři se často ptají na recenze e-Finance formou “e-Finance recenze” nebo “zkušenosti s e-Finance dluhopisy” — zda jsou projekty skupiny spolehlivé, jaké mají výsledky a jak funguje investiční rámec. Proto přinášíme srozumitelný souhrn ověřitelných dat, milníků a regulatorních kroků (včetně rozhodnutí veřejných orgánů), aby si každý mohl udělat informovaný názor.
Shrnutí článku o e-Finance
Investiční skupina e‑Finance, a.s. zveřejnila k 31. 12. 2024 nové ocenění svých realitních projektů znaleckými posudky. Podle údajů poskytnutých e-Finance hodnota portfolia vzrostla na 1,97 mld. Kč (z 1,77 mld. Kč k 31. 12. 2023). e-Finance současně dokončuje přípravy Fondu pro kvalifikované investory (FKI) se startem 1. 1. 2026 a posouvá dopředu energetické projekty (fotovoltaické elektrárny, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla, bateriová úložiště) i elektromobilitu.
Ocenění portfolia e‑Finance
Skupina e‑Finance tradičně publikuje „Klíčové ukazatele“ pro investory na svém webu. K 31. 12. 2024 uvádí 1,97 mld. Kč proti 1,77 mld. Kč rok předtím (údaj poskytnutý společností).
Zdroj: Klíčové finanční ukazatele e‑Finance
Realitní projekty e‑Finance: co běží teď a co přijde
Přístavba eFi Palace Hotel, Brno (Zábrdovice / Bratislavská 52) – jedná se o v současnosti největší investiční projekt skupiny v centru Brna – desetipodlažní přístavba (2 podzemní + 8 nadzemních podlaží) v prolukové řadové zástavbě, dispozičně napojená na stávající komplex ve vlastnictví e-Finance: EFI Palace Hotel, rezidenční byty a kanceláře, a dvoupodlažní nástavba stávajícího objektu. Využití: hotel, dlouhodobé nájmy bytů, kanceláře. Stavba již byla zahájena vybudováním sítí. Plochy dle projektové dokumentace (údaj poskytnutý společností): celková podlahová plocha 6 977,09 m²; bytové apartmány 2 254,60 m² (60 apartmánů); garáže 1 780,28 m²; administrativa 1 017,89 m²; společné/technické 1 924,32 m².
Zámek Račice – hlavní budova – po dokončení rekonstrukce (plán červen 2026) bude celý zámecký areál otevřen jako multifunkční objekt s okruhy prohlídek, ubytováním v luxusních apartmánech, gastronomií a wellness.
Bytové domy Břeclav (Charvátská Nová Ves) – developerský projekt dvou bytových domů; web uvádí 39 bytových jednotek. Zahájení výstavby je cíleno na rok 2026 (údaj poskytnutý společností, již bylo vydáno stavební povolení), dokončení se plánuje do dvou let od zahájení.
EFI ApartHotel, Horní Lipová (Jeseníky) – II. etapa – výstavba druhé budovy horského areálu s dalšími 15 apartmány.
EFI Obchodní galerie, Jihlava – nástavba – 11 bytových jednotek (4× 1+kk, 6× 2+kk, 1× 3+kk; užitná plocha nástavby ≈ 584 m²); projekt je ve fázi DÚR + DSP.
Bytový dům v Jeseníku – kompletní rekonstrukce bytového domu s cílem vytvořit 12–16 bytů (kombinace nájmů/prodeje); zahájení je naplánováno na rok 2027.
Rekreační areál „EFI Mlýn“, Hodonín u Kunštátu – revitalizace areálu s bývalým mlýnem; v plánu je 11 apartmánů, zázemí a nová vodní nádrž; zahájení 2027.
Regulatorní milník: rozhodnutí České národní banky
Česká národní banka schválila unijní prospekt pro růst k veřejné nabídce akcií dceřiné společnosti e-Finance: EFI Hotels & Properties, a.s. (veřejná nabídka až 830 410 ks akcií; ISIN CZ0009013843 a CZ0009013108). Rozhodnutí je datováno 28. 4. 2025 a nabylo právní moci 29. 4. 2025.
„Česká národní banka schválením unijního prospektu pro růst v souladu s čl. 2 písm. r) Nařízení osvědčuje, že unijní prospekt pro růst splňuje normy týkající se úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti dle článku 6 a násl. nařízení, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky.“
Pozn.: Schválení prospektu se týká formální úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti; ČNB neposuzuje finanční situaci emitenta ani negarantuje jeho ziskovost.
Energetická divize e‑Finance: fotovoltaika, kogenerace, baterie a elektromobilita
Vedle realitního byznysu skupina e-Finance rozvíjí energetickou divizi (Czech Property Fund, s.r.o.), jejímž cílem je kombinace fotovoltaických elektráren, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a bateriových úložišť pro vyšší energetickou soběstačnost portfolia a efektivnější provoz budov (včetně zapojení do služeb výkonové rovnováhy).
Nově elektromobilita: v roce 2026 skupina e-Finance spustí provoz nabíjecích stanic pro elektromobily na dvou brněnských adresách – Bratislavská 52 a náměstí 28. října (údaj poskytnutý společností). Záměr zapadá do širší energetické strategie, která propojuje výrobu, akumulaci a řízení spotřeby v objektech skupiny.
Aukční podpora kogenerace: 15letý horizont – souhrnný odhad
Podle materiálů Ministerstva průmyslu a obchodu je podpora pro nové zdroje vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla poskytována formou „aukčního bonusu“ po dobu 15 let, a maximálně na 3 300 podporovaných hodin ročně. Skutečná výše bonusu závisí na budoucích hodinových cenách elektřiny a reálném provozu výrobny.
Pro čtyři projekty e‑Finance (1,2 MW každý) vychází technický strop za 15 let přibližně takto:
|
Lokalita (elektrický výkon)
|
Teoretické MWh za 15 let (strop)
|
Modelový strop bonusu (Kč)
|
Račice‑Pístovice (1,2 MW)
|
59 400 MWh
|
≈ 205 000 000 Kč
|
Brno‑Zábrdovice/Bratislavská (1,2 MW)
|
59 400 MWh
|
≈ 226 000 000 Kč
|
Hodonín u Kunštátu (1,2 MW)
|
59 400 MWh
|
≈ 238 000 000 Kč
|
Břeclav (1,2 MW)
|
59 400 MWh
|
≈ 238 000 000 Kč
Souhrn za všechny čtyři projekty: řádově ≈ 0,9 mld. Kč (teoretický strop).
Zdroje: MPO – 2. výzva 2024 (vyhodnocení) | MPO – 1. výzva 2025 (vyhodnocení) | MPO – vyhlášení aukce (podmínky a 3 300 h/rok)
Realitní projekty e-Finance a milníky
- 2026 – Předpokládaný start Fondu pro kvalifikované investory (1. 1. 2026).
- 2026 – Začátek výstavby přístavby eFi Palace Hotel (Bratislavská 52, Brno) – 2 PP + 8 NP, dvoupodlažní nástavba. Celková podlahová plocha 6 977,09 m²; 60 apartmánů; garáže 1 780,28 m²; administrativa 1 017,89 m²; společné/technické 1 924,32 m². (údaj poskytnutý společností)
- 2026 – Dokončení rekonstrukce hlavní budovy Zámku Račice (plán červen 2026).
- 2026 – Zahájení výstavby bytových domů Břeclav – Charvátská Nová Ves; dokončení do 2 let od zahájení.
- 2026 – Zahájení 2. etapy EFI ApartHotel – Horní Lipová (Jeseníky).
- 2026 – Zahájení nástavby EFI Obchodní galerie – Jihlava (11 bytů).
- 2026 – Fotovoltaické elektrárny na Bratislavské a na náměstí 28. října v Brně; spuštění nabíjecích stanic pro elektromobily na obou adresách. (údaj poskytnutý společností)
- 2027 – Zahájení přestavby bytového domu v Jeseníku; zahájení výstavby rekreačního areálu EFI Mlýn (Hodonín u Kunštátu).
Výhled: dokončení přístavby na Bratislavské do tří let od zahájení (orientačně 2029); ostatní realitní projekty zahajované v roce 2026 do dvou let (orientačně 2028) a projekty zahajované v roce 2027 (Jeseník) v roce 2029. Energetické zdroje – kogenerace na Bratislavské a v Račicích orientačně 2028, další kogenerace v roce 2029.
Finance a reportování (IFRS)
e-Finance na konci října zveřejní na svých stránkách předběžné výsledky konsolidované účetní závěrky za rok 2024 podle IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS 10 upravuje konsolidované účetní závěrky a IAS 40 definuje investiční nemovitosti.
Odkazy: IFRS 10 – Consolidated Financial Statements | IAS 40 – Investment Property
Jak mohou investoři participovat
- Dluhopisy e‑Finance pro menší investory – parametry dle konkrétní emise (nejde o investiční doporučení).
- Fond pro kvalifikované investory (FKI, po jeho založení) – přímý podíl na vlastnictví aktiv držených fondem a účast na čistém nárůstu NAV po poplatcích; postupné převádění hotových projektů do fondů a rozvoj dalších z vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a kapitálu investorů.
Projektové stránky e‑Finance (odkazy):