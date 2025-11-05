e-Finance zvýšila hodnotu aktiv o 16,5 %. Co ukazují předběžné výsledky 2024?

e‑Finance zvýšila hodnotu aktiv o 16,5 %. Co říkají předběžné výsledky skupiny za rok 2024?
Skupina e‑Finance zveřejnila předběžné konsolidované výsledky podle IFRS za rok 2024. Hodnota aktiv (GAV) skupiny e-Finance dosáhla 2,27 miliardy korun, což znamená meziroční růst o 16,5 %. Skupina e-Finance zároveň reportuje kladný zisk před zdaněním přes 45 mil. Kč a orientační ekonomickou hodnotu čistého majetku EPRA NRV zhruba 682 milionů Kč. Vyplývá to z dokumentu, který skupina publikovala jako předběžnou, neauditovanou verzi své účetní závěrky; finální auditovaná verze má být zveřejněna do 15. prosince 2025.
Klíčová čísla skupiny e-Finance roku 2024
- Aktiva celkem (GAV): 2,268 mld. Kč
- Nemovitosti: 1,97 mld. Kč (z toho investiční cca 780 mil. Kč; provozní/hotelové cca 1,19 mld. Kč)
- Zisk před zdaněním: přes 45 mil. Kč
- Čistý zisk po zdanění: přes 18 mil. Kč
- Vlastní kapitál (NAV): 502 mil. Kč
- EPRA NRV (orientačně): 682 mil. Kč
Co o e-Finance přesně ukazuje EPRA NRV ve výši 682 mil. Kč
EPRA NRV (Net Reinstatement Value) je metrika používaná zejména v realitním sektoru. Odráží odhadem „ekonomickou“ hodnotu čistého majetku skupiny e-Finance: vychází z hodnoty aktiv po odečtení závazků, přičemž se přičítají odložené daňové závazky a odstraňují goodwill a nehmotná aktiva. V praxi tak může ukazovat vyšší hodnotu pro akcionáře než účetní NAV, protože lépe zohledňuje dlouhodobou tržní hodnotu portfolia.
Likvidita a zadlužení: v mantinelech oboru
Skupina výrazně posílila hotovost – ta meziročně vzrostla na 162,9 mil. Kč. Podíl úročených závazků na aktivech (LTV‑like pohled) se pohybuje kolem 68,5 %, což odpovídá běžné praxi u stabilizovaných výnosových nemovitostí (60–70 %) a u prvotřídních aktiv může tržní praxe vystoupat i k 75–80 %. Pro investory to znamená, že zadlužení je v parametrech charakteristických pro realitní sektor, zatímco růst hotovosti zlepšuje provozní odolnost a připravenost na nové akvizice.
Výkonnost portfolia: růst hodnoty a stabilní výnosy
Rok 2024 byl ve znamení růstu hodnoty klíčových aktiv. Investiční nemovitosti vzrostly o zhruba 23 % a provozní (hotelové) nemovitosti o přibližně 9 %. Nemovitosti jako celek tvoří více než 87 % aktiv, což podtrhuje realitní profil skupiny. Provozní výnosy dosáhly okolo 92 mil. Kč, a skupina tak kombinuje stabilní příjem z nájemního a hotelového byznysu s dlouhodobým růstem hodnoty.
Strategie e-Finance: aktivní správa a příprava SICAV
Skupina e-Finance uvádí, že v roce 2024 investovala do rozvoje projektů v Brně a dalších regionech, posílila interní týmy a připravila nové investiční záměry zvyšující výnosový potenciál portfolia. Pro roky 2025–26 plánuje dokončovat rozpracované developerské projekty, stabilizovat výnosy hotelových a nájemních objektů a pokračovat v optimalizaci financování, včetně prodlužování splatností závazků. Zásadní novinkou je příprava fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV, který má skupině umožnit další škálování a otevřít vybrané projekty kvalifikovaným investorům.
Kontext a metodika: proč se čísla mohou lišit
Zveřejněná data jsou předběžná. Zpráva výslovně upozorňuje, že po uzavření závěrkových prací, konsolidačních úprav a auditorském ověření se mohou hodnoty změnit; prioritu bude mít finální auditovaná závěrka.
Disclaimer – předběžné (neauditované) výsledky IFRS
Uvedené údaje představují předběžné neauditované konsolidované výsledky skupiny e-Finance dle IFRS ke dni 31.12.2024. Mohou se změnit po dokončení závěrkových prací, konsolidačních úprav a auditorského ověření. Přednost má finální auditovaná závěrka. Finální auditovaná závěrka bude zveřejněna nejpozději do 15. prosince 2025. Dokument může obsahovat APM (např. čistý dluh, LTV, EPRA NRV), které nejsou definovány IFRS; jejich význam a metodika budou uvedeny ve finální dokumentaci v souladu se Směrnicemi ESMA. Tento materiál není investičním doporučením ani nabídkou k úpisu cenných papírů.
Zdroj: předběžná konsolidovaná zpráva e‑Finance (IFRS 2024) zveřejněná 11. října 2025.