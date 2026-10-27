Dynamický tarif elektřiny: Pro koho se hodí a kolik se dá ušetřit?

Jak funguje dynamický tarif?
Zatímco u běžných produktů platí stejná obchodní cena elektřiny bez ohledu na denní dobu, dynamický tarif rozděluje den do čtyř cenových pásem. V některých hodinách je elektřina levnější, v jiných naopak dražší.
Nejvýhodnější pásma obvykle připadají na noční hodiny a čas okolo poledne. Jejich rozložení závisí na ročním období i na tom, zda je pracovní den, nebo víkend. Na rozdíl od spotových produktů však znáte cenová pásma měsíce dopředu, takže si můžete spotřebu pohodlně naplánovat.
Komu se tato novinka vyplatí?
Největší potenciál úspor mají domácnosti, které dokážou přesunout energeticky náročnější činnosti do levnějších hodin. Nemusíte přitom zásadně měnit své návyky. Někdy stačí využít odložený start spotřebičů.
Dynamický tarif oceníte zejména, pokud:
- ohříváte vodu elektrickým bojlerem,
- vytápíte elektřinou nebo tepelným čerpadlem,
- nabíjíte doma elektromobil,
- můžete plánovat provoz pračky, sušičky či myčky.
Podmínkou využívání dynamického tarifu je průběhový elektroměr, který zaznamenává spotřebu elektřiny v patnáctiminutových intervalech.
Kolik můžete s dynamickým tarifem ušetřit?
V nejlevnějších pásmech můžete zaplatit až o 50 % méně za silovou elektřinu oproti obchodní ceně svého současného produktu. V nejdražších hodinách je naopak cena maximálně o 25 % vyšší.
Neznamená to však, že za elektřinu celkově zaplatíte o polovinu méně. Skutečná úspora závisí na tom, kolik elektřiny spotřebujete v jednotlivých pásmech.
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Vyzkoušejte si, zda se tarif vyplatí i vám
ČEZ nabízí Dynamický tarif na zkoušku, který si aktivujete ke svému stávajícímu produktu. Každý měsíc získáte přehled dosažených úspor. Pokud byste během zkušebního období na obchodní ceně elektřiny neušetřili, nezaplatíte více než se svým původním produktem. Více informací o Dynamickém tarifu najdete na webu ČEZ.
Zdroj foto: WHstudio Leushin N / Adobestock.com