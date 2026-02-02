Druhá šance pro dospělé metoda student-centric mění životy

Výuka školy je založena na metodě student-centric*, která klade důraz na individuální potřeby a možnosti každého studenta.
EAV poskytuje vzdělání na různých úrovních, vše kombinovanou nebo dálkovou online formou:
Profesní kvalifikace: Programy zaměřené na získání konkrétních dovedností potřebných pro výkon povolání, jako jsou například elektrikář, programátor, realitní zprostředkovatel nebo lektor dalšího vzdělávání.
Středoškolské vzdělání: Možnost získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení v oborech jako jsou logistika, informační technologie či elektro.
Vysokoškolské a postgraduální programy: Studium v oborech jako management, právo nebo IT, vedoucí k titulům BBA, MBA, MSc, LL.M. nebo DBA
Studium na Evropské akademii vzdělávání je flexibilní a umožňuje kombinaci online výuky a osobních konzultací. Studenti mají přístup k videopřednáškám a studijním materiálům, které jim umožňují studovat vlastním tempem. Tento přístup je ideální pro dospělé studenty, kteří potřebují skloubit studium s pracovními a rodinnými povinnostmi.
Absolventi EAV oceňují přístup vyučujících, kteří se věnují studentům individuálně a pomáhají jim překonávat překážky ve studiu. Veřejně dostupné recenze potvrzují, že vyučující a zkoušející se věnují studentům, zvláště pokud cítí jakoukoliv nejistotu, a dokonale vysvětlí látku v souvislostech a na příkladech.
EAV je tak ideální volbou pro dospělé, kteří hledají druhou šanci na vzdělání a chtějí získat kvalifikaci, která jim umožní lepší uplatnění na trhu práce. Díky flexibilnímu studijnímu plánu, individuálnímu přístupu a široké nabídce oborů je studium na EAV dostupné pro každého, kdo je odhodlán investovat do svého vzdělání a budoucnosti.
* Výuková metoda pod garancí PhDr. Pavlem Bartošem