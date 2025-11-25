Měšec.cz  »  Články  »  Domy sobě: Za naši fotovoltaiku mluví spokojení zákazníci z SVJ

Domy sobě: Za naši fotovoltaiku mluví spokojení zákazníci z SVJ

Archiv Domy sobě
Autor: Archiv Domy sobě
Předseda SVJ z Ostravy-Poruby Ing. Jiří Hubička vysvětluje TV štábu, proč jsou s fotovoltaikou Domy sobě maximálně spokojení. V první řadě jsou to vysoké úspory, v druhé spolehlivá kvalita pod značkou Veolia.
„Funguje na jedničku a vyrábíme i šetříme víc, než se čekalo,“ potvrzují data z praxe i předsedové SVJ. 

Ostrava-Poruba: Fotovoltaika plní veškerá naše očekávání

Domy sobě už předaly dlouhou řadu kvalitních a spolehlivých instalací po celé ČR a jedna z těch v Ostravě se objevila dokonce i v televizní reportáži. „Za necelý rok nám fotovoltaika ušetřila už 130 000 Kč. Vyrábí víc, než jsme čekali,“ uvedl člen výboru SVJ v Ostravě-Porubě, Ing. Zdeněk Chudárek. „Domy sobě jsou solidní partner a jejich fotovoltaika plní veškerá naše očekávání,“ shrnul na závěr předseda SVJ, Ing. Jiří Hubička. Jak zástupci SVJ uvedli, důležité pro ně byly spolehlivost podpořená značkou Veolia, dodávka komplexního řešení na klíč a také následný servis fotovoltaiky po dobu 25 let. 

Domy sobě vznikly se záměrem zpřístupnit solární energii i obyvatelům bytů. Činžáků, bytovek a paneláků je v ČR přes 200 000 a bydlí v nich více než 50 % populace.

Děčín: Domy sobě jako jediné navrhly komplexní řešení na klíč

Další SVJ, kde si Domy sobě udělaly tak dobré jméno, že se předsedkyně rozhodla jejich přístup ke klientům podporovat, je v Děčíně. Tamní instalace je i důkazem, že v ČR nemá smysl řešit sluneční aktivitu. Ačkoli si v SVJ spočítali, že u nich sluníčko svítí ročně cca 1 100 hodin (oproti 1 700 na Moravě), FVE jim přináší velké úspory. „Pro Domy sobě hrálo několik aspektů. Nejen, že nám už ve svých webinářích byly schopny zodpovědět všechny otázky, ale jako jediné předložily kompletní nabídku na klíč. Také nám nabídly energetický management po spuštění. Přesto, že nabídka zdaleka nebyla nejnižší, nebylo nad čím váhat,“ říká předsedkyně Michala Šumpelová. Přečtěte si celý rozhovor Pravda o fotovoltaice

Archiv Domy sobě

 Fotovoltaika v Děčíně má 99 panelů o celkovém výkonu 45,54 kWp s bateriemi o kapacitě 64,8 kWh. Reálná čísla za rok 2025 potvrzují očekávanou úsporu okolo 600 000 Kč ročně. Návratnost je díky tomu necelých 5 let.

Autor: Archiv Domy sobě

Olomouc: Realizace probíhala podle domluvy a šetrně k obyvatelům

„Nápad realizovat fotovoltaiku jsme v SVJ Dělnická 17/19, Olomouc, dostali během násobného nárůstu cen elektřiny v roce 2022 s vyhlídkou na jejich další nejistý vývoj. Po zmapování trhu jsme objevili Domy Sobě, které se specializují právě na bytové domy. Ve spolupráci s jejich obchodním zástupcem jsme realizaci hladce odhlasovali,“ říká předseda, MUDr. Lukáš Vinter, Ph.D. Uvádí, že realizace nebyla úplně jednoduchá – tři roky zpátky ještě neexistovaly balíčky zákonů o sdílené energetice a schvalování na úřadech bylo extrémně komplikované. Dneska už realizace běží většinou jako po drátku – i ta administrativa je snazší a pro zkušenou firmu „snadná“.

Archiv Domy sobě

První fotovoltaiku spustily Domy sobě v Plzni. Je v provozu bez potíží už téměř 3 roky a její původně vypočtená návratnost 5,1 roku se postupně zkracuje, protože i tady vyrábí a šetří víc, než se čekalo. 

Autor: Archiv Domy sobě

Plzeň: Nenapadá mě, proč spolupráci s Domy sobě nedoporučit

„Domy sobě jsme oslovili, protože na nás jejich komunikace působila seriózním dojmem a zaujalo nás i propojení se společností Veolia. Komunikace byla vždy skvělá, proaktivní a transparentní. Fotovoltaika funguje a splňuje přesně parametry, na kterých jsme se domluvili, včetně objemu úspor. Nenapadá mě, proč spolupráci s Domy sobě nedoporučit,“ říká předsedkyně SVJ v Plzni, Mgr. Alena Juhászová. Také u nich se rychle ukázalo se, že solární systém a sloučení odběrných míst přináší ve skutečnosti ještě větší úspory, než se čekalo. Mluví o tom přímo v online webináři z jara 2024

Bytový dům s 25 byty ušetří díky fotovoltaice kolem 20 tisíc měsíčně, takže s pořízením neváhejte. Realizace trvá 6–9 měsíců. Zjistěte zdarma a nezávazně, kolik můžete šetřit u vás.

