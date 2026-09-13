Developerský úvěr: jak profinancovat výstavbu i rekonstrukci nemovitosti bez zdlouhavého vyřizování v bance

Rekonstrukce bytového domu k pronájmu, výstavba nové rezidence na prodej, nebo dostavba rozestavěného projektu, kterému došly vlastní zdroje. Developerské projekty mají jedno společné: potřebují velký objem kapitálu dřív, než přinesou první výnos z prodeje nebo pronájmu. Klasická banka umí takové financování poskytnout, ale proces schvalování bývá zdlouhavý, vyžaduje historii firmy a kompletní finanční výkazy, což pro nové projektové společnosti nebo časově tísněné investory často není řešitelné.
Proč developeři a investoři hledají alternativu k bance
Developerské projekty mají specifický profil cash flow: náklady na pozemek, stavební povolení, materiál a práci je potřeba uhradit průběžně už od prvních fází, zatímco příjem z prodeje jednotek nebo z pronájmu přichází až po dokončení. Banky tuto potřebu financují, ale s podmínkami, které řadu projektů vyřadí už na startu – požadavek na několikaletou historii firmy, kompletní účetní výkazy, nebo schvalovací proces trvající týdny až měsíce.
Trh tuto potřebu jen umocňuje. Podle nejnovější studie developerských společností CEEC Research z dubna 2026 byty dál zdražují. Ceny plánuje zvýšit naprostá většina developerů, a to citelně. Nabídka nových bytů sice postupně roste, poptávka ji ale podle odhadů firem předbíhá ještě rychleji, takže se rozdíl mezi tím, co trh nabízí, a co lidé i investoři poptávají, dál prohlubuje. Zájem investorů přitom podle developerů neochabuje – naopak, více než polovina z nich žádný pokles nepozoruje. Developeři se navíc dál potýkají se zdlouhavými povolovacími procesy a rostoucími vstupními náklady.
V takovém prostředí roste tlak na rychlost, s jakou dokáže developer nebo investor kapitál na projekt sehnat. Čím dřív firma zafinancuje pozemek, materiál nebo stavební práce, tím dřív může využít aktuální tržní příležitost, než ji předežene konkurence nebo než se vstupy znovu zdraží.
To je problém hlavně pro:
- Menší nebo nově vzniklé developerské společnosti bez finanční historie,
- investory, kteří potřebují peníze rychle, aby stihli výhodnou koupi pozemku nebo nemovitosti,
- developery, kterým se během výstavby prodražily vstupy a chybí jim dofinancovat dokončení projektu.
Přesně na tyto situace cílí developerský úvěr od ACEMA – individuálně nastavené financování, které se přizpůsobí fázi projektu i potřebám klienta.
Developerský úvěr od ACEMA: jak funguje?
Developerský úvěr pro podnikatele od ACEMA je stavěný přesně na tyto situace. Jde o individuálně posuzované řešení až do výše 150 000 000 Kč, které lze čerpat postupně podle fáze výstavby nebo rekonstrukce, nebo jednorázově – například při refinancování stávajícího úvěru.
Hlavní parametry produktu:
- Výše úvěru až 150 milionů Kč na nový nebo stávající projekt.
- Rychlost. Žádost je posouzena do týdne, po podpisu a podání návrhu na vklad zástavního práva je možné úvěr čerpat nejčastěji do 48 hodin.
- Postupné nebo jednorázové čerpání přímo na účet klienta, podle toho, v jaké fázi se projekt nachází. Financovat lze vznikající, rozestavěné i již dokončené projekty.
- Dostupnost i pro nové společnosti bez historie a bez nutnosti dokládat finanční výkazy.
- Příprava na budoucí refinancování bankou. ACEMA pomáhá projektu vytvořit dostatečnou úvěrovou historii a zkušenost pro pozdější přechod k bankovnímu financování.
Standardní podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva k nemovitosti, která musí být po celou dobu trvání úvěru pojištěná.
Na co lze developerský úvěr využít
Developerský úvěr je koncipovaný jako univerzální nástroj pro pokrytí nákladů developerských projektů v různých fázích:
- Úvěr na výstavbu nemovitosti – nové výstavby od základů až po dokončení, s čerpáním navázaným na postup prací.
- Úvěr na rekonstrukci nemovitosti k prodeji nebo pronájmu – kompletní nebo částečná rekonstrukce objektu, který developer po dokončení prodá nebo dlouhodobě pronajme.
- Vyplacení současného věřitele – refinancování stávajícího úvěru u banky nebo jiné nebankovní společnosti.
- Dodatečné prostředky – při navýšení nákladů během výstavby, nebo potřebě projekt rozšířit.
Víc informací o produktu, aktuálních parametrech a možnosti nezávazného spočítání úvěru najdete na stránce developerského úvěru ACEMA, případně v přehledu všech úvěrů pro podnikatele a živnostníky.