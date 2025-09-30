Crypto Business Prague 2025 propojí tradiční byznys s kryptosvětem

Ve čtvrtek 16. října totiž v prostorách Spojky Karlín proběhne první ročník konference Crypto Business Prague 2025. A nejde jen o sraz nadšenců do blockchainu – ambicí organizátorů je ukázat, že digitální aktiva nejsou jen experiment ani módní bublina, ale seriózní nástroj, který se dá využít v běžném podnikání.
Když krypto vstupuje do firmy
„Je na čase dívat se na kryptoměny jako na normální byznysový nástroj,“ říká pořadatel Dušan Kmetyo, který má zkušenosti už z liberecké konference CryptoByte. Podle něj mohou firmy díky blockchainovým řešením zrychlit platby, ušetřit na transakčních poplatcích nebo si otevřít cestu k novým formám financování, jako je tokenizace či decentralizované půjčky. A právě praktické ukázky z reálného světa by měly dominovat programu.
Vedle startupů i velcí hráči
Nejde přitom jen o menší kryptoprojekty. Partnerem konference je například investiční skupina LongRiver, která vsadila na moderní finanční infrastrukturu. „Finance, které nelze zvenčí ovlivnit, považujeme za základ prosperující společnosti,“ vysvětluje František Vinopal ze skupiny.
Své místo na konferenci bude mít také globální burza Bybit, která nedávno získala licenci MiCA v Rakousku a posiluje pozici na českém i slovenském trhu. „Vidíme tu otevřený přístup k inovacím a chceme pomoci propojit tradiční finance s kryptosvětem,“ říká David Zábranský, regionální manažer burzy.
Od plateb po daně
Program konference pokryje širokou škálu témat – od rychlých mezinárodních plateb a investic přes tokenizovaná IPO až po právní a daňové otázky spojené s účtováním digitálních aktiv. Účastníci se mohou těšit nejen na přednášky lídrů české i zahraniční kryptoscény, ale i na diskuse s právníky, daňovými specialisty a finančními experty. To vše doplní networking, který dá prostor k propojení startupů, podnikatelů a investorů.
Praha jako křižovatka inovací
Zvolit pro první ročník právě Prahu nebyla náhoda. Česko se dlouhodobě řadí mezi důležitá centra kryptoinovací – ať už jde o globálně známé hardwarové peněženky nebo silnou komunitu vývojářů. Crypto Business Prague 2025 tak může potvrdit pověst země, která nejen sleduje trendy, ale aktivně je vytváří.
Konference má za zády silné partnery: Hospodářskou komoru ČR, Českou kryptoměnovou asociaci, Českou manažerskou asociaci, LongRiver a burzu Bybit. Díky nim i samotným řečníkům chce být akce spíš než jen přednáškovým dnem skutečným mostem mezi dvěma světy – tradičním byznysem a digitální ekonomikou.
Kontaktní osoba:
Dušan Kmetyo, dusan.kmetyo@cryptobyte.cz