Co vědět, než nahrajete fakturu do ChatGPT?

Multimodální AI modely dokážou z faktury vytáhnout dodavatele, datum, částky, DPH i jednotlivé položky. To ale neznamená, že se hodí pro účetnictví.
Běžné AI modely s účetními doklady pracují překvapivě dobře. Nezávislý benchmark modelů ale ukázal, že s horší kvalitou dokumentů rychle klesá přesnost vytěžení dat do účetnictví. Nejvíce je rozdíl vidět u skenovaných účtenek, kde se výsledky modelů výrazně rozcházejí.
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Typ dokumentu
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Přesnost vytěžení: Gemini 2.5 Pro
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Přesnost vytěžení: GPT-5 Chat
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Faktura v PDF
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96,50 %
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96,03 %
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Naskenovaná faktura
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92,71 %
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88,01 %
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Naskenovaná účtenka
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87,46 %
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69,21 %
Účetnictví nekončí přečtením faktury
ChatGPT a Gemini dostanou dokument a vrátí odpověď. Účetní ale potřebuje z dokumentu vytvořit ověřitelný, dohledatelný a dále použitelný účetní záznam.
Běžné modely AI také dokážou údaje validovat. Musíte jim to ale říct! Při vytěžování faktury nemají pevně zavedený účetní proces. Specializované AI účetní nástroje tyto kontroly provádějí automaticky podle předem nastavených pravidel u každého dokumentu.
Potvrzuje to i případová studie, která porovnává zpracování faktur aplikací na vytěžování faktur Alice, ChatGPT a Gemini. Umělá inteligence pro účetní automaticky zkontrolovala údaje přes ARES, ověřila duplicity a matematickou správnost DPH. Poradí si také s exportem do účetního systému, což generativní modely v běžném nastavení nezvládají.
Špatně přečtený znak změní celé číslo
Při běžném generování textů nebo obrázků drobné nepřesnosti nevadí. Ve faktuře ale záměna znaků představuje výrazný problém. Problematické jsou zejména dlouhé alfanumerické údaje, například IBAN.
Nejde tedy jen o kvalitu samotného AI modelu. Důležitý je celý systém, který dokument před zpracováním připraví, najde potřebné údaje a následně je správně přečte. Právě kombinace několika různých technologií může zvýšit přesnost vytěžování až o 30 %.
Problém přitom nemusí být na první pohled vidět. Modely často zaměňují číslici 0 za písmeno O nebo naopak. Výstupy přitom stále působí velmi důvěryhodně. Pokud se ale taková chyba dostane do účetnictví, může mít dalekosáhlé následky.
AI údaje přečte nebo si je domyslí
Problém při zpracování účetních dokladů s umělou inteligencí nastává u nejednoznačných údajů. ChatGPT některá pole označí jako nepřesná a doporučí jejich kontrolu, Gemini ale doplňuje vlastní interpretace a vytváří si kontext, který se na dokladu nenachází.
U jazykových modelů nejde o chybu, ale o vlastnost jejich fungování. Jsou navržené tak, aby vytvářely co nejužitečnější odpověď a zasazovaly informace do souvislostí. To je využitelné například v rešerších nebo marketingu. Účetnictví ale vyžaduje přesná data a také schopnost přiznat si, že určité údaje nelze bezpečně určit, například protože na faktuře zcela chybí. Při přepisu DIČ, čísla účtu nebo variabilního symbolu není prostor pro domýšlení. I jediný špatně interpretovaný znak může znamenat chybu, která se propíše do účetnictví nebo platebního procesu.
Komu svěřujete data z faktur?
Faktury obsahují osobní údaje i důvěrné informace o podnikání – jména, adresy, bankovní spojení, ceny nebo údaje o obchodních vztazích. Při nahrání dokumentu do externí AI proto nepředáváte jen obrázek k přečtení, ale data, za jejichž ochranu sami odpovídáte.
Při automatickém vytěžování dokladů s AI proto záleží na konkrétní službě a typu účtu. OpenAI (ChatGPT) otevřeně uvádí, že osobní údaje může dál zpřístupňovat svým poskytovatelům služeb a přidruženým společnostem. Jinými slovy nevíte, kam se údaje z faktur dostanou.
Při výběru nástroje na zpracování faktur si proto ověřte, jakým způsobem pracuje s vašimi daty. Firma by měla řešit podmínky zpracování dat, jejich ukládání, přístup a zabezpečení. Dobrým vodítkem je certifikace ISO/IEC 27001, která potvrzuje systematické řízení informační bezpečnosti.
Než nahrajete fakturu do AI…
- Používá poskytovatel vaše data k trénování modelů?
- Lze tuto možnost vypnout?
- Jak dlouho dokumenty uchovává?
- Mohou se k nim dostat lidští hodnotitelé?
- Kde se data zpracovávají?
- Má poskytovatel odpovídající certifikace a smluvní podmínky pro firemní data?
Účetnictví potřebuje víc než přečtenou fakturu
Běžná AI fakturu přečíst umí. V Alice by redque ale řeší také to, co přijde potom – kontrola údajů, validace, duplicity, schvalovací proces, export do účetnictví i bezpečné zpracování dat. Využívejte AI smysluplně. A v účetnictví raději dejte přednost nástroji, který mu opravdu rozumí.