Co musíte vědět o novinkách ve mzdovém účetnictví pro rok 2026

Mzdové účetní čeká od příštího roku řada změn. Tou největší bude nový zákon o jednotném měsíční hlášení zaměstnavatele, zásadní změny nás čekají i v oblasti zdravotního pojištění nebo příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Všechny novinky důkladně probereme na lednovém školení pro mzdové účetní.
Podíváme se na tato témata:
- minimální mzda, zaručený plat, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí od roku 2026
- krátký výčet parametrických změn – sociální a zdravotní pojištění, rozhodná částka pro malý rozsah a pro DPP, cestovní náhrady, exekuční srážky a ostatní důležité parametrické údaje
- změny v oznamování pracovních úrazů
- zásadní změny v oblasti zdravotního pojištění – nové výjimky ze zaměstnání a nová kategorie státních pojištěnců
- povinný příspěvek na produkty spoření na stáří (stručné shrnutí)
- zákon o jednom měsíčním hlášení s důrazem na nové povinnosti zaměstnavatele v časovém sledu k 1. lednu, k 1. dubnu a k 1. červenci 2026
- doprovodný zákon k JMHZ – související daňové změny, změny v sociálním pojištění, změny zákona o zaměstnanosti a další se zaměřením na změny účinné od roku 2026
- nařízení vlády k JMHZ
Školení proběhne online 13. ledna pod taktovkou zkušené lektorky Dagmar Kučerové, odbornice na mzdové účetnictví a personalistiku. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na webu školení.