 »   »  Co lze zahrnout do konsolidace půjček: Kontokorenty, úvěry, ale určitě ne hypotéku

Česká bankovní asociace provedla v roce 2018 průzkum, ze kterého vyplynulo, že třetina domácností splácí dvě a více půjček. Právě jim by konsolidace, tedy sloučení půjček, mohla pomoci. Minimálně od „zdvojených“ poplatků a pojištění. Sloučit více půjček do jedné se vyplatí nejen finančně, ale získáte díky tomu i lepší přehled nad svými penězi. Mít vše u jedné banky je zkrátka pohodlnější.

Proč konsolidovat své půjčky?

Obecně platí, že se konsolidací sníží měsíční splátky a omezí nejrůznější povinné poplatky a pojištění, které dluhy prodražují. Tyto poplatky se totiž zruší a budete platit případně jen ty spojené se samotnou konsolidací. Pokud tedy máte půjčku, u které platíte velké poplatky za její vedení, je čas zvážit, jestli byste jinde neplatili za poplatky méně. Nebo vůbec.

Pozor ale na to, že se vás v případě konsolidace mohou týkat poplatky za předčasné splacení.

Jaké jsou limity pro konsolidaci?

Vždy záleží na konkrétních podmínkách banky a možnostech klienta. Například v Hello bank! si můžete sloučit závazky až do výše 1 000 000 Kč a nastavit si dobu splácení podle svých potřeb (od 6 do 120 měsíců). Celou sloučenou půjčku pak můžete kdykoli předčasně splatit, a to bez poplatků za předčasné splacení. Velkou výhodou je i možnost půjčit si peníze navíc.

Popisek fotky: Mezi výhody konsolidace patří i to, že namísto sledování několika termínů splátek hlídáte jediné datum a jedinou splátku.

Sloučit můžete bankovní i nebankovní půjčky

Co všechno je možné zahrnout do konsolidace půjček? Sloučit v podstatě můžete všechny bankovní i nebankovní půjčky. Uzavřete jen jednu smlouvu a hlídáte si pouze jedinou splátku. V jedné bance tak budete spravovat všechny své závazky A které to mohou být? Obvykle vše od bankovního i nebankovního úvěru přes zboží na splátky, úvěry od splátkových společností až po leasing nebo kontokorent. Záleží ovšem na možnostech jednotlivých finančních institucí.

V Hello bank! si můžete sloučit tyto produkty:

Půjčky bankovní i nebankovní

Kreditní karty

Kontokorenty

Leasingy

Co do konsolidace nelze zahrnout?

Sloučení půjček se nevztahuje na úvěry týkající se bydlení. Konsolidovat tak nelze hypotéku. Nicméně u té se nabízí možnost refinancování – tedy pouze jiný způsob, jak snížit měsíční splátku i za tuto půjčku, bez které se v dnešní době většina z nás neobejde.