Co dělat pokud běžná banka nepůjčí? Nabízí se online půjčka.

Nebankovní věřitelé často nabízejí vyšší úroveň služeb, konkurenceschopné podmínky půjček a výhodnými sazbami a nízkými zřizovacími a průběžnými náklady. Ve srovnání s běžnými bankami také nebankovní věřitelé dokáží vyjít vstříc potřebám klienta a posoudit jeho žádost individuálně s přihlédnutím k jeho finanční situaci. Vzhledem k větší pružnosti, vstřícnosti a rychlosti schvalování žádostí o půjčku tak nebankovní poskytovatelé představují možnou alternativu při zajišťování financování, pokud žadatel nesplňuje podmínky pro tradiční bankovní úvěr nebo si nechce půjčit od banky.

Při hledání vhodné nebankovní půjčky online je však nutné si porovnat dostupné nabídky a zvážit všechny možnosti. Kromě nejlepší úrokové sazby by měla velkou roli sehrát skutečnost, zda je nebankovní poskytovatel schopný nabídnout individuální služby a zda je proces schválení půjčky jednoduchý a rychlý. Někteří nebankovní poskytovatelé jsou schopni poskytnout finanční prostředky na účet klienta během pár dní, a to na základě podání online či telefonické žádosti. Dokonce i úvěrová smlouva je podepsána online bez nutnosti chodit do kamenné pobočky.

Kdo je to nebankovní věřitel?

Mezi nebankovní věřitele patří investoři, online věřitelé a finanční instituce, které poskytují půjčky mimo tradiční bankovní systém. Nebankovní věřitelé mají obvykle mírnější kritéria způsobilosti a schvalovací procesy než banky, což osobám usnadňuje přístup k potřebnému kapitálu. Nabízejí také konkurenceschopnější úrokové sazby a podmínky než tradiční bankovní věřitelé.

Nebankovní věřitelé vs. tradiční bankovní půjčky

‍Existuje několik důvodů, proč využít alternativní nebankovní online půjčky namísto tradiční bankovní půjčky. Níže jsou uvedeny hlavní z nich:

Nebankovní věřitelé zaslat nabídnout finanční prostředky na účet klienta rychleji než tradiční banka. Rychlost vyřízení půjčky je dána několika důvody, přičemž hlavním z nich je mnohonásobně menší byrokracie spojená se schválení žádosti o půjčku.

Nebankovní věřitelé mají často nastaveny jiná kritéria, v rámci kterých se nehledí na úvěrové skóre žadatele o půjčku. To z nich činí skvělou volbu pro osoby se špatným úvěrovým skóre.

Proces žádosti je obvykle mnohem kratší, u mnoha věřitelů trvá podání žádosti jen několik minut.

Rovněž pro osoby bez úvěrové historie je mnohem snazší zajistit si financování u nebankovních věřitelů.

Nebankovní věřitelé mají obvykle nižší úrokové sazby a poplatky než banky. Nebankovní věřitelé jsou také flexibilnější, pokud jde o podmínky poskytování úvěrů, než tradiční banky.

Výhody a nevýhody nebankovních věřitelů

Výhody

Rychlá žádost online: Většina nebankovních věřitelů zjednodušila přístup k žádostem o úvěr. Stačí do online formuláře vyplnit základní informace a dokončit žádost o úvěr za méně než hodinu. Na stránkách některých z online věřitelů dokonce nezabere žádostí více než 15 minut, lze ji provést i prostřednictvím chytrého telefonu nebo telefonicky.

Financování bez úvěrového skóre: Pokud jste požádali o půjčku u tradiční instituce a byla vám zamítnuta, zvažte využití nebankovního věřitele. Vzhledem k tomu, že mají nebankovní věřitelé pružnější požadavky, je vysoká šance, že vyhoví žádosti o financování i jednotlivcům s horším úvěrovým skóre nebo zcela bez úvěrové historie.

Rychlý přístup k finančním prostředkům: Nejenže je proces žádosti nebankovního věřitele rychlý, ale žadatelé, jejichž žádost byla schválena, mohou očekávat přístup k finančním prostředkům již za jeden den.

Žádná omezení výdajů: Na rozdíl od tradičních bank, které vyžadují výslovné výdaje na přidělenou půjčku, nebankovní věřitelé poskytují dlužníkům flexibilitu, aby půjčku použili na cokoli, co pomůže podniku více růst.

Nevýhody