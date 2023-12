Co by ve vašem novém bytě nebo kanceláři určitě nemělo chybět?

Čeká vás úplně nové prostředí, které si můžete zařídit od píky přesně podle svých představ. Nábytek dodá prostoru funkčnost, doplňky osobitost. Od čeho se ale odpíchnout, abyste se v novém prostoru cítili dobře a vnesli mu přesně takovou atmosféru, jakou od něj žádáte? Povíme vám, jaké jsou ty klíčové prvky, které byste při vybavování rozhodně měli zohlednit.

Ať už budete vybavovat novostavbu nebo starší zrekonstruovaný byt, je důležité mít pro začátek vizi: S jakým stylem chcete v místnosti pracovat, do jakých barev ji chcete ladit, jaké jedinečné prvky a materiály by se zde měly ideálně vyskytovat. Sepsat jednotlivé body na papír vám dá alespoň představu, od čeho začít. Jakmile budete mít celkovou představu, můžete se vrhnout na všechno ostatní.

Sbírejte inspiraci kdekoliv: Buďte otevření

Dobrých nápadů je spousta, stačí je jen objevit. To můžete naprosto všude kolem vás – ať už vás zaujme nějaký světelný prvek v coworku, nábytek na míru na návštěvě příbuzných nebo dekorace na internetu. Foťte, ukládejte si obrázky a vytvářejte nástěnky plné inspirace. Bude se vám o poznání snáze nakupovat, když budete vědět, co přesně hledáte.

Proč investovat do kvalitního nábytku

Německý architekt Ludwig Mies van der Rohe jednou prohlásil, že “méně je více”. Dnes je to zlatým heslem minimalistů, skrývá se v něm však i po letech hluboká pravda. Není potřeba zahltit prostor věcmi nevalné kvality. Naopak. Zaměřte se na klíčové prvky, do kterých se vyplatí investovat – většinou se bude jednat o takové vybavení, které používáte dnes a denně: postel s kvalitní matrací, gauč, kvalitní ergonomická kancelářská židle. Čas na další dekorace a doplňky může přijít posléze.

Pronájem vs. koupě: Na co si dát pozor

U koupi bytu či nebytového prostoru budete mít ve vybavování interiéru větší svobodu. Pronájem kanceláře či bydlení naopak může přinášet omezení nájemní smlouvou. Do takových prostor je vhodnější vybírat přenosná či lehce odstranitelná zařízení. Tak jako tak by však mělo sloužit vašim každodenním potřebám a životnímu stylu.

Pracujte (nejen) s přirozeným světlem

Mezi klíčové prvky, které bývají často opomíjeny, je světlo. Ať už se bavíme o tom přirozeném nebo umělém, velmi výrazně ovlivňuje náladu a celkovou atmosféru v místnosti. A to je pro bydlení i pracovní prostor zásadní.

U přirozeného světla je důležité, aby ho byl dostatek. Věnujte pozornost oknům: Neumisťujte v jejich okolí příliš mnoho nábytku a dekorací, abyste měli k dispozici co nejvíce přirozeného světla. To se dá podpořit i zrcadly, která budou místnost opticky zvětšovat.

Ne každý prostor skýtá dostatek místa na nástěnné či stojací lampy nebo lustry. I to má ale řešení. A omezovat vás nebude ani za mák. Řeč je o univerzálních LED páskách. Právě LED pásky představují elegantní řešení pro zákoutí, kde jste nuceni počítat každý centimetr. Oproti klasickým žárovkám šetří energii a s přehledem nahrazují doplňkové osvětlení v místnosti. Třeba když budete chtít osvětlit poličky, výklenky, stěny za televizí, schody pro lepší orientaci či rámy postele.

Při zařizování nového bytu nebo kanceláře bychom zkrátka měli klást důraz na to, co nám přináší radost, pohodlí i efektivitu. Ať už se jedná o praktické vybavení, útulné osvětlení nebo osobní doplňky, které vytvářejí domácí atmosféru, každý bod by vám měl dávat smysl. Cílem přeci je se ve výsledném prostoru cítit dobře a jako doma. A na to je dobré nezapomínat.