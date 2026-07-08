Český David proti Goliášům: Telly získala ocenění Czech Made

Rozhodoval férový vzorek
Trh s televizním vysíláním dlouhodobě ovládají nadnárodní telekomunikační giganti. V tomto kapitálově náročném prostředí se ale ryze české platformě Telly podařil husarský kousek. Jako vůbec první firma ve svém oboru prošla přísným, nezávislým auditem a získala prestižní národní značku kvality Czech Made s vynikajícím hodnocením 89,22 %.
Certifikace pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu není výsledkem žádné ankety popularity. Jde o hloubkový proces prověřující firmu zvenčí i zevnitř. Pro Telly byla celá certifikace, kterou interně organizovala Martina Šebková, snahou získat objektivní zpětnou vazbu a externí ověření toho, že se dají věci dělat jinak.
Největší respekt provázel zákaznické šetření. Dotazníky byly hodnotiteli rozeslány namátkově napříč celou klientskou bází bez jakékoli předběžné selekce. Cílem byl férový vzorek reálných názorů, nikoli výběr spokojených uživatelů. Intenzivní celodenní audit přímo v sídle společnosti následně prošel vše od strategických procesů po fungování systémů.
Lidé na zákaznické péči místo robotů
Klíčovým faktorem vysokého skóre se stal unikátní přístup k zákaznické péči. Zatímco velcí operátoři masivně nasazují umělou inteligenci a chatboty, Telly sází na lidskost. Zákaznické centrum sídlí v Brně pod vedením Ivety Šlapalové a vykazuje dlouhodobě minimální fluktuaci.
● Žádné automaty: Na klientské lince nenarazíte na žádná frustrující hlasová menu (IVR). Zákazník mluví okamžitě s živým člověkem.
● Kompetence hned napoprvé: Každý operátor je proškolen tak, aby drtivou většinu požadavků vyřešil samostatně bez zdlouhavého přepojování.
● Rychlost inovací: Jako flexibilní firma dokáže Telly smysluplnou zpětnou vazbu (např. úpravy v aplikaci či přidání stanic) nasadit do produkce v řádu týdnů, nikoli kvartálů.
Filozofie, když se „trenér nedívá“
Strategie Telly stojí na třech pevných pilířích. Prvním je špičkový obsah s mimořádně silnou sportovní nabídkou (UFC, Formule 1, evropský fotbal, ATP a další). Druhým je technologická vyspělost – aplikace optimalizuje streamování i při horším připojení a pro klíčové sportovní akce nasazuje LIVE+ kanály minimalizující zpoždění obrazu. Třetím pilířem je pak férovost, aneb jasná komunikace a možnosti být u Telly bez dlouhodobých závazků.
Získání značky Czech Made ale Telly nevnímá jako finální metu, nýbrž jako každodenní závazek. Marketingový ředitel Telly Jan Schöppel tento přístup ilustruje paralelou ze svého mládí:
„Jako kluk jsem závodně plaval a u nás na Kladně jsme měli jedno heslo: dopředu se posouváš nejvíc tím, co děláš, když se nedívá trenér. Stejné pravidlo platí v byznysu. Certifikát sice visí na webu, ale rozhodující je, jak se firma chová a jakou kvalitu doručuje ve dnech, kdy se nikdo nedívá. Laťku jsme nastavili vysoko a chceme zůstat nejdoporučovanější internetovou televizí na českém trhu.“
Jasný český původ a lidská tvář byznysu ukazují, že český David dokáže úspěšně konkurovat globálním Goliášům. Služby Telly si navíc můžete vyzkoušet na 7 dní zdarma.