České dráhy spouštějí skupinovou slevu ČD DNY. Jak funguje a kdy se vyplatí?

Nabídka ČD DNY platí pro skupiny dvou až pěti cestujících. Podmínkou je společná cesta stejným spojem a na stejné trase. Sleva se vztahuje na každého člena skupiny a není nutné vlastnit In Kartu ani splňovat další registrační podmínky. Slevu lze využít ve 2. i 1. třídě a na většině vnitrostátních vlaků Českých drah. Nevztahuje se na mezinárodní spoje.
Jak slevu uplatnit?
ČD DNY se uplatňují automaticky při nákupu jízdenek v e-shopu Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Cestující při nákupu zadá počet osob a systém sám vypočítá nejvýhodnější dostupnou cenu. Ještě před zaplacením se vám zobrazí celková cena i informace o výši slevy.
Kombinace s dalšími slevami
Výhodou akce ČD DNY je možnost kombinace s dalšími slevami. Nabídku lze spojit například se zvýhodněným jízdným pro děti, studenty nebo seniory. Kombinovat ji lze také se slevami vázanými na In Kartu. Výsledná cena tak může být nižší než při nákupu jednotlivých jízdenek. Konkrétní výše úspory závisí na trase, počtu cestujících a kombinaci použitých zvýhodnění.
Kdy se ČD DNY vyplatí nejvíce?
Největší přínos má nabídka při společných cestách na delší vzdálenosti, například při rodinných výletech, návštěvách příbuzných nebo pracovních cestách menších týmů. Alternativou je zejména pro cestování autem, kde se náklady často skládají z více položek – palivo, parkování nebo dálniční poplatky.
ČD DNY představují jednoduchý způsob, jak snížit náklady na dopravu bez nutnosti složitého studia tarifních podmínek.