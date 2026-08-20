Češi považují půjčky za přijatelnou součást hospodaření s financemi. Pečlivě si ale vybírají, u koho a na co si půjčí

Kde vzít peníze na pokrytí vyšších výdajů?
Rozbitá pračka, lednice, automobil, notebook nebo mokrá mapa na stropě po větším dešti. To je příklad jen několika situací, které si žádají rychlé řešení. Obvykle se jedná o vyšší finanční výdaj, který může zacloumat i s pečlivě naplánovaným rodinným rozpočtem. Kde v takové situaci vzít peníze? Možností máte hned několik:
- Vlastní úspory – pokud problém vyřešíte z vlastních úspor, nemusíte řešit otázku zadlužení a peníze navíc máte okamžitě po ruce. Je ale potřeba myslet na to, zda vám zbude dostatek financí pro případné další neočekávané události. Obecně se doporučuje mít finanční polštář ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů.
- Rodina – výhodou půjčky od rodiny je obvykle nulový nebo jen symbolický úrok a domluva při odkladu splátky. Na druhou stranu se mohou vaše rodinné vztahy při problémech se splácením výrazně a někdy definitivně pošramotit.
- Banka – půjčka od banky představuje pro mnoho lidí tradiční volbu. Obvykle si lidé o úvěr žádají u banky, u které mají vedený i běžný účet. Při sjednání je potřeba počítat s podrobným prověřováním žadatele o půjčku. Banka zjišťuje bonitu čili schopnost člověka splácet. K tomu si může vyžádat potřebné dokumenty. Jde o zákonné požadavky, které se při žádosti o půjčku týkají nejen bank, ale také nebankovních společnostní, jež mají licenci od České národní banky.
- Nebankovní společnosti – půjčka u licencovaného nebankovního poskytovatele dnes představuje alternativu, která je z pohledu zákonných pravidel srovnatelná s úvěrem u banky. Také nebankovní poskytovatelé prověřují bonitu žadatele a jeho schopnost splácet. Výhodou je obvykle větší flexibilita a možnost si půjčku sjednat rychle a online. Nebankovní společnosti vám mohou nabídnout produkty, které lépe odpovídají situaci, kterou aktuálně řešíte. Ani zde ovšem není 100% záruka, že půjčku dostanete. Navíc je potřeba si vybrat důvěryhodného poskytovatele.
Podle červnového průzkumu, který pro společnost Home Credit zrealizovala agenutra Ipsos, se na svoji banku při žádosti o půjčku obrací 44 % respondentů. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1 026 osob. Loni takto odpovědělo 45 % oslovených.
Na co se zaměřit při výběru poskytovatele půjčky?
V současnosti máte na výběr z pestré nabídky poskytovatelů. Abyste si vybrali nejvýhodnější půjčku, je nejrozumnější si udělat průzkum trhu. Z výzkumu Home Creditu vyplynulo, že si nabídky různých společností porovnává celá čtvrtina dotázaných. To znamená, že lidé věnují výběru úvěru větší pozornost a jsou informovanější v otázce bezpečného půjčování.
Co všechno byste měli sledovat při výběru půjčky? Například:
- Hodnotu RPSN – informuje vás o roční procentní sazbě nákladů na úvěr. Toto číslo zahrnuje nejen úroky, ale i další povinné poplatky. Nezahrnuje však poplatky za dobrovolně sjednané doplňkové služby.
- Různé poplatky – dobře si přečtěte smlouvu a zjistěte, jaké poplatky se pojí platí za sjednání, vedení a předčasné splacení úvěru. Například u společnosti Home Credit za sjednání a vedení účtu neplatíte nic (s výjimkou autoúvěru).
- Možnosti splácení – zajímejte se o to, jaké jsou podmínky splácení. Například u Flexibilní půjčky, kterou nabízí Home Credit, můžete splácet flexibilně. Každý měsíc můžete poslat jinou částku, nejnižší však tu, která je ujednaná ve smlouvě.
- Řešení problémů – přečtete si, jak se poskytovatel chová v případě, že se dostanete do problémů se splácením.
Všímejte si i označení úrokové sazby. Za číselnou hodnotou mohou následovat tyto zkratky:
- p. a. – roční úroková sazba, což znamená, že hodnota úroku platí po celý rok.
- p. s. – pololetní úroková sazba. Hodnota úroku bude platit pouze půl roku.
- p. q. – čtvrtletní úroková sazba znamená, že hodnota úroku platí 3 měsíce.
- p. m. – měsíční úroková sazba. Výše úroku platí pouze měsíc.
Přístup k půjčkám se liší podle věku, místa bydliště a životní situace
Způsob využívání půjček se u Čechů odvíjí podle jejich věku, ale také místa, kde bydlí nebo dle životní situace. Z průzkumu vyplývá, že:
- Půjčku si nikdy nevzali – mladí lidé ve věku 18 až 26 let (71 %), obyvatelé Prahy (47 %) a dalších velkých měst (46 %).
- Zkušenost s úvěrem – mají lidé ve věku 54 až 65 let, rozvedení (71 %), lidé, kteří bydlí v malých obcích do tisíce obyvatel (67 %) a lidé s učňovským vzděláním (66 %).
Právě mladí lidé, kteří půjčku zatím nepotřebovali, ji ale vnímají jako běžnou součást finančního života. Pouze 10 % oslovených půjčku nahlíží jako zcela běžný finanční nástroj a 27 % ji pokládá za přijatelnou součást hospodaření. Chtějí ji však využívat jen v nezbytných případech. Celých 41 % respondentů však úvěr vnímá jako nutné zlo, pro které by se rozhodli jen skutečně výjimečně. Dalších 16 % se zadlužení vyhýbá a půjčky by si nikdy nevzali.
Češi si nejčastěji půjčují na auta a bydlení
Podle obecných doporučení by si lidé měli půjčovat jen na věci, jejichž životnost je delší než doba splácení, slouží k získání majetku, zajistí příjem nebo vyřeší nutnou krizovou situaci. Přesně tak se chovají i Češi. Nejčastěji si půjčují na pořízení automobilu (28 %) nebo na rekonstrukci bydlení (17 %). Z průzkumu ovšem vyplynuly i znepokojující informace, a to, že 9 % lidí si půjčilo na běžné výdaje domácnosti a 6 % na splacení jiného úvěru.
Jak si půjčovat bezpečně?
- Před žádostí o půjčku si dobře promyslete, zda ji skutečně potřebujete.
- Spočítejte si, zda vám její dlouhodobé splácení nenaruší chod domácnosti.
- Půjčujte si jen v případě, že máte stabilní příjem.
- Porovnávejte nabídky na trhu.
- Prověřte si poskytovatele půjčky.
- Podepisujte jen takovou smlouvu, které dobře rozumíte.
- Půjčujte si jen na věci s trvalejší hodnotou.
- Mějte dostatečně vysoký finanční polštář pro řešení nečekaných událostí.
Nikdy si nepůjčujte na krátkodobé požitky nebo věci běžné spotřeby. Jde například o dovolené, dárky, oblečení nebo elektroniku, kterou nutně nepotřebujete.
Zdroj:
https://www.homecredit.cz/tiskove-zpravy/pruzkum-home-creditu-cesi-jsou-v-pujckach-opatrni-poskytovatele-vybiraji-pecliveji-nez-drive
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