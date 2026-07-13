Češi patří mezi nejspořivější národy EU. Přesto dělají 4 časté chyby

Podle Indexu prosperity a finančního zdraví dokázaly české domácnosti v roce 2025 uspořit 19,44 % svých příjmů. V rámci Evropské unie byly spořivější už jen domácnosti v Německu a Maďarsku.
Samotná výše úspor však nevypovídá nic o tom, jak efektivně s penězi nakládáme. O tom rozhodují naše finanční návyky. A právě v nich Češi nejčastěji chybují.
1. Spoření bez konkrétního cíle
Pokud si odkládáte peníze jen tak „pro jistotu“, je to lepší než nic. Ještě lepší je ale vědět, proč spoříte. Jasně stanovený cíl totiž pomáhá udržet motivaci i disciplínu.
Různé cíle si žádají i různé nástroje:
● Spořicí účet ideálně poslouží jako krátkodobá rezerva.
● Stavební spoření pokryje například budoucí rekonstrukci, která bude potřeba minimálně za 6 let.
● Investice by vám měly dlouhodobě zhodnotit majetek.
● Penzijní spoření a dlouhodobé investiční produkty by měly jednou posloužit pro pohodlné stáří.
Finanční rezerva je důležitá pro nečekané výdaje, například když se porouchá pračka nebo kotel. Vedle ní je ale dobré spořit i na konkrétní cíle a zvolit pro ně vhodný finanční produkt.
2. Míchání rezervy s penězi na běžné výdaje
Mnoho Čechů má veškeré své finanční prostředky na jednom jediném účtu. Pak ale snadno ztrácí přehled o tom, které prostředky slouží na běžné výdaje a které tvoří finanční rezervu.
Z psychologického hlediska je zkrátka výhodnější si peníze rozdělit. Kam si peníze uložíte, je čistě na vás. Důležité je hlavně to, abyste měli přehled. Díky tomu snáze dodržíte svůj finanční plán a nebudete zbytečně sahat do rezervy.
3. Spoření až na konci měsíce
Tento návyk znáte možná i vy. Přijde výplata, zaplatíte běžné výdaje – nájem, energie, nákupy potravin a podobně. Spoření přichází na řadu až jako poslední, až pokud něco zbyde. A ono často nezbyde nic. Nebo jen velmi málo.
Zkuste to příště opačně. Z výplaty nejprve odložte peníze na spoření a následně řešte ostatní výdaje. Ideálně si na den po výplatě nastavte automatický příkaz, ať na to nemusíte myslet. Ušetříte si tak mentální kapacitu a ve finále i více peněz.
Pravidelnost navíc pomáhá budovat návyk a zvyšuje pravděpodobnost, že svého cíle skutečně dosáhnete.
4. Nastavení příliš ambiciózního plánu
Někdy lidé dělají všechno správně, ale nastaví si příliš vysokou částku, kterou chtějí každý měsíc odkládat. Možná si teď říkáte: „Ale proč by to měl být problém? Vždyť je lepší mít vyšší cíle, ne?“
Jenže pokud vám na konci měsíce nezbývá dost peněz na běžné výdaje a vy musíte sahat do rezervy, rychle vás to demotivuje. Dříve nebo později vás tak napadne, že spoření nefunguje.
Raději si proto určete menší částku, u které víte, že si ji můžete dovolit. Třeba jen 500 Kč. Kalkulačka spořicího účtu vám ukáže, že každá částka se počítá.
O úspěchu rozhodují drobnosti
Podle Indexu prosperity spořit umíme. Další zlepšení proto nemusí spočívat v tom, že budeme spořit více, ale že budeme své úspory lépe plánovat a využívat. Právě každodenní finanční návyky často rozhodují o tom, zda si vytvoříme finanční rezervu nebo dosáhneme dlouhodobých finančních cílů.
Zdroj dat:Finanční zdraví | Index prosperity Česka