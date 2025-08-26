Měšec.cz  »  Články  »  Češi již investovali do smíšených fondů 360 miliard

Jen v letošním druhém čtvrtletí narostly investice Čechů do smíšených fondů o dalších 15 miliard korun.
Smíšené fondy investují do různých tříd aktiv – nejčastěji akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Představují kompromis mezi dynamikou fondů akciových a stabilitou fondů dluhopisových. Diverzifikace do více tříd aktiv snižuje riziko prudkého poklesu hodnoty investorských podílů ve fondu a zároveň umožňuje využívat růstový potenciál různých segmentů trhu. Daní za menší riziko poklesu ceny je obvykle nižší výnosnost smíšených fondů oproti rizikovějším investičním nástrojům.

Smíšené fondy mohou být spravovány buď aktivně, kdy správce fondu reaguje na vývoj trhu a průběžně upravuje složení portfolia, anebo pasivně, kdy se správce drží předem dané strategie. Aktivní správa může díky přizpůsobení aktuální situaci na trhu přinášet vyšší výnosy, větší aktivita správce ale také může znamenat vyšší správní náklady.

Důležitou výhodou smíšených fondů je nízká spodní hranice investice, která u některých fondů začíná již v řádu stovek korun. Díky tomu patří smíšené fondy mezi finanční nástroje využívané pro pravidelné investování.

Výhody i nevýhody

Vedle již zmíněné diverzifikace, která rozkládá rizika mezi více typů aktiv, patří mezi výhody smíšených fondů výborná likvidita – možnost prodat podíl ve fondu v krátké době. Velkou výhodou je také profesionální správa fondů, které řídí odborníci se znalostí trhů.

Mezi hlavní nevýhody smíšených fondů patří obvykle nižší výnos oproti rizikovějším akciovým fondům. Smíšené fondy také mohou mít vyšší poplatky či správcovské a provozní náklady. Kvalita správce navíc může výrazně ovlivnit výsledky fondu.

Informace jsou základem

Veřejně nabízený investiční fond musí vydávat dokument s klíčovými ukazateli pro investory (bývá též označován zkratkou KID – Key Information Document). V něm jsou uvedeny podrobné informace o fondu, zejména pak jeho souhrnný ukazatel rizik, který poukazuje na potenciální výnos a riziko spojené s investicí do portfolia fondu.

Seriózní investiční fond také poskytuje transparentní informace, především vývoje hodnoty svých cenných papírů. Samozřejmostí jsou u smíšených fondů také veřejně dostupné údaje o aktuální struktuře majetku, které uvádějí, jak má fond své prostředky rozloženy v jednotlivých typech aktiv.

3 roky jsou minimem

Do smíšených fondů se doporučuje investovat minimálně na 3 roky, aby se eliminoval vliv krátkodobých výkyvů trhu. Některé fondy doporučují delší horizont, například 5 let.

Smíšené investiční fondy představují moderní a dostupný nástroj pro zhodnocení úspor. Pro svoji flexibilitu a vyváženost mohou být smíšené fondy dobrým kompromisem mezi potenciálně výnosnými, ale vysoce rizikovými cennými papíry, a výrazně bezpečnějšími, ale málo výnosnými konzervativními investičními nástroji.

Rizikům se nevyhnete

Smíšené fondy stejně jako jakákoliv jiná investice s sebou nesou rizika. I zde platí, že hodnota investice může kolísat, návratnost investované částky není zaručena a minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.

