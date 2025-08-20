Měšec.cz  »  Články  »  Častá chyba úspěšných podnikatelů: Jak poznat, že je čas přejít na hosting, který skutečně funguje

Častá chyba úspěšných podnikatelů: Jak poznat, že je čas přejít na hosting, který skutečně funguje

Autor: Satori Studio / Adobestock.com
Platíte stovky za hosting a všechno funguje – až do chvíle, kdy ne. Kampaň běží, návštěvnost roste, ale web se zpomaluje a konverze mizí. Možná není problém v marketingu, ale v tom, že váš hosting už nestačí. Pojďme zjistit, kdy je čas přejít na výkonnější řešení – a kolik vás může stát, když to odložíte.
20. 8. 2025
Kdyžje„levnýhosting tonejdražšímožnéřešení

Levný sdílený hosting je jako open space v coworkingu. Je levný, je rychlý na zřízení, ale:

  • sdílítezdrojescizímiweby
  • nemůžetemocovlivnitnastave­níahardware
  • nevíte,kdovámstahujevýkon

Pokud webběží jen jako firemní vizitka, možná to stačí.

Ale jakmile chcete škálovat, prodávat, nebochcete mít 100% kontrolu – je to brzda.

Co je vlastně VPSa proč je to zlatý střed

VPS (Virtual Private Server) je váš vlastní virtuální server. Dá vám:

  • vyšší(privátní)výkon
  • většíbezpečí(prostředínes­dílítesostatnímiweby)
  • svoboduupravitkonfiguraci­podlepotřeby

Je to ideální řešení pro firmy, kterérostou, ale ještě nepotřebují plnou cloudovou infrastrukturu.

Můžete ladit výkon, instalovat vlastní software,a přitom nemusíte investovat statisíce do vlastního serveru.

Zjistěte, kdy je čas přejít­na VPS.

A pak je tu cloud,když se webstává infrastrukturou

Cloud hosting(např.AWS,GoogleCloud, nebo Webglobe Cloud) je jakopronájem celé budovy s nonstopostrahou, výtahem,vlastním parkovištěm a místem pro škálování. Firmám přináší:

  • automatickéškálování
  • vysokoudostupnost
  • flexibilitupřirůstu
  • možnostplatitjenzato,cooprav­duvyužijí

Je to řešení pro firmy s proměnlivou návštěvností, onlineprodukty, e‑shopykampaněmi, nebo platformy s API.

5signálů,žepotřebujetelep­šíhosting

  1. Webpadá,kdyžspustíte kampaň
  2. Mátevysokoumíruopuštěnístrán­ky(BounceRate)
  3. Potřebujetepřístupkservero­vémulogualadění
  4. Nevíte,cosedějesvýkonempři­návštěvníchšpičkách
  5. Platítezareklamu–alenedokážetevyužítjejípotenciál

Závěr: Hostingnenítechnic­kávolba.Jetostrategickéroz­hodnutí

Zpomalující webvás nemusí stát jen tržby. Může stát důvěru zákazníků, pozici ve vyhledávačích nebo efektivitu marketingu.

Aťužjstestartup,rostoucíe‑shop­nebofirmaswebovouaplikací –správnýtyphostingu rozhoduje o tom, jestli vám váš web pomáhá, nebo škodí.

Co teď?

Nejprve sizajistěte spolehlivéhoposkytovatele s dostatečně širokýmportfoliem produktů, který vám dovolí růst bez toho, abyste museli zbytečně přecházetjinam.

Protože migracehostingudokáže být bolestivá a častose neobejdebez problémů.

Webglobe najdete všechny výše zmíněné služby, od hostingua WordPress hostingu přes VPS (i v managed verzi, ať se o něj nemusíte starat sami) až po cloudovou infrastrukturu na míru pro klienty, jako jsou Siemens, Slevomat, Donio nebo StartubJobs.

