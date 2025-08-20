Častá chyba úspěšných podnikatelů: Jak poznat, že je čas přejít na hosting, který skutečně funguje

Kdyžje„levnýhosting“ tonejdražšímožnéřešení
Levný sdílený hosting je jako open space v coworkingu. Je levný, je rychlý na zřízení, ale:
- sdílítezdrojescizímiweby
- nemůžetemocovlivnitnastaveníahardware
- nevíte,kdovámstahujevýkon
Pokud webběží jen jako firemní vizitka, možná to stačí.
Ale jakmile chcete škálovat, prodávat, nebochcete mít 100% kontrolu – je to brzda.
Co je vlastně VPSa proč je to zlatý střed
VPS (Virtual Private Server) je váš vlastní virtuální server. Dá vám:
- vyšší(privátní)výkon
- většíbezpečí(prostředínesdílítesostatnímiweby)
- svoboduupravitkonfiguracipodlepotřeby
Je to ideální řešení pro firmy, kterérostou, ale ještě nepotřebují plnou cloudovou infrastrukturu.
Můžete ladit výkon, instalovat vlastní software,a přitom nemusíte investovat statisíce do vlastního serveru.
Zjistěte, kdy je čas přejítna VPS.
A pak je tu cloud,když se webstává infrastrukturou
Cloud hosting(např.AWS,GoogleCloud, nebo Webglobe Cloud) je jakopronájem celé budovy s nonstopostrahou, výtahem,vlastním parkovištěm a místem pro škálování. Firmám přináší:
- automatickéškálování
- vysokoudostupnost
- flexibilitupřirůstu
- možnostplatitjenzato,coopravduvyužijí
Je to řešení pro firmy s proměnlivou návštěvností, onlineprodukty, e‑shopy s kampaněmi, nebo platformy s API.
Tabulka,kterározhodnezavás
|
Kritériu
m
|
Cena
|
Nízká(100–
300Kč/měs.)
|
Střední (300–
1500Kč)
|
Vyšší(od2000Kč+)
|
Výkon
|
Omezený
|
Stabilní,
škálovatelný
|
Dynamický
|
Bezpečn
ost
|
Sdílená
|
Oddělená
|
Enterpriseúroveň
|
Správa
|
Minimálnínutnost
|
Vlastní,nebo
managed
|
ČastořešenoDevOps
týmem
|
Vhodné
pro
|
Weby,blogy,
portfolia
|
E‑shopy,webys
růstem
|
Platformy,aplikace
5signálů,žepotřebujetelepšíhosting
- Webpadá,kdyžspustíte kampaň
- Mátevysokoumíruopuštěnístránky(BounceRate)
- Potřebujetepřístupkserverovémulogualadění
- Nevíte,cosedějesvýkonempřinávštěvníchšpičkách
- Platítezareklamu–alenedokážetevyužítjejípotenciál
Závěr: Hostingnenítechnickávolba.Jetostrategickérozhodnutí
Zpomalující webvás nemusí stát jen tržby. Může stát důvěru zákazníků, pozici ve vyhledávačích nebo efektivitu marketingu.
Aťužjstestartup,rostoucíe‑shopnebofirmaswebovouaplikací –správnýtyphostingu rozhoduje o tom, jestli vám váš web pomáhá, nebo škodí.
Co teď?
Nejprve sizajistěte spolehlivéhoposkytovatele s dostatečně širokýmportfoliem produktů, který vám dovolí růst bez toho, abyste museli zbytečně přecházetjinam.
Protože migracehostingudokáže být bolestivá a častose neobejdebez problémů.
U Webglobe najdete všechny výše zmíněné služby, od hostingua WordPress hostingu přes VPS (i v managed verzi, ať se o něj nemusíte starat sami) až po cloudovou infrastrukturu na míru pro klienty, jako jsou Siemens, Slevomat, Donio nebo StartubJobs.
Zdroj foto: Satori Studio / Adobestock.com