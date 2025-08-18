Analýza a recenze dluhopisů e–Finance s nadstandardním výnosem a zajištěním

Skupina e‑Finance nabízí zajištěné dluhopisy s pevným výnosem až 9 % ročně. V čem spočívá jejich atraktivita? V této krátké analýze se zaměřujeme na stabilitu emitenta, parametry emisí a konkrétní projekty, do nichž kapitál směřuje.
24 let na trhu a dvoumiliardové portfolio
e-Finance působí na českém trhu již od roku 2001 jako investiční realitní skupina. Během 24 let existence vybudovala rozsáhlé portfolio nemovitostí: hodnota dokončených a pronajímaných objektů přesahuje 1,98 miliardy Kč a včetně rozpracovaných projektů dosahuje přes 2,64 miliardy Kč. Samotná mateřská společnost e-Finance, a.s. disponuje silnou kapitálovou základnou (vlastní kapitál přes 513 milionů Kč dle auditované závěrky 2024) a udržuje rozumnou úroveň zadlužení – čisté LTV (poměr cizích zdrojů k hodnotě aktiv) činí 66,4 %. To naznačuje solidní kapitálovou pozici a vyvážené zadlužení – důležité v rámci analýzy rizik pro držitele dluhopisů. e-Finance tak stojí na pevných finančních základech; navíc 95 % jejího portfolia tvoří komerční a rezidenční nemovitosti, tedy segmenty s dlouhodobě stabilními výnosy.
Dluhopisy e‑Finance: vysoký výnos a zajištění
e‑Finance nabízí dluhopisy s pevným výnosem až 9 % p.a., které svou výnosností překonávají běžné spořicí účty a představují atraktivní alternativu pro zhodnocení volných prostředků. Dluhopisy jsou zajištěny majetkem společnosti, takže investoři kromě vyššího úročení získávají i zvýšenou míru jistoty díky krytí reálnými aktivy. V naší recenzi se pozitivně hodnotí zejména kombinace pevného úroku a zajištění.
V nabídce lze najít:
- 1leté dluhopisy s fixním úrokem 7 % p.a.
- 2leté dluhopisy zajištěné zástavou Zámku Račice s výnosem 8 % p.a.
- 3leté dluhopisy zajištěné zástavou Zámku Račice s úročením 9 % / 8 % / 7 % v jednotlivých letech
- 3leté dluhopisy zajištěné akciemi hotelové a nemovitostní skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. s úročením 9 % / 8 % / 7 % v jednotlivých letech
- 4letou protiinflační emisi úročenou sazbou inflace + 1 %
Tato škála umožňuje volit horizont i typ výnosu dle preferencí – od kratších jednoročních úložek po delší, inflačně zajištěné zhodnocení. Z pohledu analýzy portfolia emisí jde o flexibilní diverzifikaci parametrů (doba splatnosti, zajištění). Kompletní nabídku dluhopisů najdete ZDE.
Investice míří do prémiových projektů
Laťku kvality investic e-Finance dokládají konkrétní projekty, do nichž firma směruje získaný kapitál. Jednou z vlajkových lodí v hotelovém segmentu je eFi Palace Hotel*** v Brně – moderní apartmánový komplex, který funguje jako tzv. hybridní hotel kombinující krátkodobé ubytování s dlouhodobými pronájmy. Areál nabízí 88 plně vybavených apartmánů (1+kk až 4+kk s kuchyňským koutem) a díky propojení hotelových služeb s nájemním bydlením dosahuje téměř 100% obsazenosti; v posledních měsících dokonce převládají dlouhodobí nájemníci nad klasickými hotelovými hosty. Na úspěch tohoto konceptu reaguje e-Finance plánem další expanze: v roce 2026 má být zahájena výstavba třetí etapy eFi Palace Hotelu – desetipodlažní přístavby, jež výrazně navýší kapacitu celého komplexu.
Dalším prestižním projektem je brněnský EFI SPA Hotel Superior****, vzniklý citlivou rekonstrukcí historické budovy v centru města. Tento čtyřhvězdičkový hotel s vlastním pivovarem, wellness centrem, restaurací, krytým parkování a luxusním interiérem si díky své jedinečnosti vysloužil zařazení mezi Amazing Places – prestižní výběr výjimečných ubytovacích zařízení. Tyto prvky zvyšují hodnotu hotelové značky i potenciál generovat stabilní cash flow – aspekt, který v analýze projektů hodnotíme jako významný.
Do investičního portfolia e-Finance patří i EFI Obchodní Galerie v Jihlavě, polyfunkční objekt v centru Jihlavy nabízející byty, obchodní prostory a kanceláře. V současnosti bylo nově dokončeno 5 bytových jednotek. Nabídku těchto bytů k pronájmu najdete ZDE. Další rozvoj objektu počítá s nástavbou o jedno bytové patro a úpravami suterénu na krytá garážová stání. Z pohledu analýzy jde o stabilizovaný příjmový asset s potenciálem dalšího zhodnocení.
Významnou součástí portfolia je také projekt Zámek Račice v Račicích-Pístovicích na Vyškovsku, který postupně prochází významnou rekonstrukcí. Budovy Podzámčí a Předzámčí jsou již dokončeny a plně fungují. Podzámčí nabízí ubytování v 11 plně zařízených apartmánech, wellness, Krčmu se samovýčepem a krbem, venkovní ochlazovnu a bazén s terasami a lehátky pro slunění. Předzámčí disponuje 15 pokoji a apartmány, které jsou rovněž plně vybavené. V Předzámčí je také restaurace EFI Hostinec Konírna, multifunkční sál až pro 80 osob a venkovní prostory s partystanem až pro 50 osob. Tyto prostory jsou ideální pro firemní akce, školení i svatby. Hlavní budova zámku nyní prochází rozsáhlou, ale citlivou rekonstrukcí. e-Finance pro tento záměr získala stavební povolení již v roce 2020 a plánuje zde vybudovat vzdělávací a kongresové centrum s wellness centrem – v historickém objektu vzniknou mimo jiné luxusní apartmány, kongresový sál, restaurace a špičkové školící zázemí. Důvěru ve význam a hodnotu projektu dokládá i fakt, že některé emise dluhopisů jsou přímo zajištěny zástavou Zámku Račice.
Do prémiových realitních investic skupiny patří také rezidenční projekty. Jedním z nich je EFI Residence Holzova 28 v Brně‑Líšni – novostavba bytového domu s 8 apartmány (šest jednopokojových a dva třípokojové), vhodná i pro dlouhodobé ubytování. Objekt leží v klidné lokalitě s dobrou dostupností do centra Brna (cca 10 min autem). Oceňujeme technické řešení i předpoklad stabilních, opakujících se příjmů.
Nově se pak e-Finance pustila do developerského projektu dvou bytových domů v Břeclavi (městská část Charvátská Nová Ves), kde již bylo vydáno stavební povolení a brzy odstartuje výstavba.
Shrnutí analýzy a závěrečná recenze
Analýza ukazuje kombinaci dlouholetých zkušeností, hmatatelného majetkového zajištění a ambiciózních projektů s růstovým potenciálem. V naší recenzi oceňujeme zajištění dluhopisů zástavními právy na majetku společnosti či na akciích, a to vše při rozumně podstoupenému riziku a transparentním využití získaných prostředků. Dluhopisy e‑Finance tak představují zajímavou volbu pro investory, kteří hledají vyvážený poměr výnosu a zajištění investice.
Zdroj: Oficiální informace skupiny e‑Finance.