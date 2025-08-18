Měšec.cz  »  Články  »  Analýza a recenze dluhopisů e–Finance s nadstandardním výnosem a zajištěním

Analýza a recenze dluhopisů e–Finance s nadstandardním výnosem a zajištěním

e-finance
Autor: e-finance
Skupina e-Finance nabízí zajištěné dluhopisy s pevným výnosem až 9 % ročně. V čem spočívá jejich atraktivita?
Dnes
pr článek

Sdílet

Skupina e‑Finance nabízí zajištěné dluhopisy s pevným výnosem až 9 % ročně. V čem spočívá jejich atraktivita? V této krátké analýze se zaměřujeme na stabilitu emitenta, parametry emisí a konkrétní projekty, do nichž kapitál směřuje.

24 let na trhu a dvoumiliardové portfolio

e-Finance působí na českém trhu již od roku 2001 jako investiční realitní skupina. Během 24 let existence vybudovala rozsáhlé portfolio nemovitostí: hodnota dokončených a pronajímaných objektů přesahuje 1,98 miliardy Kč a včetně rozpracovaných projektů dosahuje přes 2,64 miliardy Kč. Samotná mateřská společnost e-Finance, a.s. disponuje silnou kapitálovou základnou (vlastní kapitál přes 513 milionů Kč dle auditované závěrky 2024) a udržuje rozumnou úroveň zadlužení – čisté LTV (poměr cizích zdrojů k hodnotě aktiv) činí 66,4 %. To naznačuje solidní kapitálovou pozici a vyvážené zadlužení – důležité v rámci analýzy rizik pro držitele dluhopisů. e-Finance tak stojí na pevných finančních základech; navíc 95 % jejího portfolia tvoří komerční a rezidenční nemovitosti, tedy segmenty s dlouhodobě stabilními výnosy.

Dluhopisy e‑Finance: vysoký výnos a zajištění

e‑Finance nabízí dluhopisy s pevným výnosem až 9 % p.a., které svou výnosností překonávají běžné spořicí účty a představují atraktivní alternativu pro zhodnocení volných prostředků. Dluhopisy jsou zajištěny majetkem společnosti, takže investoři kromě vyššího úročení získávají i zvýšenou míru jistoty díky krytí reálnými aktivy. V naší recenzi se pozitivně hodnotí zejména kombinace pevného úroku a zajištění.

V nabídce lze najít:

  • 1leté dluhopisy s fixním úrokem 7 % p.a.
  • 2leté dluhopisy zajištěné zástavou Zámku Račice s výnosem 8 % p.a.
  • 3leté dluhopisy zajištěné zástavou Zámku Račice s úročením 9 % / 8 % / 7 % v jednotlivých letech
  • 3leté dluhopisy zajištěné akciemi hotelové a nemovitostní skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. s úročením 9 % / 8 % / 7 % v jednotlivých letech
  • 4letou protiinflační emisi úročenou sazbou inflace + 1 %

Tato škála umožňuje volit horizont i typ výnosu dle preferencí – od kratších jednoročních úložek po delší, inflačně zajištěné zhodnocení. Z pohledu analýzy portfolia emisí jde o flexibilní diverzifikaci parametrů (doba splatnosti, zajištění). Kompletní nabídku dluhopisů najdete ZDE.

Investice míří do prémiových projektů

Laťku kvality investic e-Finance dokládají konkrétní projekty, do nichž firma směruje získaný kapitál. Jednou z vlajkových lodí v hotelovém segmentu je eFi Palace Hotel*** v Brně – moderní apartmánový komplex, který funguje jako tzv. hybridní hotel kombinující krátkodobé ubytování s dlouhodobými pronájmy. Areál nabízí 88 plně vybavených apartmánů (1+kk až 4+kk s kuchyňským koutem) a díky propojení hotelových služeb s nájemním bydlením dosahuje téměř 100% obsazenosti; v posledních měsících dokonce převládají dlouhodobí nájemníci nad klasickými hotelovými hosty. Na úspěch tohoto konceptu reaguje e-Finance plánem další expanze: v roce 2026 má být zahájena výstavba třetí etapy eFi Palace Hotelu – desetipodlažní přístavby, jež výrazně navýší kapacitu celého komplexu.

e-finance

 eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, Brno

Autor: e-finance

Dalším prestižním projektem je brněnský EFI SPA Hotel Superior****, vzniklý citlivou rekonstrukcí historické budovy v centru města. Tento čtyřhvězdičkový hotel s vlastním pivovarem, wellness centrem, restaurací, krytým parkování a luxusním interiérem si díky své jedinečnosti vysloužil zařazení mezi Amazing Places – prestižní výběr výjimečných ubytovacích zařízení. Tyto prvky zvyšují hodnotu hotelové značky i potenciál generovat stabilní cash flow – aspekt, který v analýze projektů hodnotíme jako významný.

Do investičního portfolia e-Finance patří i EFI Obchodní Galerie v Jihlavě, polyfunkční objekt v centru Jihlavy nabízející byty, obchodní prostory a kanceláře. V současnosti bylo nově dokončeno 5 bytových jednotek. Nabídku těchto bytů k pronájmu najdete ZDE. Další rozvoj objektu počítá s nástavbou o jedno bytové patro a úpravami suterénu na krytá garážová stání. Z pohledu analýzy jde o stabilizovaný příjmový asset s potenciálem dalšího zhodnocení.

e-finance

EFI Obchodní galerie Jihlava, Žižkova 1683/13, Jihlava 

Autor: e-finance

Významnou součástí portfolia je také projekt Zámek Račice v Račicích-Pístovicích na Vyškovsku, který postupně prochází významnou rekonstrukcí. Budovy Podzámčí a Předzámčí jsou již dokončeny a plně fungují. Podzámčí nabízí ubytování v 11 plně zařízených apartmánech, wellness, Krčmu se samovýčepem a krbem, venkovní ochlazovnu a bazén s terasami a lehátky pro slunění. Předzámčí disponuje 15 pokoji a apartmány, které jsou rovněž plně vybavené. V Předzámčí je také restaurace EFI Hostinec Konírna, multifunkční sál až pro 80 osob a venkovní prostory s partystanem až pro 50 osob. Tyto prostory jsou ideální pro firemní akce, školení i svatby. Hlavní budova zámku nyní prochází rozsáhlou, ale citlivou rekonstrukcí. e-Finance pro tento záměr získala stavební povolení již v roce 2020 a plánuje zde vybudovat vzdělávací a kongresové centrum s wellness centrem – v historickém objektu vzniknou mimo jiné luxusní apartmány, kongresový sál, restaurace a špičkové školící zázemí. Důvěru ve význam a hodnotu projektu dokládá i fakt, že některé emise dluhopisů jsou přímo zajištěny zástavou Zámku Račice.

e-finance

 Areál Zámku Račice, Račice 1, Račice-Pístovice

Autor: e-finance

Do prémiových realitních investic skupiny patří také rezidenční projekty. Jedním z nich je EFI Residence Holzova 28 v Brně‑Líšni – novostavba bytového domu s 8 apartmány (šest jednopokojových a dva třípokojové), vhodná i pro dlouhodobé ubytování. Objekt leží v klidné lokalitě s dobrou dostupností do centra Brna (cca 10 min autem). Oceňujeme technické řešení i předpoklad stabilních, opakujících se příjmů.

e-finance

 EFI Residence Holzova, Holzova 28, Brno

Autor: e-finance

Nově se pak e-Finance pustila do developerského projektu dvou bytových domů v Břeclavi (městská část Charvátská Nová Ves), kde již bylo vydáno stavební povolení a brzy odstartuje výstavba.

e-finance

Vizualizace BD Břeclav, Charvátská Nová Ves, Břeclav 

Autor: e-finance

Shrnutí analýzy a závěrečná recenze

Analýza ukazuje kombinaci dlouholetých zkušeností, hmatatelného majetkového zajištění a ambiciózních projektů s růstovým potenciálem. V naší recenzi oceňujeme zajištění dluhopisů zástavními právy na majetku společnosti či na akciích, a to vše při rozumně podstoupenému riziku a transparentním využití získaných prostředků.  Dluhopisy e‑Finance tak představují zajímavou volbu pro investory, kteří hledají vyvážený poměr výnosu a zajištění investice.

Zdroj: Oficiální informace skupiny e‑Finance.

Dále u nás najdete

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).