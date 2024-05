Allegro.cz představuje první Smart! Week. Nakoupíte se slevou až 50 %

Slevová akce Smart! Week probíhá na Allegro od 13. do 22. 5. a nabízí tisíce výhodných nabídek se slevami až 50 % napříč kategoriemi, jako je elektro, zdraví a krása, supermarket a další. Se slevou 20 % tak zakoupíte například LEGO model závodních vozů F1 nebo aku nůžky na sekání trávy zlevněné o 20 % na 669 Kč.

Neomezené doručení po celý rok za pouhých 199 Kč

Slevy však nejsou tím jediným, co si Allegro pro zákazníky připravilo. Až do 31.5. totiž běží i speciální akce na předplatné programu Smart! – nyní jej tak lze pořídit za pouhých 199 Kč oproti původním 299 Kč1. Členové programu pak mohou využívat neomezené doručení nejen domů, ale také do více než 15 000 výdejních míst i automatů napříč celým Českem, zároveň mají k dispozici i možnost neomezeného vrácení zboží. Jedinou podmínkou pro využití programu je nákup produktů s označením Smart! v minimální hodnotě 299 Kč od jednoho obchodníka v případě doručení do odběrných míst nebo 499 Kč pro doručení domů.

V rámci Smart! Week mají navíc všichni zákazníci možnost vybírat každý den i z dalších unikátních slev, a to prostřednictvím speciální funkce Shaker. Ta jim umožní získat denně dalších pět nabídek zvýhodněných až o 60 %, které jinde než v aplikaci nenajdou.

Užijte si 8 doručení a vrácení zdarma i jistotu nejvýhodnějších cen

Uvažujete o zapojení do Allegro Smart!, ale rádi byste si členství nejprve nezávazně vyzkoušeli? Pak máte nyní ideální příležitost – až do konce května totiž můžete využít 8 doručení zdarma během 8 měsíců a na vlastní kůži si tak benefity programu otestovat. Veškeré informace o tom, jak si program Allegro Smart! bezplatně aktivovat, najdete zde.

Během svých nákupů na allegro.cz máte navíc díky službě „Záruka nejnižší ceny“ jistotu, že nakupujete skutečně výhodně. Platforma totiž denně srovnává ceny vybraných českých e-shopů a následně přehledně označuje produkty, které na žádném z nich levněji nenajdete. Pokud by se tak přece jen stalo, pak můžete nižší cenu nahlásit do 72 hodin od nákupu a Allegro vám vrátí 150 % cenového rozdílu. Každá objednávka je navíc chráněna programem Allegro Protect, který v případě problému garantuje refundaci až do výše 100 000 Kč, a to do 48 hodin od kladného vyřízení reklamace.

Více o akci Smart! Week je k dispozici na hlavní stránce kampaně.