Aktuální úrokové sazby na spořicích účtech: Kde se peníze zhodnotí nejlépe?

Hledáte bezpečný způsob, jak nechat své úspory růst a ochránit je před inflací? Spořicí účty představují jeden ze základních a nejoblíbenějších finančních produktů. Nabízejí zajímavé zhodnocení s minimálním rizikem a vaše peníze jsou navíc kdykoliv k dispozici. V dnešní době jim však konkurují i jiné produkty.
24. 9. 2025
Konkurence pro spořicí účty

I když je spořicí účet skvělou volbou, na trhu existují i další možnosti, jak zhodnotit finance:

  • Termínované vklady: Nabízejí často vyšší úrokovou sazbu, ale za cenu toho, že své peníze musíte na účtu nechat po předem stanovenou dobu (např. 1, 3 nebo 5 let).
  • Stavební spoření: Kombinuje úročení vkladu se státní podporou, což z něj dělá atraktivní produkt pro dlouhodobější spoření. Moderní stavební spoření již dávno není jen o financování bydlení.
  • Investiční nástroje: Akcie, dluhopisy či podílové fondy mohou přinést výrazně vyšší zhodnocení, ale jsou spojeny s vyšším rizikem ztráty.

Přesto pro většinu lidí, kteří chtějí mít své úspory bezpečně uložené a zároveň ihned dostupné, zůstává spořicí účet ideální volbou.

Sazby ČNB se ustálily, úroky na účtech přestaly klesat

Výše úrokových sazeb na spořicích účtech je přímo závislá na základní úrokové sazbě České národní banky (ČNB). V uplynulém období jsme byli svědky postupného snižování sazeb ČNB, což vedlo i k poklesu úroků, které banky klientům nabízely.

Dobrou zprávou je, že ČNB na svém posledním zasedání ponechala základní 2T repo sazbu na úrovni 3,50 %. Tento krok přinesl na trh stabilitu a zastavil další propad úrokových sazeb na spořicích účtech. Pro střadatele to znamená, že současné nabídky by mohly nějakou dobu vydržet.

Porovnání: Kde nejlépe zhodnotíte 500 000 Kč?

Najít ten nejvýhodnější spořicí účet neznamená jen dívat se na nejvyšší číslo v reklamě. Důležité jsou i podmínky a případná úroková pásma. Podívali jsme se na aktuální oficiální nabídky tří bank pro vklad 500 000 Kč.

1. VÚB Banka: Jednoduchost a vysoká sazba bez limitu

  • Úroková sazba: 3,60 % p.a.
  • Podmínky: Žádné. Sazba platí pro nové i stávající klienty bez dalších podmínek.
  • Omezení vkladu: Úroková sazba platí pro neomezenou výši vkladu.
  • Roční čistý úrok pro 500 000 Kč: (500 000 Kč * 0,0360) * 0,85 (daň) = 15 300 Kč

Výhoda: Atraktivní sazba bez jakýchkoliv omezení a podmínek. Ideální pro ty, kdo chtějí bezstarostné spoření.

2. Trinity Bank: Těsný závěs bez omezení

  • Úroková sazba: 3,58 % p.a. (produkt Skvělý účet)
  • Podmínky: Žádné. Sazba je bez podmínek, jako je aktivní používání účtu.
  • Omezení vkladu: Sazba platí pro celou výši vkladu bez omezení.
  • Roční čistý úrok pro 500 000 Kč: (500 000 Kč * 0,0358) * 0,85 (daň) = 15 215 Kč

Výhoda: Velmi konkurenční sazba bez omezení výše vkladu a bez nutnosti plnit další podmínky.

3. Max banka: Solidní základ do půl milionu

  • Úroková sazba: 3,00 % p.a.
  • Podmínky: Žádné. Účet je bez poplatků a bez dalších podmínek.
  • Omezení vkladu: Sazba 3,00 % platí pro vklady do 500 000 Kč. Část vkladu nad tento limit se úročí sazbou 2,80 % p.a.
  • Roční čistý úrok pro 500 000 Kč: (500 000 Kč * 0,0300) * 0,85 (daň) = 12 750 Kč

Výhoda: Přehledné a jednoduché podmínky. Nevýhoda: Pro vklad přesně 500 000 Kč je sazba aktuálně nižší než u konkurence.

Jak je z porovnání patrné, rozdíly v úrokových sazbách u nejlepších nabídek jsou minimální. Přesto i desetiny procenta mohou u vyšších částek hrát roli. Vždy je klíčové dívat se nejen na samotnou sazbu, ale i na její platnost pro celou výši vašeho plánovaného vkladu a na absenci zbytečných podmínek.

