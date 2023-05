Index dosahuje v rámci posledního desetiletí průměrného ročního výnosu téměř 14 %, což přivádí pozornost mnoha retailových investorů i investičních fondů, kteří často považují poražení tohoto indexu za ukazatel úspěšnosti svých investic.

Na přiloženém grafu můžeme vidět vývoj US500 za poslední 4 roky.

Jaké jsou možnosti investování do S&P 500?

Do indexu US500 můžete investovat několika způsoby. My si ukážeme konkrétně dva nejoblíbenější,a to pomocí ETF, které kopírují index, a pomocí CFD, které je vhodné pro aktivní investory.

Investování pomocí ETF

První způsob investování je nákup ETF (Exchange Traded Fund, neboli burzovně obchodovaný fond), které kopírují cenu podkladového aktiva – tím může být komodita, dluhopis, akciový index, jako právě Standard & Poor's 500, nebo i řada dalších instrumentů.

Tento způsob je vhodný pro ty investory, kteří jsou spíše pasivními a nevěnují se investicím aktivně. Nejjednodušším způsobem, jak nakoupit ETF na S&P 500, je zřidit si účet u brokera, který daný index nabízí. Doporučujeme projít si recenze a vybrat si brokera, který vyhovuje vašim požadavkům, například recenzní portál Testado.cz doporučuje brokera XTB.

Obchodování pomocí CFD

Druhý způsob je krátkodobé obchodování CFD indexu US500, známé také jako trading. Jedná se o způsob obchodování S&P 500, který je vhodný pro aktivní investory, kteří rádi spekulují na cenu aktiva v reálném čase.

Výhodou investování pomocí CFD je, že můžete spekulovat jak na růst indexu (long pozice), tak i na jeho pokles (short pozice). Využít můžete také pákového efektu 1:20, díky kterému budete potřebovat k otevření pozice pouze 5% marži.

Pákové nástroje CFD mají vysokou mírou rizika a je třeba být obezřetný, jelikož potenciální výnos z pozice může být vysoký, ale v důsledku vysokého rizika je možná i vyšší potenciální ztráta.

Který způsob investování si vybrat?

Vše záleží na vašem vlastním uvážení. Pokud chcete investovat pasivně a nevěnovat se trhům až tak často, doporučujeme zvolit si investování pomocí ETF na index S&P 500. Pokud jste aktivní investor, který sleduje události na trhu a rád spekulujete na cenu v krátkodobém intervalu, můžete vyzkoušet CFD.

Mnoho brokerů nabízí testovací účet zdarma, kde si můžete obchodování vyzkoušet s virtuální měnou a využít vzdělávací materiály, které vás naučí základy obchodování a pomůžou vám dosáhnout vašich investičních cílů.