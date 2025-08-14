70 % domů je pojištěno špatně. Většina o tom neví

Podpojištění znamená, že pojistná částka, na kterou máte nemovitost pojištěnou, je nižší než její skutečná hodnota. V praxi to znamená, že pojišťovna vám při totální škodě vyplatí maximálně pojistné plnění do výše pojistné částky, kterou máte uvedenou ve smlouvě. A ta nemusí stačit.
Například: Pokud máte rodinný dům pojištěný na 2 miliony korun, ale jeho skutečná hodnota je 4 miliony korun, pojišťovna vám při tzv. parciální (částečné) škodě 1 milion korun nemusí vyplatit celý milion, ale může pojistné plnění krátit na pouze 500 tisíc – tedy 50 %. Při totální škodě potom pojišťovna může vyplatit maximálně ony 2 miliony korun, na kterou jste dům měli pojištěný.
„V případě podpojištění se plnění krátí podle poměru vaší pojistné částky vůči reprodukční neboli hodnotě znovupořízení či znovupostavení vaší nemovitosti vysvětluje Lenka Slabejová, gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven.
Jak často lidé pojištění upravují? Téměř nikdy
Podle průzkumu České asociace pojišťoven si 79 % lidí myslí, že má pojištění rodinného domu nastavené správně, ale jen 20 % smlouvu pravidelně kontroluje.
„Doporučujeme aktualizovat pojistnou smlouvu minimálně jednou za dva až tři roky. A určitě vždy po větší rekonstrukci, modernizaci nebo když se výrazně mění cena stavebních prací v dané oblasti,“ doporučuje Lenka Slabejová.
Co všechno se započítává do pojistné částky nemovitosti
Každá pojišťovna má trochu odlišnou metodiku. Je proto vhodné se o tomto poradit se svým pojišťovacím poradcem.
Do pojistné částky nemovitosti se často počítá:
- stavba jako celek včetně základů
- garáže, pergoly, bazény a další stavební prvky
- přípojky, inženýrské sítě
- interiérové úpravy (kuchyně, koupelna, vestavěný nábytek)
- náklady na odklízení sutin, demontáž a likvidaci škod
Čeho se bojíme vs. co nás opravdu ničí
Češi se podle dat České asociace pojišťoven nejvíce bojí požárů (37 %) a větrných živlů včetně tornád (18 %). Ale realita je jiná: nejčastější pojistné události jsou způsobené vodou – prasklým vodovodním potrubím, nebo havárií topení.
Mezi lety 2020–2024 evidují pojišťovny:
- více než 250 000 vodovodních škod
- celkové vyplacené plnění: 8,4 miliardy korun
- průměrná škoda z požáru: 556 000 korun
Přesto se podle průzkumu jen 7 % lidí vodovodních škod skutečně obává.
Tornádo jako memento, které zapadlo
Tornádo na jižní Moravě v roce 2021 způsobilo škody za 15 miliard korun. Vyvolalo krátkodobý zájem o majetkové pojištění, ale efekt byl dočasný.
„Po tornádu jsme zaznamenali mírné zlepšení v ochraně majetku občanů, ale z dlouhodobého hlediska se nic nezměnilo. Stále evidujeme přibližně 70 % domácností, které jsou pojištěny nedostatečně,“ upozorňuje Slabejová.
Jak poznat, že jste podpojištění
Česká asociace pojišťoven spustila na jaře edukační kampaň „60 % nestačí“, jejímž cílem je pomoci lidem zjistit, zda jejich pojistná smlouva odpovídá skutečné hodnotě jejich nemovitosti.
Na webu www.60nestaci.cz můžete zadáním několika údajů získat orientační přehled, zda je vaše pojištění dostatečné. Výsledek slouží jako varovný signál, zda je čas kontaktovat pojišťovnu.
Jak předejít podpojištění rodinného domu? Praktický přehled
- Pravidelně kontrolujte pojistku – minimálně každé 2–3 roky
- Po každé rekonstrukci kontaktujte pojišťovnu
- Požadujte indexaci pojistné částky – zohlední inflaci
- Neřešte jen cenu pojištění – zaměřte se na správně nastavenou pojistnou částku
- U nových smluv používejte nový odhad reprodukční hodnoty stavby, ne ceny, za kterou jste nemovitost koupili