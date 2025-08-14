Měšec.cz  »  Články  »  70 % domů je pojištěno špatně. Většina o tom neví

70 % domů je pojištěno špatně. Většina o tom neví

Shutterstock.com
Autor: Shutterstock.com
Až 70 % nemovitostí v Česku je pojištěno na nižší částku, než kolik by stálo jejich opětovné postavení nebo oprava. Řeč je o podpojištění, které může být v případě pojistné události pro rodiny i finančně likvidační. Přesto většina lidí například smlouvy neaktualizuje a žije v domnění, že má vše v pořádku. Proč k tomu dochází, co všechno se do hodnoty nemovitosti počítá a jak si ověřit, jestli i vy nejste podpojištění? Přinášíme praktický přehled.
Dnes
pr článek

Sdílet

Podpojištění znamená, že pojistná částka, na kterou máte nemovitost pojištěnou, je nižší než její skutečná hodnota. V praxi to znamená, že pojišťovna vám při totální škodě vyplatí maximálně pojistné plnění do výše pojistné částky, kterou máte uvedenou ve smlouvě. A ta nemusí stačit.

Například: Pokud máte rodinný dům pojištěný na 2 miliony korun, ale jeho skutečná hodnota je 4 miliony korun, pojišťovna vám při tzv. parciální (částečné) škodě 1 milion korun nemusí vyplatit celý milion, ale může pojistné plnění krátit na pouze 500 tisíc – tedy 50 %. Při totální škodě potom pojišťovna může vyplatit maximálně ony 2 miliony korun, na kterou jste dům měli pojištěný.

„V případě podpojištění se plnění krátí podle poměru vaší pojistné částky vůči reprodukční neboli hodnotě znovupořízení či znovupostavení vaší nemovitosti vysvětluje Lenka Slabejová, gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven.

Jak často lidé pojištění upravují? Téměř nikdy

Podle průzkumu České asociace pojišťoven si 79 % lidí myslí, že má pojištění rodinného domu nastavené správně, ale jen 20 % smlouvu pravidelně kontroluje.

 „Doporučujeme aktualizovat pojistnou smlouvu minimálně jednou za dva až tři roky. A určitě vždy po větší rekonstrukci, modernizaci nebo když se výrazně mění cena stavebních prací v dané oblasti,“ doporučuje Lenka Slabejová.

Co všechno se započítává do pojistné částky nemovitosti

Každá pojišťovna má trochu odlišnou metodiku. Je proto vhodné se o tomto poradit se svým pojišťovacím poradcem.

Do pojistné částky nemovitosti se často počítá:

  • stavba jako celek včetně základů
  • garáže, pergoly, bazény a další stavební prvky
  • přípojky, inženýrské sítě
  • interiérové úpravy (kuchyně, koupelna, vestavěný nábytek)
  • náklady na odklízení sutin, demontáž a likvidaci škod

Čeho se bojíme vs. co nás opravdu ničí

Češi se podle dat České asociace pojišťoven nejvíce bojí požárů (37 %) a větrných živlů včetně tornád (18 %). Ale realita je jiná: nejčastější pojistné události jsou způsobené vodou – prasklým vodovodním potrubím, nebo havárií topení.

Mezi lety 2020–2024 evidují pojišťovny:

  • více než 250 000 vodovodních škod
  • celkové vyplacené plnění: 8,4 miliardy korun
  • průměrná škoda z požáru: 556 000 korun

Přesto se podle průzkumu jen 7 % lidí vodovodních škod skutečně obává.

Tornádo jako memento, které zapadlo

Tornádo na jižní Moravě v roce 2021 způsobilo škody za 15 miliard korun. Vyvolalo krátkodobý zájem o majetkové pojištění, ale efekt byl dočasný.

„Po tornádu jsme zaznamenali mírné zlepšení v ochraně majetku občanů, ale z dlouhodobého hlediska se nic nezměnilo. Stále evidujeme přibližně 70 % domácností, které jsou pojištěny nedostatečně,“ upozorňuje Slabejová.

Jak poznat, že jste podpojištění

Česká asociace pojišťoven spustila na jaře edukační kampaň „60 % nestačí“, jejímž cílem je pomoci lidem zjistit, zda jejich pojistná smlouva odpovídá skutečné hodnotě jejich nemovitosti.

Na webu www.60nestaci.cz můžete zadáním několika údajů získat orientační přehled, zda je vaše pojištění dostatečné. Výsledek slouží jako varovný signál, zda je čas kontaktovat pojišťovnu.

Jak předejít podpojištění rodinného domu? Praktický přehled

  • Pravidelně kontrolujte pojistku – minimálně každé 2–3 roky
  • Po každé rekonstrukci kontaktujte pojišťovnu
  • Požadujte indexaci pojistné částky – zohlední inflaci
  • Neřešte jen cenu pojištění – zaměřte se na správně nastavenou pojistnou částku
  • U nových smluv používejte nový odhad reprodukční hodnoty stavby, ne ceny, za kterou jste nemovitost koupili

Dále u nás najdete

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Přehled daňových povinností do konce léta

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).