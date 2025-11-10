Měšec.cz  »  Články  »  7 signálů, že váš vztah ustojí i hypotéku

„Ustojí, či neustojí?“ Kdyby se Hamlet zabýval láskou a hypotékami, možná by si položil právě tuhle otázku. Pokud si ji kladete i vy, v tomto článku najdete odpověď.
1. Otevřeně spolu o penězích mluvíte

Hovory o penězích nebývají snadné. Každý partner si do vztahu přináší různé zkušenosti ze své původní rodiny. A pokud se doma o penězích moc nemluvilo nebo probíhaly časté hádky, bývá to těžké. Ale nezbytné.

První krok je uvědomění: „Takhle o penězích komunikovali moji rodiče. Já si to nastavím jinak.“ Tak vypadá základ, na kterém můžete zdravě stavět dál. Žádné výčitky, žádné vyhrocené emoce. Jen pravidelné rozhovory o finanční situaci vaší rodiny.

2. Máte orientační přehled o příjmech a výdajích svého partnera

Není třeba hned zakládat excelovou tabulku ani kontrolovat každý účet. Jde opravdu jen o orientační přehled. Stačí se občas podívat na účty a projít si, jestli vám výdaje i příjmy vašeho partnera dávají smysl. A stejně tak i vaše.

V tomto bodě platí jedna zásadní věc: před partnerem nic netajte. Posilujte důvěru ve vztahu i za cenu, že nová kabelka nebo další prut na ryby vystřelí obočí vašeho partnera do poloviny čela. To jste zkrátka vy. Tak ať s tím vaše drahá polovička počítá.

3. Oba víte, z jakého důvodu si hypotéku berete

Důvody, proč si lidé berou hypotéku, jsou různé. Vlastní bydlení, investice, rekonstrukce. Ve vašem vztahu by ale měl panovat soulad. Pokud se vidíte v krásném domku se třemi dětmi a váš partner s drinkem v ruce na Bali, může v budoucnu nastat „menší“ problém.

Jeden chce bydlení, druhý investice. Raději si o své vizi do budoucna popovídejte. A pokud se v tom domku vidíte oba, hypotéka od České spořitelny vám ho možná pomůže získat.

4. Už jste spolu dokázali překonat nečekané výdaje

Oprava pračky, ztráta práce, odcizená peněženka. Život umí překvapit. A ne vždy příjemně. Pokud jste s partnerem podobnou událost společně zvládli, výborně. Tento bod si můžete směle odškrtnout. Znamená to totiž, že dokážete v náročné situaci táhnout za jeden provaz.

Nepanikaříte, nehledáte viníka, nevyčítáte. Když se váš partner dostane do potíží, pomůžete mu. Proč? Protože víte, že on by to pro vás udělal také. Bez váhání.

5. Už jste zažili i menší krizi. A ustáli ji

Občasná výměna názorů ke vztahu patří. Někdy je mírná, jindy „létají talíře“. Důležité je, že podobné situace dokážete řešit. Nehroutíte se z toho. Umíte se omluvit, ustoupit, najít kompromis. Nebo asertivně trvat na svém.

V každém případě je nejdůležitější, abyste znali cestu k usmíření. Ta vypadá u každého vztahu jinak a vy si musíte vyšlapat tu svou. Protože neshody přijdou. A některé z nich se možná budou týkat i peněz.

6. Ani jeden z vás není finančně závislý na tom druhém

Plánujete si vzít hypotéku napůl, ale jeden z vás má dvakrát vyšší příjem? Promluvte si o tom. A následně si připravte plán. Jasně si stanovte, v jaké výši bude každý z vás na hypotéku přispívat.

Částky nemusí být stejně vysoké, ale měly by odpovídat vaší dohodě. A když už budete mluvit o výši splátek, zkuste se rovnou zamyslet i nad budoucností. Třeba do vašeho života časem přijde dítě. A s ním i výrazné snížení příjmů jednoho z vás. Jak budete splácet hypotéku pak?

7. Důvěřujete si

Na závěr možná nejdůležitější bod ze všech. Protože bez důvěry vztah fungovat nemůže. A už vůbec ne ten s hypotékou. Když se vás někdo zeptá: „A fakt si věříte?“, měli byste bez mrknutí oka odpovědět: „Jasně!” Pokud si tím nejste úplně jistí, hypotéku raději odložte. Do kdy? Do doby, než si jistí budete.

