Nejčastější chyby v investování a jak se jim vyvarovat

Šířící se pandemie anebo nedaleká válka – všechny krizové scénáře přináší do společnosti nejistotu a nestabilitu. A to nejen lidskou, ale i tu ekonomickou. Zvyšuje se míra inflace, peníze ztrácí svou hodnotu, zboží a služby zdražují, lidé chudnou a vývoj trhů je turbulentní. Ve snaze finančně se zajistit a ochránit své úspory lidé řeší množství otázek a liší se ve svém přístupu:

Když peníze ztrácejí svou hodnotu a vše zdražuje, mám rychle nakoupit, co jsem odkládal? Přijdou horší časy, každá koruna se bude hodit, takže si utáhneme opasky? Nejlepší bude své úspory investovat a zhodnotit, abych je ochránil před inflací. Jenže do čeho je nejjistější investovat v obzvlášť nevyzpytatelné době?

Obecně v krizi platí, že chudí z ní zpravidla odejdou ještě chudší, a bohatí z ní vytvoří příležitost, kdy mohou ještě víc zbohatnout. Tahle dynamika se netýká zdaleka jen materiálního světa. Ale u toho nyní zůstaňme.

Riziko jako výzva i nebezpečí

Každý extrém je špatný extrém – v nakládání s rezervami je třeba najít rovnováhu. Mít po ruce úspory pro nenadálé situace, a zároveň část úspor investovat. A to i když se investování jeví jako divoká jízda na horské dráze. Výkonné podílové fondy najednou vykazují mínusové hodnoty, hodnota zlata a drahých kovů prudce stoupá a pak prudce klesá, akcie i dluhopisy padají. I konzervativní investice vzbuzují podobný adrenalin, jako volatilita kryptoměn. Investování bez rizika ztráty jednoduše neexistuje. Proto platí především první zlaté pravidlo investování: investujte jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit. Ale investujte. Bez toho nemáte šanci ani získat.

Základ je dobře si to spočítat

Co že je to vlastně ta inflace? V podstatě nic jiného, než forma splácení dluhů – úrokové sazby jsou nižší, než inflace. Například v dubnu 2022 míra inflace dosáhla 7 % a ceny zboží a služeb meziročně narostly o 14,2 %. Tahle procenta si můžete od svých úspor rovnou odečíst. Když máte spořící účet u štědré banky, přičte vám pravidelně k plusu 3 – 4 % na úrocích za to, že s vašimi financemi může hospodařit. Pokud investujete do fondů, akcií, dluhopisů či kryptoměn, výši výnosu dopředu neznáte, může být jak plusová, tak ztrátová. Investovat můžete třeba i do nemovitostí, či nemovitostních projektů a úvěrů, jako u platformy RONDA INVEST, tam je u jednotlivých projektů dopředu uvedený roční výnos, a to ve výši 6 – 8 %. Investovat do nemovitostí zde přitom lze už od 1 000 Kč. Pak si můžete pořídit dlouhodobé uchovatele hodnot, jako umělecká díla či archivní sběratelské kousky, zde je ale problémem nízká likvidita.

Vše na jednu kartu

Nejčastější a nejfatálnější chyba investorů? Uvěřit, že existuje jediná zaručená, bezpečná a 100% výhodná investice. A vložit co nejvíc peněz právě do ní. Přesně tímto způsobem totiž už mnoho lidí přišlo i o celý svůj majetek. Druhé a pro úspěch zcela zásadní pravidlo investování, a to v dobách krize obzvlášť, zní: diverzifikujte. Raději více investic po menších částkách. Nikdy jen jednu velikou. Riziko je třeba rozložit, jinak riskujete zbytečně příliš – a nebyli byste první ani poslední, kdo za to draze zaplatí.

Emoce neponesou ovoce

Ekonomika si zachovává chladnou hlavu. Bez ohledu na krize se řídí stále stejnými principy. Lidé se naopak velmi často řídí spíše pocity – a to zejména u investování není nijak přínosné. Nakupovat a investovat z popudu, aby vám něco neuteklo, anebo rozprodávat zběsile své portfolio, jakmile začne jeho hodnota padat, je doménou ukvapeného investora. V první řadě byste se měli na investici dívat informovaně a z dlouhodobého horizontu, a v mnoha případech se vyplatí právě v dobách korekcí a panických odprodejů naopak dokupovat.

Pravidelné investování a jeho kouzlo

Jaký může pravidelná investice udělat rozdíl? Představte si situaci, kdy zainvestujete jednorázově 20 000 Kč a pak každý měsíc nižší částku. Například tisíc korun s výnosem 8 procent ročně. To je reálný modelový příklad investiční participace u platformy RONDA INVEST, kterou podporujete drobné developery a české podnikatele. Za dvacet pět let se s reinvestováním a bonusy dostanete na celkovou částku přes 1 105 000 Kč. Příklad pro srovnání: když budete stejnou částku (dvacet tisíc korun a pak pravidelně tisíc korun měsíčně) spořit do šuplíku, po dvaceti pěti letech se dostanete k 320 000 Kč, tedy méně než třetině toho, co byste mohli získat s dobře investovanými penězi.