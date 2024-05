Elektrokoloběžky a povinné ručení. Vše, co potřebujete vědět

Od 1. dubna vešel v platnost nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten už nařizuje povinné pojištění některých drobných vozidel, neplatí to ale automaticky pro všechna drobná vozidla s elektropohonem.

Kdy musíte pojistit drobné vozidlo?

Zapamatujte si dvě jednoduchá vodítka, kdy musíte pro drobné vozidlo pořídit povinné ručení:

Je těžší více jak 25 kg a současně má konstrukční rychlost rychlost nad 14 km/hod., nebo má obecně konstrukční rychlost nad 25 km/hod.

K tomu ještě existuje parametr síly elektromotoru, kdy třeba koloběžky s výkonem nad 1 kW také musí mít povinné ručení. Ovšem takto silné koloběžky už mají konstrukční rychlost nad 25 km/hod., čímž se dostáváme zpět ke druhému bodu podmínky.

U těžkých a pomalých drobných vozidel tak nejčastěji půjde o malotraktory, ty jedou pomalu a jsou těžší než 25 kg. Vyjmuty jsou z toho například zahradní traktory, které nikdy nevyjedou na veřejnou komunikaci, nebo elektrokola, u kterých není obecně elektromotor pokládán za hlavní zdroj pohybu.

Stačí ovšem, aby vaše elektrokoloběžka měla jeden z těchto dvou sledovaných parametrů, a máte povinnost povinné ručení na ni uzavřít.

Povinné ručení se od 1. 4. 2024 může vztahovat i na drobná vozidla. Autor: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Typy dopravních prostředků s elektromotorem, které mohou spadat pod povinné ručení Elektrokoloběžky,

dvoukolové dopravníky (tzv. segwaye),

jednokolky,

skateboardy,

zahradní traktory,

elektrické golfové vozíky,

elektrokoloběžky a další vozítka. Pokud vozidla výše nepřekračují konstrukční rychlost 25 km/hod. a nejsou těžší než 25 kg, považují se z pohledu zákona za jízdní kola, pro které povinné ručení neplatí. Na případné škody způsobené jízdními koly a podobnými dopravními prostředky vás chrání pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě. To můžete uzavřít jako připojištění k pojištění majetku.

Co to stojí?

Pojištění drobných vozidel stojí nízké stokoruny ročně. Průměr je 300 Kč za rok. Příklad níže ukazuje cenu povinného ručení pro silnou elektrokoloběžku.

A protože chyby a nehody se nestávají jenom těm druhým na YouTube, dát tři stovky ročně a mít polštář s 50 miliony klidu, to za to stojí, viďte? A jako bonus dostáváte platnost „zelené karty“ ve všech zemích, které nejsou přeškrtnuté. To oceníte zvláště v Německu, kde povinné ručení musí mít elektrokoloběžky jedoucí rychlostí nad 20 km/hod.

Při cestách do zahraničí si ale vždy ověřte tamní zákony pro drobná vozidla. Ne všechny země jsou tak benevolentní jako Česko. V některých státech musí mít drobná vozidla malé registrační značky. V tom případě byste např. silné koloběžky nesměli v takovém státě provozovat.

Příklad povinného ručení pro silnou elektrokoloběžku. (05/2024) Autor: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pojištěním to nekončí. Kryjeme vám záda pro život, jaký je

Pokud se vám s drobným vozidlem na cestě přihodí něco nepříjemného, můžete využít naše asistenční služby, které vám pomohou. Například:

Pošleme vám mechanika, který se pokusí vozidlo opravit na místě. Nejčastěji půjde o píchlou pneumatiku.

Nebo drobné vozidlo odtáhneme a vyprostíme.

Pomoc vám zajistíme po celém Česku.

Pokud se při jízdě zraníte, zajistíme vám dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Asistence pro drobná vozidla Událost Limity Kolikrát za rok vám pomůžeme? 3× Kde asistence platí Česká republika Pošleme mechanika, který se pokusí vozidlo opravit 1 hodina Materiál a náhradní díly při opravě mechanikem na místě 1000 Kč Odtáhneme vozidlo 50 km Vyprostíme vozidlo 5000 Kč Odvezeme oprávněnou osobu do nejbližšího zdravotnického zařízení Uchováme vozidlo 3 dny

Každý asistenční zásah zaplatíme do 10 000 Kč. Náklady, které tuto částku přesáhnou, si platíte sami. Do tohoto limitu nepočítáme náklady na materiál a náhradní díly použité mechanikem při opravě vozidla na místě.

Pomůžeme i nesoběstačným osobám, například nezletilým dětem nebo mentálně postiženým osobám, které doprovázíte. Zajistíme a uhradíme jim dopravu, stejně jako vám. V případě vaší hospitalizace zajistíme a uhradíme také dopravu těchto osob do místa jejich bydliště nebo ubytování. Na to vám přidáme dalších 5000 Kč k limitu pojistného plnění.

Pozor na veřejných komunikacích

Drobná vozidla nově vyžadující povinné ručení a podle toho, do jaké kategorie drobné vozidlo patří, tak se z pohledu zákona považují za motorová vozidla, zdůrazňuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Velmi dobře nám k tomu může posloužit pomůcka, která byla vydána Ministerstvem dopravy, jež vydalo stanovisko k elektrokoloběžkám a kolům vybaveným motorkem, jejich technickým parametrům a kategorizaci.

Tato pomůcka jasně definuje, v jakém režimu má drobné vozidlo být provozováno na pozemních komunikacích, a platí pro ně všechny podmínky zákona o silničním provozu a zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.