7 z 10 nemovitostí je podpojištěných. Nová kalkulačka poradí, zda i ta vaše

Většina nemovitostí je nedostatečně pojištěna. „Sedm z deseti nemovitostí v Česku vykazuje nějakou míru podpojištění,“ říká k tomu výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Ta nyní přináší unikátní řešení.

Česká asociace pojišťoven nedávno představila kalkulačku orientační pojistné hodnoty nemovitosti. K čemu slouží?

Kalkulačka orientační pojistné hodnoty nemovitosti má dva cíle. Na jedné straně její pomocí klientům přinášíme zdroj korektních, průběžně aktualizovaných a transparentních informací ke správnému nastavení jejich pojistných smluv. Kalkulačka je jednoduchým nástrojem, který klientům pomůže ověřit, zda nemají své nemovitosti tzv. podpojištěné. Na straně druhé kalkulačka nabízí trhu nezávislý a expertní způsob výpočtu stavební hodnoty nemovitostí, aniž by ale jakýmkoli způsobem zasahovala do cenotvorby.

Kdo vytvářel metodiku, podle které se hodnota nemovitosti vypočítává?

Metodiku jsme vyvinuli ve spolupráci s týmem profesorky Heralové z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze. Vychází z běžně používaných pravidel rozpočtování nákladů ve stavebnictví a obsahuje tři základní složky – náklady na stavbu, vedlejší a ostatní náklady a DPH. Vzhledem k tomu, že náklady velmi významně podléhají vlivu inflace, budou vstupní hodnoty pro výpočet pravidelně aktualizované, aby vždy odpovídaly situaci na trhu. Počítáme s úpravou každých 6 měsíců.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada Velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Od srpna 2015 je výkonným ředitelem České asociace pojišťoven a jednatelem společnosti SUPIN, která je servisní organizací ČAP a ČKP. Od července 2016 pak také vykonává funkci výkonného ředitele ČKP. Věnuje se také problematice podpory výchovy a vzdělání z pozice předsedy správní rady Nadačního fondu ČBA pro podporu vzdělání.

Budou tento způsob výpočtu využívat všechny pojišťovny?

Naším cílem je rozšířit tuto metodiku po celém trhu. Kalkulačka je tak součástí samoregulačního standardu a pojišťovny, které k němu přistoupí, ho implementují do konce března 2024. Nyní, v říjnu, prakticky 2 měsíce od vyhlášení standardu, se k němu přihlásily velké pojišťovny a postupně přistupují i další.

Důvodem vzniku kalkulačky je snížit riziko podpojištění nemovitostí. Jak na tom nyní s pojištěním vlastně jsme?

Situace v oblasti pojištění majetku není dobrá a naše analýza na datech pojišťoven ukazuje, že pouhá třetina pojištěných nemovitostí je pojištěna správně. Tedy 7 z 10 nemovitostí vykazuje nějakou míru podpojištění. Tu nejhorší, 50 % a více, má 15 % pojištěných. Pojištěno je přitom zhruba 56 % nemovitostí a 62 % domácností.

Tedy zhruba každá druhá. Není to málo?

Ano, je. V západních zemích je míra propojištění podstatně vyšší. V Německu dokonce jednu dobu zvažovali zavést povinné pojištění majetku. Vlastně zde tato diskuse ještě zcela neutichla. Mělo by se jednat především o ochranu před živelnými událostmi.

A víme, že i když jsme pojištěni, jsme často pojištěni špatně?

To je dobrá otázka. Náš nedávný průzkum totiž ukázal, že o této situaci klienti skutečně nevědí a že 64 % z nich považuje své pojištění za dostatečné. Že by nemuseli mít výši pojistné částky nastavenou správně, si připouští jen zhruba čtvrtina.

Podle vaší analýzy ale domy podpojištěné máme. Čím je to způsobené?

Je to dáno především tím, že máme staré smlouvy. Dům jsme pojistili při jeho koupi nebo při sjednávání hypotéky a od té doby jsme smlouvu neaktualizovali. Řečí čísel byla polovina smluv uzavřena před více než 10 lety a každá desátá nebyla nikdy aktualizovaná. A o měnící se hodnotu nemovitosti se podle našich zjištění v zásadě nezajímáme.

Co se vlastně stane, pokud nebudeme mít nemovitost správně pojištěnou?

Pojištění funguje tak, že nám pojišťovna vyplatí částku úměrnou poškození vypočtenou z pojistné částky. Pokud například máme poškozenou polovinu nemovitosti v hodnotě 10 milionů, ale pojištěnou ji máme jen na 6 milionů, získáme namísto očekávaných pěti milionů jen tři. Při totální škodě pak nebudeme mít dost prostředků na výstavbu nemovitosti nové. Nemovitost by měla být pojištěna na tzv. reprodukční hodnotu, tedy částku, za kterou je možné ji znovu postavit.

Co bychom tedy měli dělat, abychom předešli podpojištění?

Na to je velmi jednoduché pravidlo – smlouvu pravidelně aktualizovat. Ideálně každé dva roky nebo v případě větší investice do nemovitosti, typicky při výměně kotle nebo rekonstrukci. Ostatně právě k tomuto účelu slouží kalkulačka, díky které si můžeme hodnotu našeho domu zkontrolovat. A úplně nejlépe je zvolit si tzv. indexaci. To je nástroj, který automaticky porovnává měnící se hodnotu nemovitosti za nás. Pojišťovna nás tak na změnu sama upozorní, obvykle při výročí pojistné smlouvy.