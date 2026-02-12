Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech

Kvíz
Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Karel Choc, Internet Info
Pokud nemluvíte řečí státního rozpočtu, můžete se v současné debatě o jeho podobě lehce ztratit. Zkuste náš kvíz, který základní pojmy rychle a jednoduše vysvětlí.

Poslanci včera zahájili úvodní kolo jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který počítá s deficitem 310 mld. Kč. A zatímco ministryně financí Alena Schillerová o svém návrhu mluví jako o úplném, reálném a pravdivém, opozice ho označuje za nezodpovědný.

Podle Národní rozpočtové rady (NRR) je pak v přímém rozporu s aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ten podle NRR stanovuje, že pro letošek by výdajová část neměla překročit limit 246 mld. Kč.

Senioři, rodiny s dětmi nebo pracující. Čí peněženku potěší nová vláda víc? Přečtěte si také:

Senioři, rodiny s dětmi nebo pracující. Čí peněženku potěší nová vláda víc?

Zároveň rozpočtová rada uvedla, že ačkoli návrh rozpočtu vznikal v nezvyklé situaci, kdy poslanci poprvé v historii samostatného Česka vrátili vládní návrh rozpočtu k přepracování až po volbách o obměně složení Sněmovny, musí jeho příprava probíhat podle platného zákona. Národní rozpočtová rada proto považuje za neudržitelnou argumentaci předkládajícího Ministerstva financí, že na přípravu rozpočtu po jeho vrácení Sněmovnou se omezení daná zákonem nevztahují, stojí ve stanovisku rady.

Řádný termín pro sestavení návrhu rozpočtu vládou a jeho předání poslancům je vždy k 30. září příslušného roku.

Schillerová tvrzení NRR o rozporu se zákonem odmítá. Na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny zopakovala, že podle expertů z Ministerstva financí se tato pravidla na situaci, kdy došlo k vrácení rozpočtu k přepracování, nevztahují. Tvrzení, že rozpočtové rámce se týkají pouze návrhů rozpočtů připravených v řádném termínu, chce opřít o právní výklad příslušných pravidel, který mají experti z jejího resortu již nachystaný.

školení pri začínající mzdové účetní

Z výše uvedeného je patrné, že debata o státním rozpočtu se povede i v příštích dnech a týdnech. A na přelomu léta a podzimu se rozjede nanovo. Proto pokud dosud  nemáte jasno v tom, čeho přesně se týká strukturální saldo, mandatorní výdaje a jak se to má se státním dluhem, doporučujeme následující kvíz. 

Anebo si můžete jednoduše otestovat, zda jsou vaše dosavadní znalosti správné.

Aktualizace 12. 2.: Poslanci vládní koalice dnes po půlnoci v 1. kolem jednání protlačili návrh rozpočtu do 2. čtení. To znamená, že nyní jsou schválené základní parametry jako příjmy a výdaje. V 2. kolem jednání půjde o přesuny v rámci rozpočtu a následně se ve 3. čtení schvaluje jeho celková podoba.

Další kvízy

Zobrazit všechny
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Dále u nás najdete

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

AI odhadne vaši osobnost z fotky (a dokonce předpoví, jaký budete brát plat)

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).