Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech

Poslanci včera zahájili úvodní kolo jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který počítá s deficitem 310 mld. Kč. A zatímco ministryně financí Alena Schillerová o svém návrhu mluví jako o úplném, reálném a pravdivém, opozice ho označuje za nezodpovědný.
Podle Národní rozpočtové rady (NRR) je pak v přímém rozporu s aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ten podle NRR stanovuje, že pro letošek by výdajová část neměla překročit limit 246 mld. Kč.
Zároveň rozpočtová rada uvedla, že ačkoli návrh rozpočtu vznikal v nezvyklé situaci, kdy poslanci poprvé v historii samostatného Česka vrátili vládní návrh rozpočtu k přepracování až po volbách o obměně složení Sněmovny, musí jeho příprava probíhat podle platného zákona.
Národní rozpočtová rada proto považuje za neudržitelnou argumentaci předkládajícího Ministerstva financí, že na přípravu rozpočtu po jeho vrácení Sněmovnou se omezení daná zákonem nevztahují, stojí ve stanovisku rady.
Řádný termín pro sestavení návrhu rozpočtu vládou a jeho předání poslancům je vždy k 30. září příslušného roku.
Schillerová tvrzení NRR o rozporu se zákonem odmítá. Na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny zopakovala, že podle expertů z Ministerstva financí se tato pravidla na situaci, kdy došlo k vrácení rozpočtu k přepracování, nevztahují. Tvrzení, že rozpočtové rámce se týkají pouze návrhů rozpočtů připravených v řádném termínu, chce opřít o právní výklad příslušných pravidel, který mají experti z jejího resortu již nachystaný.
Z výše uvedeného je patrné, že debata o státním rozpočtu se povede i v příštích dnech a týdnech. A na přelomu léta a podzimu se rozjede nanovo. Proto pokud dosud nemáte jasno v tom, čeho přesně se týká strukturální saldo, mandatorní výdaje a jak se to má se státním dluhem, doporučujeme následující kvíz.
Anebo si můžete jednoduše otestovat, zda jsou vaše dosavadní znalosti správné.
Aktualizace 12. 2.: Poslanci vládní koalice dnes po půlnoci v 1. kolem jednání protlačili návrh rozpočtu do 2. čtení. To znamená, že nyní jsou schválené základní parametry jako příjmy a výdaje. V 2. kolem jednání půjde o přesuny v rámci rozpočtu a následně se ve 3. čtení schvaluje jeho celková podoba.