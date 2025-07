Máslo za dvacku, cigarety za třicet. Vzpomenete si, za kolik jste nakupovali v půlce 90tek?

Devadesátá léta v Československu a později Česku se dají charakterizovat různě, nejvíc jim asi sedí příměr divoká. Pokud jde ale o nakupování, dost možná by víc sedělo zlatá – s přechodem na tržní ekonomiku se ze sámošek staly supermarkety s novým neokoukaným zbožím ze Západu. Na druhou stranu inflace v roce 1995 činila 9,1 %.

V roce 1995 podstatně pokročil přechod české ekonomiky směrem k funkčně otevřené tržní ekonomice v porovnání s předchozími pěti lety transformace. Tempo hospodářského růstu se proti předchozímu roku téměř zdvojnásobilo, přičemž jeho akcelerace se opírala především o zvýšenou investiční poptávku při současně rostoucí spotřebitelské i vnější poptávce, hodnotila tehdejší hospodářský vývoj Česká národní banka, jejímž guvernérem byl Josef Tošovský.

V restauracích frčel kuřecí plátek s broskví a kdo měl na svačinu Nuttelu, byl král. Když měl Jarda Jágr hlad, utrhl si malej kousek, vy jste museli na nákup. Proto si zkuste vzpomenout, jakou jste měli šusťákovku, popadněte imaginární igelitku, vraťte se 30 let nazpátek do roku 1995 a zajděte si s námi do obchodu.