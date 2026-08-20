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Reklamací to nekončí. Otestuje si, jak dobře znáte spotřebitelská práva

Kvíz
Monika Veselíková
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Doba čtení: 1 minuta
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Víte, kdy můžete vrátit zboží, jaké služby reklamovat a co po vás může chtít kadeřnice, když prošvihnete termín? Otestujte si své spotřebitelské znalosti.
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O tom, že při nákupu přes internet můžete zpravidla do 14 dnů odstoupit od smlouvy nebo že vadné zboží můžete reklamovat, ví většina z nás. Zákony ale spotřebitelům dávají mnohem širší ochranu a řada pravidel se týká situací, se kterými se běžně setkáváme, aniž bychom tušili, jaká práva v nich vlastně máme.

Víte například, co po vás může chtít kadeřnice, když bez omluvy nedorazíte na objednaný termín? Jestli vám může vzniknout dluh kvůli nevyzvednutému balíčku nebo zda můžete reklamovat dětský tábor? Dost možná vás překvapí třeba to, že cestovní kancelář může za určitých okolností zvýšit cenu už zaplaceného zájezdu.

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Připravili jsme proto kvíz, ve kterém narazíte jak na méně známé situace, tak i situace z každodenního života. Vyzkoušejte si, jak dobře se ve svých právech orientujete. Třeba zjistíte, že jako spotřebitelé můžete požadovat víc, než jste si dosud mysleli.

A pokud vás zajímá, jaké novinky se ve spotřebitelském právu chystají, můžete si projít náš starší článek. Mimo jiné v něm najdete odpověď na jednu z kvízových otázek.

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Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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