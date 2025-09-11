O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?

Povědomí o tom, co se děje s penězi klientů v momentě, kdy banka zkrachuje, má 73 % Čechů. Alespoň to vyplývá z průzkumu, který pro Garanční systém finančního trhu nedávno provedla agentura Response:Now.
Pro stabilitu bankovního sektoru je důležité, aby měli lidé alespoň základní povědomí o pojištění vkladů. Ukazuje se, že to mezi českými vkladateli existuje. Napomohla tomu i velmi medializovaná kauza pádu Sberbank, ke kterému došlo před více než třemi lety, uvedla k průzkumu výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.
To, že vklady pojištěné nejsou, si naopak myslí jen 6 % lidí a 21 % si není jisto.
O pojištění vkladů ví častěji muži než ženy. Povědomí roste s věkem, vzděláním a příjmem, doplňuje analytička z Response:Now Blanka Jakůbková.
V čem už ale respondenti výzkumu příliš jasno neměli, bylo například to, zda je pojištění vkladů automatické, nebo se o něj musí žádat, co vše je pojištěné a jaká je maximální výše náhrady.
Zda jsou vaše znalosti lepší, si můžete vyzkoušet v následujícím kvízu.