Měšec.cz  »  Účty a platby  »  O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?

Kvíz
Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
1 nový názor

Modrá kasička ve tvaru prasátka má nad sebou červený deštník.
Autor: Shutterstock.com
Víte, jak to chodí, když zkrachuje banka? Své znalosti můžete zúročit v našem kvízu, anebo si s jeho pomocí udělat v pojištění vkladů jasno.

Povědomí o tom, co se děje s penězi klientů v momentě, kdy banka zkrachuje, má 73 % Čechů. Alespoň to vyplývá z průzkumu, který pro Garanční systém finančního trhu nedávno provedla agentura Response:Now.

Pro stabilitu bankovního sektoru je důležité, aby měli lidé alespoň základní povědomí o pojištění vkladů. Ukazuje se, že to mezi českými vkladateli existuje. Napomohla tomu i velmi medializovaná kauza pádu Sberbank, ke kterému došlo před více než třemi lety, uvedla k průzkumu výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

To, že vklady pojištěné nejsou, si naopak myslí jen 6 % lidí a 21 % si není jisto. O pojištění vkladů ví častěji muži než ženy. Povědomí roste s věkem, vzděláním a příjmem, doplňuje analytička z Response:Now Blanka Jakůbková.

V čem už ale respondenti výzkumu příliš jasno neměli, bylo například to, zda je pojištění vkladů automatické, nebo se o něj musí žádat, co vše je pojištěné a jaká je maximální výše náhrady. 

Zda jsou vaše znalosti lepší, si můžete vyzkoušet v následujícím kvízu.

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Nedělejte si zbytečné iluze že všechny své peníze dostanete zpět
karl59

