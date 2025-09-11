Měšec.cz  »  Účty a platby  »  O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?

Monika Veselíková
Dnes
Modrá kasička ve tvaru prasátka má nad sebou červený deštník.
Víte, jak to chodí, když zkrachuje banka? Své znalosti můžete zúročit v našem kvízu, anebo si s jeho pomocí udělat v pojištění vkladů jasno.

Povědomí o tom, co se děje s penězi klientů v momentě, kdy banka zkrachuje, má 73 % Čechů. Alespoň to vyplývá z průzkumu, který pro Garanční systém finančního trhu nedávno provedla agentura Response:Now.

Pro stabilitu bankovního sektoru je důležité, aby měli lidé alespoň základní povědomí o pojištění vkladů. Ukazuje se, že to mezi českými vkladateli existuje. Napomohla tomu i velmi medializovaná kauza pádu Sberbank, ke kterému došlo před více než třemi lety, uvedla k průzkumu výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

To, že vklady pojištěné nejsou, si naopak myslí jen 6 % lidí a 21 % si není jisto. O pojištění vkladů ví častěji muži než ženy. Povědomí roste s věkem, vzděláním a příjmem, doplňuje analytička z Response:Now Blanka Jakůbková.

V čem už ale respondenti výzkumu příliš jasno neměli, bylo například to, zda je pojištění vkladů automatické, nebo se o něj musí žádat, co vše je pojištěné a jaká je maximální výše náhrady. 

Zda jsou vaše znalosti lepší, si můžete vyzkoušet v následujícím kvízu.

