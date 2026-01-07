Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?

Monika Veselíková
Dnes
Autor: Shutterstock
S novým rokem tradičně dochází k řadě změn, které se dotknou našich financí. V našem kvízu si můžete otestovat (nebo zjistit), co letos čeká vaši peněženku.

Se začátkem každého roku dochází k přenastavení nejrůznějších výměr, limitů a dalších čísel nutných pro výpočet našich mezd, sociálních dávek, důchodů nebo záloh na zdravotní či sociální pojištění.

Rok 2026 ale nepřináší jen tyto běžné „aktualizace“. Vedle nich vstupuje v účinnost i několik novinek, které vyplývají přímo z legislativních změn a mohou dopadnout na různé skupiny lidí – od pracujících a OSVČ přes brigádníky až po rodiče či řidiče.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Pokud jste během roku pozorně četli články na Měšci, případně vám neunikl náš novoroční souhrn, máte jistě přehled o tom, co je v roce 2026 jinak a proto si s otázkami z následujícího kvízu snadno poradíte.

Případně není nic jednoduššího, než si novinky a změny pro rok 2026 prostřednictvím našeho přehledu ještě rychle nastudovat. Hodit se vám to bude nejen v kvízu, ale především v běžném životě - i když se vás některé změny přímo netýkají, je dobré vědět, co se kolem mění a jaká pravidla budou platit pro různé životní situace.

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

