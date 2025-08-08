Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?

Další ze série kvízů o 90. letech prověří, zda jste fanoušky světových značek. Zatímco dnes většinu z nich bereme jako samozřejmost, tehdy příchod globálních hráčů na tuzemský trh doprovázela velká sláva – od mažoretek přes celebrity až po americkou velvyslankyni.
Těžko říct, zda šlo o značky a jejich produkty jako takové, nebo spíš o pocit svobody. To, co dosud Češi znali jen z doslechu a ti se správnými kontakty z dovozu, si najednou mohli koupit. Tedy, pokud na to měli.
Pokud vás značkové zboží tehdy nebralo, zkuste si místo toho některý z předchozích kvízů.
V prvním z nich se můžete vrátit do roku 1995 a zkusit si vzpomenout, kde jste tehdy nakupovali a na kolik vás přišel nákup na nedělní oběd.
Druhý kvíz prověří, jak jste se před 30 lety orientovali na bankovním trhu. I když uznáváme, že při tehdejším počtu nově otevřených bank to nebylo vůbec lehké.