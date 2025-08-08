Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?

Monika Veselíková
Víte, kdy u nás otevřel první fastfood, první luxusní butik na Pařížské a kdy do tehdejšího Československa dorazil Playboy? Otestuje svoji paměť v dalším devadesátkovém kvízu.

Další ze série kvízů o 90. letech prověří, zda jste fanoušky světových značek. Zatímco dnes většinu z nich bereme jako samozřejmost, tehdy příchod globálních hráčů na tuzemský trh doprovázela velká sláva – od mažoretek přes celebrity až po americkou velvyslankyni.

Těžko říct, zda šlo o značky a jejich produkty jako takové, nebo spíš o pocit svobody. To, co dosud Češi znali jen z doslechu a ti se správnými kontakty z dovozu, si najednou mohli koupit. Tedy, pokud na to měli.

Pokud vás značkové zboží tehdy nebralo, zkuste si místo toho některý z předchozích kvízů.

V prvním z nich se můžete vrátit do roku 1995 a zkusit si vzpomenout, kde jste tehdy nakupovali a na kolik vás přišel nákup na nedělní oběd.

Druhý kvíz prověří, jak jste se před 30 lety orientovali na bankovním trhu. I když uznáváme, že při tehdejším počtu nově otevřených bank to nebylo vůbec lehké.





