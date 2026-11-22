Kolem pracovního práva koluje řada mýtů. Mnoho lidí vychází ze zkušeností, které už dávno neodpovídají skutečnosti, nebo z toho, co jim tvrdí zaměstnavatel. Kdo pravidla nezná, snadno přijde o peníze nebo o volno, na které by měl nárok. Týká se to čerstvých absolventů stejně jako lidí, kteří jsou v jedné firmě celé roky.
Znát svá práva přitom neznamená hned se se zaměstnavatelem přít. Spíš vám to dá jistotu, ať už jde o nástup do nové práce, každodenní fungování ve firmě, nebo odchod. Kdo ví, na co má nárok, dokáže se včas ozvat a předejít nedorozuměním, která se později těžko napravují. A zvládne si také ověřit, jestli to, co mu říká vedení, opravdu odpovídá zákonu.
Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře se vyznáte. Čeká vás deset otázek ze situací, které může zažít každý zaměstnanec. Ke každé odpovědi najdete krátké vysvětlení, takže i když se netrefíte, budete příště vědět, na čem jste.