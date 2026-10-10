Falešný bankéř, policista nebo i vnuk. Otestujte, jestli byste naletěli kyberšmejdům

Kyberšmejdi necílí jen na lidi, kteří se v technologiích příliš nevyznají. Naletět může kdokoli, i zkušený uživatel internetového bankovnictví. Útočníci totiž nesázejí na technické finty, ale na lidskou psychologii. Pracují se strachem, spěchem a důvěrou. Ve stresu pak i rozumní lidé dělají rozhodnutí, která by s chladnou hlavou nikdy neudělali.
Triky se navíc neustále vyvíjejí. Co fungovalo před pár lety, dnes podvodníci vylepšují a přizpůsobují. Jejich zprávy i hovory působí čím dál věrohodněji a rozeznat skutečnou komunikaci od falešné je stále těžší. Jakmile peníze jednou odejdou, získat je zpátky bývá velmi obtížné.
Nejlepší ochranou je znát, jak podvodníci postupují, a umět včas zpozornět. Proto se vyplatí projít si rizikové situace nanečisto, dokud je na to klid. V našem kvízu najdete deset situací, se kterými se můžete setkat v běžném životě. Vyzkoušejte si, jak byste reagovali, a zjistěte, jestli byste podvodníkům odolali.