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Falešný bankéř, policista nebo i vnuk. Otestujte, jestli byste naletěli kyberšmejdům

Kvíz
Redakce
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Doba čtení: 1 minuta
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Podvodník, kyberšmejd
Autor: Měšec.cz s využitím ChatGPT
Podvodníci dnes nepotřebují lámat hesla ani se nabourávat do bankovních systémů. Mnohem jednodušší je přesvědčit člověka, aby jim peníze poslal sám. Stačí jeden telefonát, e-mail nebo zpráva ve správnou chvíli a k tomu dostatečně uvěřitelný příběh. Otestujte se, zda byste kyberšmejdům podlehli.
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Kyberšmejdi necílí jen na lidi, kteří se v technologiích příliš nevyznají. Naletět může kdokoli, i zkušený uživatel internetového bankovnictví. Útočníci totiž nesázejí na technické finty, ale na lidskou psychologii. Pracují se strachem, spěchem a důvěrou. Ve stresu pak i rozumní lidé dělají rozhodnutí, která by s chladnou hlavou nikdy neudělali.

Triky se navíc neustále vyvíjejí. Co fungovalo před pár lety, dnes podvodníci vylepšují a přizpůsobují. Jejich zprávy i hovory působí čím dál věrohodněji a rozeznat skutečnou komunikaci od falešné je stále těžší. Jakmile peníze jednou odejdou, získat je zpátky bývá velmi obtížné.

Nejlepší ochranou je znát, jak podvodníci postupují, a umět včas zpozornět. Proto se vyplatí projít si rizikové situace nanečisto, dokud je na to klid. V našem kvízu najdete deset situací, se kterými se můžete setkat v běžném životě. Vyzkoušejte si, jak byste reagovali, a zjistěte, jestli byste podvodníkům odolali.

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Autor článku

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