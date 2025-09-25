Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?

Nákup zboží na internetu je dnes běžnou součástí našich životů. Podle dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a srovnávače Heureka.cz jsme loni v tuzemských online obchodech utratili 194 mld. Kč. Když se k penězům utraceným doma připočtou ještě nákupy u zahraničních e-shopů, vyšplhá se celková suma na 220 mld. Kč.
Letos přitom můžou být čísla ještě vyšší.
Od ledna sledujeme v meziročním srovnání téměř každý měsíc růst průměrných útrat zákazníků e-shopů. Podle dosavadního vývoje očekáváme, že meziroční růst obratů v české e-commerce by mohl přesáhnout hranici 7 %, říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Z pohledu spotřebitelských práv má ovšem online nakupování určitá specifika, například co se možnosti vrácení zboží týče. Zároveň se člověk během nákupu na internetu mnohem snadněji setká s nekalými praktikami nepoctivých prodejců nebo přímo podvodníků.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR například před časem upozornil na falešné reklamní kampaně, které se pod hlavičkou známých obchodů jako Tescoma či Sportisimo, šíří na Facebooku. Tyto na první pohled věrohodné napodobeniny lákají zákazníky na vysoké slevy, objednané zboží jim ale nedorazí.
V našem kvízu si teď můžete nanečisto vyzkoušet, zda se takovým podvodníkům umíte vyhnout. A zároveň si prověřit, jak dobře znáte svoje práva.