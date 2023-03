Plošné zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2023 nenastalo. Můžeme ho očekávat v průběhu roku?

Co je rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou stát vyplácí rodiči celodenně osobně pečujícímu o nejmladší dítě v rodině. Nárok na rodičovský příspěvek lze uplatnit nejpozději do čtyř let věku dítěte. Příspěvek je vyplácen každý měsíc bez ohledu na celkový příjem rodiny. Žádajícímu rodiči tedy nic nebrání v tom, aby si zároveň přivydělával, pokud si pro dítě zajistí hlídání. O čerpání příspěvku mohou zažádat jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Celková suma, kterou může rodič v rámci rodičovského příspěvku vyčerpat, je fixně dána. V současné době je při narození jednoho dítěte vypláceno 300 tisíc korun. V případě narození dvojčat nebo vícerčat jde o 450 tisíc korun. Rodič si ovšem může zvolit výši měsíčního příspěvku. Tím ovlivní dobu, po kterou bude dávky pobírat.

Rodičovský příspěvek by měl v ideálním případě plynule navazovat na peněžitou pomoc v mateřství, aby nebyl ve finančním příjmu rodiče delší výpadek. Žádost je nejlepší načasovat tedy tři až čtyři měsíce po porodu. O příspěvek lze ovšem požádat až tři měsíce zpětně.

Zvýšení rodičovského příspěvku 2022

Celková částka rodičovského příspěvku se naposledy zvyšovala v roce 2020. Tehdy šlo o výrazné navýšení o 80 tisíc korun (z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun). V letech 2021 a 2022 se pak tato suma nijak neměnila.

Jedna zásadní změna ovšem nastala, a to pro rodiče s nízkými příjmy, studenty a podnikatele. Ti mohou od července roku 2022 pobírat měsíčně až 13 tisíc korun, u vícerčat pak 15 tisíc korun. Původně byla maximální výše rodičovského příspěvku pro rodiny s nízkými příjmy stanovena na 10 tisíc korun měsíčně.

Celkovou částku tak mohou vyčerpat nejdříve za 30 měsíců. To ale může paradoxně představovat problém pro rodiče, kteří by chtěli mít děti rychleji po sobě.

Zvýšení rodičovského příspěvku 2023

V průběhu roku 2022 se diskutovalo o tom, že by od 1. ledna 2023 došlo ke zvýšení celkové částky čerpané v rámci rodičovského příspěvku o 15 procent. To by znamenalo zvýšení sumy z 300 tisíc korun na 345 tisíc korun. U příspěvku na vícerčata by se místo 450 tisíc korun vyplácelo 517 500 korun.

V takovém případě by se výdaje státu ročně zvedly minimálně o 6 miliard korun, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto zvýšení celkové sumy odložilo. A ačkoliv navýšení rodičovského příspěvku v průběhu roku 2023 zatím úplně nevyloučilo, pravděpodobně žádná změna nenastane.

Maximální výše rodičovského příspěvku

Maximální výše rodičovského příspěvku se vypočítává z vyměřovacího základu hrubých mezd rodičů. Konkrétně se tato částka počítá jako 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu. Pokud se někomu narodí dvojčata, nebo dokonce více dětí naráz, vynásobí se tato hodnota ještě koeficientem 1,5.

Výši měsíčního příspěvku si lze zvolit, čímž je poté ovlivněna rychlost čerpání celkové částky. V tomto případě už ale záleží na tom, kolik jste před nástupem na rodičovskou vydělávali (nebo jak vysokou jste měli mateřskou).





V praxi to vypadá tak, že někteří rodiče si příspěvek rozdělí na menší částky a čerpají ho třeba tři roky, jiní zase zvolí vyšší měsíční částky a příspěvek vyčerpají v rámci jednoho roku. Obecně lze rodičovský příspěvek vyčerpat nejrychleji za sedm měsíců, na což mají nárok rodiče s vysokými příjmy. Maximální měsíční příspěvek na jedno dítě činí 49 440 korun. U dvojčat a vícerčat jde o 74 160 korun.

Žádost o zvýšení rodičovského příspěvku

Kladete si otázku, jak zažádat o zvýšení rodičovského příspěvku? Výhodou je, že o změnu měsíční částky lze žádat i online. Změnu výše rodičovského příspěvku navíc můžete učinit každé tři měsíce, takže si můžete čerpání příspěvku plně uzpůsobit podle svých potřeb. Zvýšení rodičovského příspěvku zpětně ovšem není možné.

Zvýšení rodičovského příspěvku online

Abyste dosáhli na vyšší měsíční příspěvek, musíte na úřadu práce podat oficiální žádost. Formulář na zvýšení rodičovského příspěvku lze navíc podat i online, takže si můžete cestu na úřad ušetřit. Na stránkách MSPV ovšem musíte potvrdit svou identitu. Pro fyzické osoby je v nabídce Identita občana, pro právnické i fyzické osoby přihlášení prostřednictvím datové schránky.

Vždy přitom platí, že se k vyplnění formuláře musí přihlásit ta osoba, která o příspěvek žádá. Nelze žádat za jinou osobu.

Lze očekávat navýšení rodičovského příspěvku v roce 2023?

Plánované zvýšení rodičovského příspěvku o 15 procent od 1. ledna 2023 se nekonalo a zatím s ním vláda ani nepočítá. Zvýšení v průběhu roku je tedy značně nepravděpodobné, ačkoliv MPSV tento krok zcela nevyloučilo.

Kde sehnat formulář na zvýšení rodičovského příspěvku?

Formulář na zvýšení rodičovského příspěvku je k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce, případně je také ke stažení na stránkách MSPV. Pokud chcete podat žádost bez návštěvy úřadu práce, můžete tento formulář vyplnit online.

Jak získat zvýšený rodičovský příspěvek?

Na změnu výše měsíčního rodičovského příspěvku máte nárok každé tři měsíce. Častěji o změnu žádat nelze. Musíte ale podat oficiální žádost na pobočce Úřadu práce, případně vyplnit online formulář. Bez správně vyplněné žádosti na vyšší příspěvek nedosáhnete.