Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta

Minulý rok se výrazně rozšířila skupina lidí, kteří mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Datovku dostaly všechny podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby (pokud už ji neměly).

Máte-li datovku ze zákona, vyplývají z toho určité důsledky, které však, jak potvrdila finanční správa, někteří poplatníci stále ještě nezaregistrovali. Ačkoli minulý rok to ještě všem prošlo, letos už mohou někteří narazit.

Co pro vás znamená, že máte datovku zřízenou ze zákona

Pokud vám byla zřízena jako podnikateli datovka ze zákona, znamená to, že s vámi stát bude vaši podnikatelskou agendu řešit právě přes ni a stejně byste ji měli používat vy pro komunikaci se státem ohledně podnikání.

Máte-li datovku i jako občan i jako podnikatel, měli byste schránky rozlišovat. Do každé se doručuje jiný typ písemností, které se často mohou řídit i jinými pravidly. Jednoduše je rozdělena vaše osobní a pracovní korespondence. Jak pro veřejnou správu, tak i pro třetí osoby je nutné vědět, v jaké roli protistrana vystupuje. Jestli se na ně obrací jako soukromá osoba, nebo třeba jako firma, vysvětluje státní web. My už jsme se ale v praxi setkali i s tím, že občas přistane dokument od státní správy právě „do té druhé“, a proto se vyplatí kontrolovat vždy obě (resp. všechny).





Pokud podáváte nějaké přiznání jen jako občan (např. přiznání k dani z nemovitých věcí za nemovitost, která nijak nesouvisí s podnikatelskou činností), povinnost elektronického podání se na vás nevztahuje ani když máte povinně zřízenou datovku jako podnikatel.

Povinně zřízená datovka znamená i to, že musíte některá formulářová podání – hlavně daňová přiznání, která se aspoň částečně týkají vaší podnikatelské činnosti – provádět elektronicky.

To neznamená, že musíte do budoucna vše posílat přes datovku. Můžete využít i jiné elektronické cesty, které ale musí splňovat podmínky elektronického podání tak, jak je stanovuje finanční správa.

Co znamená „podat přiznání elektronicky“

Elektronicky podat daňové přiznání můžete přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO), což je elektronická podatelna orgánů Finanční správy ČR pro podání v daňových věcech. Najdete ji na webu Daňového portálu a můžete odsud poslat přiznání i bez uznávaného elektronického podpisu.

Dále můžete využít aplikaci Online finanční úřad, kde máte svou Daňovou informační schránku Plus (DIS+), což je taková vaše interaktivní daňová složka, kam se vám do dvou dnů po založení nahrají informace, které o vás má Finanční správa k dispozici. Pro přihlášení do DIS+ budete potřebovat elektronickou identitu. Přihlásíte se sem třeba přes široce dostupnou bankovní identitu nebo přes své přihlašovací údaje k datovce. Schránka DIS+ je propojená s aplikací EPO, takže můžete podat přiznání přímo z DIS+.

Přiznání můžete poslat samozřejmě přímo i přes datovou schránku. Ale musíte ho mít ve formátu a struktuře XML souboru (viz Pokyn GFŘ-D-50). Tento soubor můžete vygenerovat přes aplikaci EPO (kde už ho ale rovnou můžete i podat). Není tedy možné poslat datovkou přiznání, které je např. ve formátu PDF.





Poslední možností je využít program třetí strany, které umí po vyplnění daňového přiznání na vašem počítači vygenerovat XML soubor, který můžete poslat datovkou nebo ho načíst do aplikace EPO. Takovou službu vám nabízí i naše formuláře.

Loni to prošlo, letos už ne

Ačkoli se povinné datovky pro podnikatele loni v médiích hojně propíraly, podle finanční správy se do řady z nich dosud nikdo nepřihlásil. Podle aktuálních čísel České pošty se do zhruba 450 tisíc ze dvou milionů loni povinně zřízených datových schránek stále nikdo ani jednou nepřihlásil, upozornil Tomáš Weiss, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Nyní se blíží konec termínu pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud se na některé z výše uvedených poplatníků vztahuje povinnost podat toto přiznání za nemovitost, jež se aspoň zčásti týká podnikatelské činnosti, musí už to udělat elektronicky. V opačném případě riskují pokutu 1000 Kč.

Tu měli dostávat poplatníci za špatnou formu podání už loni. Podle Weisse minulý rok podaly přiznání špatnou cestou (tedy na papíře místo elektronicky) desítky tisíc poplatníků. Finanční správa je kontaktovala a nadpoloviční většina těchto osob posléze podala přiznání elektronicky. Minulý rok však Finanční správa kvůli výrazným změnám u datovek považovala za jakési přechodné období a zmíněnou pokutu neúčtovala. Podle Weisse ani těm poplatníkům, kteří na výzvu tehdy nereagovali a podání neopravili.

Letos by vás měl v případě špatně podaného přiznání finanční úřad nejprve vyzvat k nápravě a pokutu udělit až poté, co chybu nenapravíte. Už teď se ale Finanční správa snaží na povinnost elektronického podání upozorňovat. Naši analytici vytipovali více než 30 tisíc držitelů těchto datových schránek, u kterých vnímáme vysoké riziko nesplnění povinnosti podat daňové přiznání elektronicky. Jedná se o podnikající fyzické osoby, proto jsme se rozhodli je oslovit a na související rizika upozornit, vysvětlila generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová s tím, že se je teď Finanční správa snaží kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Jak už jsme zmínili výše, s podnikateli řeší úřady jejich podnikatelskou agendu právě přes datovku. Pokud se do ní nepřihlašujete, riskujete, že vám v datovce „zapadne“ nějaké důležité úřední sdělení, které v důsledku může znamenat ještě větší škodu, než je tisícikorunová pokuta.

Datovky v roce 2024

Od letošního roku se navíc dál rozšířil okruh lidí, kteří mají datovku zřízenou ze zákona. Nově se to týká:

autorizovaných architektů,

autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků,

autorizovaných zeměměřických inženýrů.

Datové schránky jim zřídí Digitální a informační agentura (DIA) do konce letošního března a následně jim poštou přijdou dopisy s přístupovými údaji, jako tomu bylo na začátku minulého roku.