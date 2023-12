Značky, řidičáky, body. Jaké novinky čekají řidiče v roce 2024

Jednou z prvních změn, se kterou se potkáte od 1. ledna 2024, je několik nových dopravních značek.

„Sdílená zóna“ a „Konec sdílené zóny“

Tyto značky budou označovat oblast tzv. sdílené zóny, což bude – úřednicky řečeno – nové dopravně urbanistické řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Půjde tedy v podstatě o zónu, kde se mohou pohybovat jak auta, tak i kola a chodci a kde nejvyšší povolená rychlost bude 20 km/h.

„Sdílená zóna“ Autor: Ministerstvo dopravy ČR

„Konec sdílené zóny“ Autor: Ministerstvo dopravy ČR

„Parkoviště P+D“ (Park & Drive)

Toto je označení typu parkoviště, které slouží pro zaparkování vozidel, jejichž řidiči budou pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Tato značka připomíná stávající značení parkovišť typu P+R nebo K+R, je zde však rozdíl. V tomto případě nejde o změnu druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného auta.

Parkoviště typu P+D Autor: Ministerstvo dopravy ČR

„Bezpečný odstup“

Pro řidiče srozumitelnější a má jim lépe připomenout, jak odstup správně dodržet. Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Řidičům se tak má vybavit pravidlo „bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky“.





„Bezpečný odstup“ Autor: Ministerstvo dopravy ČR

Piktogram e-auta a e-koloběžky

Změnou stávající vizuální podoby symbolu pro elektromobil se sjednotí symboly nejčastěji užívanými napříč státy EU, což povede k většímu porozumění označení zahraničními řidiči. Zavedením symbolu pro elektrokoloběžku pak Ministerstvo dopravy reaguje na rozmach koloběžky jako městského dopravního prostředku.

Dopravní značka E-koloběžky Autor: Ministerstvo dopravy ČR

Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Jak z názvu značky vyplývá, upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.

Značka „Nedostatečný průjezdní profil vozovky“ Autor: Ministerstvo dopravy ČR

Řidičský a technický průkaz můžete nechat doma

Od Nového roku už s sebou při cestě po České republice nemusíte vozit řidičský ani malý technický průkaz a můžete je nechat ležet doma v šuplíku. Ale pozor, oba průkazy musí být v době vaší jízdy platné. Nadále už bude nutné jen hlídat si datum jejich výměny, na což vás ale upozorní například Portál občana nebo Portál dopravy pomocí SMS zprávy, e-mailu či datové schránky.

Technický průkaz už bude existovat nadále jen jeden. Výměna „techničáku“ proběhne při první návštěvě úřadu, jakmile na něj půjdete třeba kvůli jiné záležitosti. Jen kvůli samotnému průkazu na úřad nemusíte běžet. Tato výměna bude průběžně probíhat po dobu několika let a v případě, že nebudete zařizovat nějakou změnu, zůstanou oba stávající průkazy (malý a velký) platné. Když pojedete na technickou kontrolu na STK, tam k výměně nebo zabavení velkého technického průkazu nedojde.

Dálniční známky. Které zdraží, které zlevní a která přibude?

Zde nastane změna až od 1. března 2024. Roční dálniční známka zdraží z dosavadních 1500 Kč na 2300 Kč, což podle Ministerstva dopravy odpovídá inflaci za posledních 10 let, kdy se její cena nezměnila. Veškeré peníze z dálničního poplatku mají putovat do výstavby a údržby nových dálnic, v příštím roce se má otevřít 118,1 dalšího kilometru.





Které silnice a dálnice mají být zprovozněny v příštím roce

Silnice a dálnice zprovozněné 2023–2024 Autor: Ministerstvo dopravy ČR

Které silnice se mají začít v roce 2024 stavět

Které silnice se mají začít stavět v roce 2024 Autor: Ministerstvo dopravy ČR

Přibude jednodenní dálniční známka (kupón), její cena bude 200 Kč.

Další změny:

10denní kupón zlevní o 40 Kč, původní cena 310 Kč, nově 270 Kč ,

, měsíční kupón zlevní o 10 Kč, původní cena 440 Kč, nově 430 Kč.

Systém dálničních známek bude propojen s Centrálním registrem vozidel, díky čemuž bude nově moct automaticky kontrolovat nárok na sníženou úhradu časového poplatku.

Osvobozena od poplatku budou nadále vozidla, která používají pro svůj provoz výhradně elektrickou energii nebo vodík.

Hybridní vozidla naopak přijdou o osvobození od poplatku a jejich majitelé (či provozovatelé) budou muset dálniční známku začít platit. Ministerstvo dopravy uvádí, že toto osvobození by bylo v rozporu s evropskou směrnicí 2022/362.

naopak přijdou o osvobození od poplatku a jejich majitelé (či provozovatelé) budou muset dálniční známku začít platit. Ministerstvo dopravy uvádí, že toto osvobození by bylo v rozporu s evropskou směrnicí 2022/362. Hybridním vozidlům s kombinovaným množstvím emisí CO 2 do 50 g/km zůstane zvýhodnění v podobě omezení na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění.

Vozidla jezdící na zemní plyn nebo biometan budou nadále zvýhodněna na úrovni 50% sazby časového poplatku, jaký musí hradit vozidla bez zvýhodnění.

Nový bodový systém

Nový bodový systém zostří postihy pro ty, kdo se vědomě dopustí přestupků, které ohrožují ostatní v provozu, a naopak zmírní postihy za bagatelní přestupky. Změny bodového systému mají celý systém zjednodušit. Přestupky budou rozřazeny místo pěti pouze do tří sazeb, dvoubodové, čtyřbodové a šestibodové.

U méně závažných přestupků, jakými jsou například neoprávněné stání nebo mírné překročení rychlosti či nerozsvícená světla, může policista vyřešit přestupek na místě domluvou nebo pokutou do výše až 1500 Kč. U nebezpečnějších přestupků, které významněji ohrožují zdraví a bezpečnost a jsou zařazeny mezi bodované, již ale nebude platit, že pokuta může začínat na nule, a řidič tak může dostat pokutu, která má jen odstrašující charakter.

Pokud se vám stane, že při svých cestách za volantem nasbíráte trestné body, pak se to nově automaticky dozvíte i pomocí SMS zprávy a e-mailu z Portálu dopravy. Jak bude vypadat nové bodové hodnocení, jsme popsali v článku Naskočí vám body za dopravní přestupky? Upozorní vás na to SMS a e-mail.

Zvláštní lekce pro hříšníky-začátečníky

Zákon také zavede povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu.

V případě, že se mladý řidič v průběhu 2 let od vydání řidičského průkazu dopustí těžšího přestupku nebo trestného činu, který ho bude stát 6 bodů, nebo dokonce zákaz řízení, bude muset povinně absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů.

Důvody pro zákaz řízení

Řízení pod vlivem alkoholu či drog,

odmítnutí testu na alkohol či drogy,

překročení rychlosti o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec,

způsobení dopravní nehody se zraněním. Za tyto přečiny bude řidičům udělen zároveň zákaz řízení.

Důvody pro připsání 6 bodů

Předjíždění na místě, kde je to zakázáno,

ohrožení chodce,

nezastavení na signál stůj,

vjetí na železniční přejezd přes zákaz.

Školení začínajících řidičů budou mít na starost autoškoly a řidič si zopakuje teorii, jízdu v provozu a vyhodnocení jízdy.

Dopravně-psychologickou přednášku povedou specializovaní dopravní psychologové, kteří se zaměří na příčiny dopravních nehod, jejich předcházení, prevenci a řešení mimořádných událostí v provozu.

Důsledky udělení zákazu činnosti

Nesmíte řídit po stanovenou dobu,

v období zákazu řízení máte povinnost absolvovat zmiňovaný preventivní program (školení začínajících řidičů a dopravně-psychologickou přednášku),

pokud tuto povinnost v určené lhůtě nesplníte, nesmíte se na silnice jako řidič vrátit.

Důsledky závažných přestupků za 6 bodů

O řidičské oprávnění nepřijdete a můžete řídit dál,

vzniká vám povinnost do 3 měsíců od spáchání závažného 6bodového přestupku absolvovat preventivní program (školení začínajících řidičů a dopravně-psychologickou přednášku),

pokud toto nařízení nedodržíte, pak o řidičské oprávnění následně přijdete.

Řidičák pro 17leté (L-17)

Výraznou novinkou budou řidičské průkazy na vozidla kategorie M1 (osobní automobil) už pro mladé řidiče ve věku 17 let a možnost zahájení kurzu autoškoly dokonce už v 15,5 letech. Pokud student autoškoly zdárně udělá zkoušku, pak v 17 letech může dostat řidičák. Poté ale ještě rok, tedy do svých 18 narozenin, bude smět sednout za volant jedině pod dozorem jiné, dospělé osoby (tzv. mentora), která má řidičské oprávnění alespoň 10 let. Typicky mentory mohou být například rodiče.

Úkolem mentora je dohlédnout na novopečeného řidiče, radit mu ve složitých situacích a upozorňovat na případné chyby. Mentor nesmí mít na svém kontě žádný bodový záznam a nesmí být pod vlivem alkoholu, i když sám právě neřídí.