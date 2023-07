Změny ve „válečných dávkách“: Humanitární dávka se změnila, solidární příspěvek skončil

Dávky, které stát zavedl v souvislosti s válkou na Ukrajině, se změnily. Příspěvek pro solidární domácnost, která bezplatně poskytuje ubytování cizincům s dočasnou ochranou, končí. Místo toho je od července podpora bydlení uprchlíků implementovaná do humanitární dávky. Ta nově slouží jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami i bydlením. Změny vyplývají z novely zákona Lex Ukrajina 5.

Vláda také koncem června schválila nařízení, jež stanovuje započitatelné náklady na bydlení kvůli určení nároku na humanitární dávku a její výše.

Nová forma podpory bydlení uprchlíků

Aby mohl cizinec s dočasnou ochranou dosáhnout na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí předložit nájemní smlouvu k bytu, jenž je zapsán v evidenci bytů a smluv MPSV.

Podpora bydlení uprchlíků se změnila. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) však stát bude i nadále pomáhat cizincům s dočasnou ochranou i solidárním domácnostem, které jim pomáhají s bydlením. Jen jinou formou.

Lidé, kteří ze své rodné země utekli kvůli válce, mají nově svým ubytovatelům platit nájem. Na ten dostanou přidáno právě v humanitární dávce, jejíž výši ovlivňují nově i zmíněné započitatelné náklady na bydlení.

Jejich plnou výši mohou získat příjemci dávky, kteří bydlí v bytě, který majitel zapsal do evidence bytů a smluv MPSV. Podle Jurečky evidence vznikla jen kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s dočasnou ochranou čerpají podporu.

Započitatelné náklady

Další podmínkou pro získání plné výše započitatelných nákladů na bydlení je předložení písemného právního titulu k používání bytu, např. nájemní smlouvy k evidovanému bytu (vzory smluv najdete na webu MPSV).

Započitatelné náklady na bydlení se v evidovaném bytě zohlední v plné výši:

3000 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,

6000 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,

9000 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,

12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,

15 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Ve všech ostatních prostorech jsou započitatelné náklady na bydlení zohledněny z 80 %:

2400 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,

4800 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,

7200 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,

9600 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,

12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Tyto částky vstupují do vzorce pro výpočet výše humanitární dávky, nejde tedy přímo o vyplácenou kompenzaci nákladů spojených s bydlením.





Pokud držitelé dočasné ochrany bydlí například bezplatně v nouzovém ubytování a nemají náklady na bydlení, započitatelné náklady se jich týkat nebudou.

Další změny humanitární dávky

Informace o dávce najdete na webu MPSV, kde je i orientační kalkulačka pro výpočet přibližné výše dávky.

Humanitární dávka je také nově už od počátku po prvních pět měsíců (přesněji 150 dní) navázána na částku životního minima podle věku. U některých příjemců může být výše indexována (navýšena formou násobku základní částky). Osoby se zdravotním postižením po prokázání znevýhodnění dostávají 1,5násobek, děti ve věku od 6 do dovršení 10 let pak 1,2násobek. Důvodem je podle ministerstva snaha podpořit ty nejzranitelnější i ty, kteří se starají o děti, a posílit jejich možnost zaplatit jim mimoškolní aktivity v odpoledních hodinách s cílem umožnit rodiči pracovat.

Na dospělé osoby tak připadá v souvislosti s životním minimem částka 4860 Kč, na osoby se zdravotním postižením zmíněných 7290 Kč. Na dítě pak připadá částka 3490 Kč, nebo 5235 Kč, jde-li o dítě se zdravotním postižením. Částka 4188 Kč připadá na dítě ve věku 6–10 let.

Od šestého měsíce (přesněji od měsíce následujícího po tom, ve kterém bylo dosaženo 150 dní) klesá dávka na existenční minimum v případech, kdy se příjemce dávky nesnaží zajistit si finanční prostředky vlastním přičiněním a současně nemá žádné překážky v práci.

Současně však stát definoval zranitelné skupiny, kterých se tato přísnější pravidla od šestého měsíce týkat nebudou. Patří do nich děti do 18 let, studenti, těhotné ženy, osoby nad 65 let, pečující o dítě do 6 let, lidi se zdravotním postižením a ti, kteří o ně pečují.

Na dospělé osoby tak připadá v souvislosti s existenčním minimem částka 3130 Kč, pro dospělou osobu, která se řadí mezi zranitelné osoby, pak 4860 Kč, nebo 7290 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením. Na dítě pak připadá částka 3490 Kč, nebo 5235 Kč, pokud má zdravotní postižení, a 4188 Kč, pokud se jedná o dítě ve věku 6–10 let.

S těmito úpravami přicházíme po více než roce od začátku války. Stále zachováváme vstřícnou podporu uprchlíků, zároveň ale stavíme na předpokladu, že se tito lidé postupně zapojují do běžného života, a státní podpora může

cílit už především na ty zranitelné. A to se také daří, okomentoval novinky Jurečka.

Nouzové ubytování

Zranitelné osoby jsou děti do 18 let, studenti 19–26 let, osoby pečující o dítě do 6 let věku, těhotné ženy, osoby starší 65 let, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o ně.

Jak ministerstvo práce upozornilo, změnila se také koncepce nouzového ubytování. Nově platí, že je bezplatné jen 150 dní po udělení dočasné ochrany, pak už si ho musí začít váleční uprchlíci platit. To neplatí pro tzv. zranitelné osoby, které ho mají bezplatné i po uplynutí této lhůty.

Modelové příklady celkové výše dávky

Níže uvedené příklady namodelovalo ministerstvo práce pro lepší představu o tom, s jakou výší dávky mohou příjemci počítat podle nových pravidel.

Matka a dvě děti (obě starší 10 let) v bytě v evidenci

Příjem: 17 000 Kč

Započitatelné náklady na bydlení: 9000 Kč

Součet HuD (7. měsíc), o které žádá matka (3130 Kč) se dvěma dětmi (3490 Kč + 3490 Kč) = 10 110 Kč

Výpočet nároku na humanitární dávku:

dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení) − příjem

dávka = (10 110 + 9000) − 17 000

dávka = 19 110 − 17 000

dávka = 2110 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Dospělý na úřadu práce bydlící na ubytovně

Příjem: 0 Kč

Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 2400 Kč

HuD (7. měsíc), o kterou žádá: 3130 Kč

Výpočet nároku na humanitární dávku:

dávka = (HuD + započitatelné náklady na bydlení) − příjem

dávka = (3130 + 2400) − 0

dávka = 5530 − 0

dávka = 5530 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Dvě dospělé osoby (OZP a pečující o OZP) v nouzovém ubytování (= bezplatně i po 150 dnech)

Příjem: 3000 Kč (např. dávky z Ukrajiny)

Započitatelné náklady na bydlení: 0 Kč (osoby bezplatně ubytované v nouzovém ubytování)

Součet HuD (5. měsíc), o který žádají osoba OZP (7290 Kč) a osoba pečující o OZP (4860 Kč) = 12 150 Kč

Výpočet nároku na humanitární dávku:

dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení) − příjem

dávka = (12 150 + 0) − 3000

dávka = 12 150 − 3000

dávka = 9150 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

V tomto případě stát hradí nouzové ubytování cca 21 000 Kč za měsíc.

O dávku je možné žádat prostřednictvím online aplikace od 1. července 2023. Žádosti, které není možné podat online, se podávají od 10. července 2023. Vyhodnocovat se všechny žádosti začnou od 17. července 2023. Dřívější zpracování podle MPSV není možné z důvodů změn v zákoně. K žádosti musí být přiloženy bankovní výpisy všech účtů (z bank z ČR i zahraničí).

V měsíci, kdy uprchlík obdrží dočasnou ochranu, může žádost podat na pobočce Úřadu práce ČR, potom už vždy online, mimo jasně definované situace.